Hybridunterricht in Oberstufe: So reagieren die Schulen im Landkreis auf Söders neuen Plan

Jetzt kommt er doch, der Hybridunterricht an Bayerns Schulen. Wie sich die Schulleiter im Landkreis Miesbach auf die neuen Corona-Regeln vorbereitet haben, lesen Sie hier.

Landkreis – Weitgehend entspannt hat Werner Oberholzner auf die Ankündigung von Ministerpräsident Markus Söder reagiert. Statt sich am Sonntagnachmittag über die Umsetzung des Wechsels vom Präsenz- in den Hybridunterricht der Oberstufe am Gymnasium Tegernsee den Kopf zu zerbrechen, widmete sich der Schulleiter lieber angenehmeren Dingen: „Ich habe mit meiner Frau Plätzchen gebacken“, erzählt Oberholzner und lacht. Das kann er auch mit absolut reinem Gewissen, denn: „Wir haben uns in den vergangenen Monaten auf alle Eventualitäten vorbereitet“, sagt der Schulleiter.

Gymnasium Tegernsee hat Pläne in der Schublade

Tatsächlich wurden am Gymnasium Tegernsee alle möglichen Unterrichtsmodelle durchgespielt, um Pläne zu entwickeln, die im Ernstfall schnell und unkompliziert aktiviert werden können. So auch für die jetzt von der Staatsregierung verkündete, ab Mittwoch geltende Neuregelung für alle Schüler ab der achten Klasse (mit Ausnahme der Abschlussklassen). Anders als zuvor wechseln die geteilten Schülergruppen nun nicht mehr wöchentlich zwischen Präsenz und Distanz, sondern täglich. „Damit haben sie mehr Struktur und hängen nicht so durch“, erklärt der Schulleiter. Umgekehrt sei es für die Lehrer leichter, alle Schüler auf dem gleichen Stand zu halten.

Auch für noch notwendige Klausuren gibt es am Gymnasium Tegernsee eine Lösung. Damit die Lehrkräfte keine zwei Versionen aufsetzen brauchen und somit die Vergleichbarkeit gesichert ist, kommen die geteilten Klassen bei Prüfungen komplett in die Schule. Über ihren Aufgaben brüten sie jedoch nicht im Klassenzimmer, sondern in der Aula. „Da haben wir mit Abständen überhaupt kein Problem“, sagt Oberholzner.

Auch die Realschule Tegernseer Tal hat in den vergangenen Monaten viel dazugelernt in Sachen Digitalisierung. Wie berichtet, hatte Schulleiter Tobias Schreiner kürzlich Landrat Olaf von Löwis und zahlreiche Kreisräte über die Erfahrungen informiert. Streaming-Unterricht live aus dem Klassenzimmer, habe sich in den höheren und damit technikversierteren Jahrgängen als machbar erwiesen, berichtete Schreiner unter anderem. Dies sei auch eine gute Möglichkeit, um eine Doppelbelastung der Lehrkräfte durch parallelen Präsenz- und Distanzunterricht zu vermeiden.

Berufsschule Miesbach setzt Stundenplan eins zu eins in Distanzunterricht um

Bis auf Weiteres gar nicht mehr im Schulhaus antreffen wird Martin Greifenstein seine Schüler. Denn die Berufsschüler steigen ab morgen vollständig in den Distanzunterricht um. Doch auch der Leiter des Beruflichen Schulzentrums Miesbach rechnet mit einem reibungslosen Übergang. Die Klassen würden eins zu eins im selben Stundenplan wie im Präsenzunterricht beschult, die Anwesenheit werde streng kontrolliert.

In Sachen Material setzt man auf eine Kombination aus Papier und Display. Die Schüler erhalten Aufgabenblätter, die sie ausdrucken, ausfüllen und dann mit dem Smartphone abfotografieren, um sie per E-Mail an die Lehrer zur Korrektur zurückzuschicken. Die Besprechung erfolgt dann über die Online-Anwendung Microsoft Teams.

Um alle Schüler auf den aktuellen Stand der Technik zu bringen, hat das Berufliche Schulzentrum Laptops bestellt, die leihweise an die Schüler ausgegeben werden. Wegen Lieferengpässen seien die Geräte erst kürzlich an der Schule eingetroffen und müssten teilweise noch konfiguriert werden, erklärt Greifenstein. Ein Drittel der Schüler könne man aber bereits zum Start versorgen.

Nicht eins zu eins ersetzen kann die Berufsschule die Praxiseinheiten, beispielsweise in der Schreinerwerkstatt. Doch auch hier wurde eine Lösung gefunden: Die Schüler bereiten im Online-Unterricht ihre Arbeitspläne vor und setzen sie dann im Betrieb um. Übrigens: Dass die Firmen ihre Azubis wegen der Schulschließungen einfach komplett zurück in die Arbeit holen, kommt jetzt nicht mehr vor, betont Greifenstein. „Mittlerweile ist klar festgelegt: Unterricht ist Unterricht, egal ob im Klassenzimmer oder daheim.“

Gesundheitsamt wartet auf schriftliche Bekanntgabe der neuen Regeln

Dem Gesundheitsamt liegen die neuen Regeln noch nicht schriftlich vor, berichtet Landratsamtspressesprecherin Sophie Stadler. So sei beispielsweise noch unklar, ob der Übergang zum Wechselunterricht auch notwendig ist, wenn der Mindestabstand von 1,5 Meter im Klassenzimmer eingehalten werden kann. Formal bestätigt wurde hingegen die Quarantäneverkürzung von 14 auf fünf Tage für Schüler, die am fünften Tag ein negatives Testergebnis vorlegen können. Lehrer, die Kontaktpersonen sind, müssen hingegen zehn Tage in Quarantäne. „Diese unterschiedlichen Quarantäne-Zeiten“, sagt Stadler, „stellen die Schulleitungen vor große organisatorische Herausforderungen.“

sg