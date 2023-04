„Hos‘n runter“: Zwei Schlierachtaler mit Live-Podcast in Miesbach auf der Bühne

Podcast live auf der Bühne: Andreas Mayer (l.) und Mathias Huber treten im Waitzinger Keller auf. © Thomas Plettenberg

„Hos‘n runter“ lautet der Titel des Podcasts von Andreas Mayer und Mathias Huber. Jetzt treten sie damit live im Waitzinger Keller in Miesbach auf.

Miesbach – Nein, mit Nacktsein und anzüglichen Themen haben sie nichts zu tun. Dass ihr „Hos’n runter“ auch so verstanden werden könnte, haben die Podcaster Andreas Mayer und Mathias Huber erst mit den entsprechenden Anfragen registriert und augenzwinkernd mit „einer Folge in unserem Sex-Podcast“ reagiert. „Wer bei ‚Hos’n runter’ an schlüpfrige Anspielungen denkt, ist bei uns leider falsch“, haben die beiden Schlierachtaler umgehend klargestellt und das Programm, wie gehabt, als unterhaltsames Geplauder unter Freunden fortgesetzt.

42 Mal waren sie damit inzwischen auf Sendung, haben einen treuen Hörerstamm und in ein paar Tagen eine Premiere vor sich. Das mit den heruntergelassenen Hosen – einer Jeans und einer Ledernen – erklärt Mathias Huber mit dem ursprünglichen Wunsch der beiden, nicht namentlich bekannt in Erscheinung zu treten. So hatten sie die Optik gefunden, aber gleichzeitig auch im Titel impliziert: „Bei dem, was wir machen scheißen wir uns nix.“

Lockere Gespräche über „Gott und die Welt“

Sie scheuten sich vor keinem Thema und würden auch ihre Meinung klar sagen, so Huber über die flapsig formulierten, unterhaltsamen Gespräche über Gott und die Welt, bei denen ihnen eines immer wichtig ist: „Respekt vor den Dingen und Leuten, über die wir reden.“

Begonnen hat alles aus einer Laune heraus, weil der Haushamer Huber (35) und der Miesbacher Mayer (27), die schon lange gut befreundet sind, immer weniger Gelegenheit hatten, sich zu sehen. So entstand die Idee, sich regelmäßig für einen Podcast zu treffen. Den konnten sie leicht umsetzen, weil Mathias Huber als Selbständiger in der Medienbranche schon „recht viel Equipment dafür“ hatte. Seitdem kommen sie alle 14 Tage zusammen und ratschen über ihre Erlebnisse. Über das, was sie beschäftigt.

„Es ist immer regional, aber nie geplant“, beschreiben sie ihre Themen, die sie natürlich in Mundart besprechen und dabei auch mal vom Hundertsten ins Tausendste kommen. „Mal ist’s ein Festl, mal etwas, über das man sich geärgert hat.“ Und ein bisschen auch das ewig junge Sticheln zwischen dem Städter Mayer und Huber aus dem Bergwerksdorf.

Im September 2021 erstmals auf Sendung

Das lockere Gespräch dauert jeweils eine Stunde und ging im September 2021 erstmals auf Sendung. Anonym blieben die beiden Macher nur drei Folgen lang. Dass man weiß, wer hinter ihren „weiß-blauen G’schichten“ steht, führte auch von Anfang an dazu, dass sie auch mal auf der Straße auf das angesprochen werden, was sie erzählt haben.

Treue Fans haben sie weit übers Oberland hinaus. Selbst in Hamburg werden sie regelmäßig gehört. Ein Student hielt eine Zeit lang während seines USA-Aufenthalts über den Podcast Kontakt in die Heimat. Eine Zugbekanntschaft aus Dorfen wurde zum treuen Hörer. Viele loben, dass Orte und Leute thematisiert werden, die man kennt – weil man selbst hier wohnt oder vielleicht mal Urlaub gemacht hat. Recht flott hätten sie Publikum generiert, freuen sich die beiden über den Zuspruch mit bis zu 300 Hörern pro Folge, „was für so einen Provinz-Podcast gar nicht so schlecht ist“. 500 hatte die meist gehörte Folge. Und das ohne echte Promotion, weil der zeitliche Aufwand zu groß wäre, um das ordentlich zu machen. Schließlich ist es für beide ein Hobby – für den Film- und Digitalprofi Huber, der aus der Kultur kommt, und den passionierten Sportler Mayer, der in der Bankberatung tätig ist und gerade seine Doktorarbeit schreibt.

Zusammen mit dem Altersunterschied sehen sie dieses unterschiedliche Umfeld und die entsprechend verschiedenen Sichtweisen auf viele Dinge als sehr bereichernd für Freundschaft wie Podcast. So soll es auch sein, wenn sie am Donnerstag im Waitzinger Keller erstmals als Podcaster auf der Bühne stehen. Wie das wohl werde, weil es ja ganz anders sei, als wenn man etwa für ein Theaterstück einen vorbereiteten Text vortrage? Im ersten Teil des Abends wollen sie in bewährter Weise plaudern. Im zweiten soll das Publikum, sofern es Lust dazu hat, aktiv einbezogen werden. „Und dann“, sagt Huber zuversichtlich, „glab i, es kummt a cooler Mix zam.“

Der Podcast

„Hos’n runter“ erscheint alle 14 Tage montags und kann über Open-Spotify abgerufen werden – ebenso die speziell zur aktuellen Ausstellung „Das Haberfeldtreiben – Fakten und Mythos“ im Waitzinger Keller produzierte Spezialfolge. Ihren ersten Live-Auftritt vor Publikum haben Andreas Mayer und Mathias Huber am Donnerstag im Waitzinger Keller. Beginn ist um 20 Uhr, der Eintritt ist frei.

