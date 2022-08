Hopf-Geschäftsführer im Interview: Darum braucht‘s kein Helles neben dem Weißbier

Von: Sebastian Grauvogl

Auf einen gelungenen Abend: (v.l.) Hopf-Chef Tilo Ruttmann, Miesbachs Bürgermeister Gerhard Braunmiller, Florian Schörghuber (Mitglied der Inhaberfamilie Schörghuber) und Paulaner-Chef Andreas Steinfatt prosten sich beim Hopf-Brauereifest in Miesbach zu. Höhepunkt war ein Auftritt von Kabarettist Chris Böttcher. © TP

Warum gibt‘s eigentlich kein Helles vom Hopf? Brauerei-Chef Tilo Ruttmann erklärt zum Welttag des Bieres, wie die Lage auf den Märkten derzeit aussieht - und wie es weitergehen könnte.

Miesbach – Am Vorabend zum Welttag des Bieres (5. August) hat die Weißbierbrauerei Hopf mit rund 500 geladenen Gästen ihr 100-jähriges Bestehen gefeiert. Quasi der Abschluss der öffentlichen Festtage, die im Juni vor dem Miesbacher Volksfest mit viel Publikumszuspruch über die Bühne gegangen sind. Höchste Zeit, mit Brauereichef Tilo Ruttmann über die aktuelle Lage auf den Biermärkten zu sprechen.

Herr Ruttmann, helles Bier erfreut sich auch außerhalb Bayerns immer größerer Beliebtheit. Wann können wir uns endlich mal eine Hopf-Helle einschenken?

Tilo Ruttmann: Dazu wird es nicht kommen. Unsere Spezialität ist und bleibt das Weißbier, und daran wollen wir festhalten. Abgesehen davon könnten wir ein Helles nicht so einfach in den Produktionsprozess in Miesbach integrieren. Es gibt aber ohnehin keinen Bedarf, weil wir mit Hacker-Pschorr ein exzellentes Helles in der Paulaner-Gruppe haben, das wir gern in den von uns belieferten Festen und Gasthäusern ausschenken.

Wie läuft es denn da aktuell mit dem Absatz? Sind Sie schon wieder auf dem Niveau vor der Pandemie angekommen?

Tilo Ruttmann: Noch nicht ganz. Dazu muss man wissen, dass unser Absatz zu zwei Dritteln im Handel und zu einem Drittel in der Gastronomie entsteht. In der Corona-Zeit haben wir im ersten Bereich ein zweistelliges Plus erwirtschaftet, was aber die Einbrüche durch die geschlossenen Wirtschaften nicht vollständig kompensieren konnte.

Dafür müsste der Durst der Leute jetzt, wo wieder alles geöffnet ist und gefühlt in jedem Ort Feste stattfinden, eigentlich umso größer sein.

Tilo Ruttmann: Das mag sein, aber jetzt gibt es ein anderes Problem, das uns ausbremst: der Personalmangel in der Gastronomie. So sperren manche Gasthäuser erst abends auf, andere haben zusätzliche Ruhetage, einige bleiben sogar ganz geschlossen. Das spüren wir natürlich sehr.

Und mit der Energiekrise steht der nächste Unsicherheitsfaktor schon vor der Tür. Müssen wir uns auf steigende Bierpreise einstellen?

Tilo Ruttmann: Dazu jetzt eine Aussage zu treffen, wäre der sprichwörtliche Blick in die Glaskugel. Zumindest wir in Miesbach könnten bei Gasknappheit auf Öl ausweichen, den Tank haben wir vorsorglich auch schon gefüllt. Die Frage ist aber, was mit unseren Zulieferern passiert. Die Mälzereien etwa können nur mit Gas arbeiten. Von der Produktion der Etiketten und Glasflaschen ganz zu schweigen.

Könnten Sie denn jetzt schon ein bisschen vorproduzieren?

Tilo Ruttmann: Nein. Dazu haben wir weder die Lagerkapazitäten, noch wäre das mit unseren Qualitätsansprüchen vereinbar.

Stichwort Qualität: Wie sehen Sie denn den Trend zum Craft-Beer? Konkurrenz oder eher Bereicherung?

Tilo Ruttmann: Ganz klar letzteres. Diese Biere sind sehr intensiv im Geschmack, da bestellt man nach einer 0,3 Liter-Flasche nicht gleich Nachschub. Das klassische Weißbier oder Helle ist deutlich süffiger, das trinkt man auch mal gegen den Durst. Grundsätzlich haben die Craft-Beer-Hersteller aber die handwerkliche Braukunst wieder mehr in den Mittelpunkt gerückt. Das tut der gesamten Branche gut. Wir als regionale Brauerei können davon nur profitieren, denn genau das ist ja auch eine unserer Stärken.

