IHK: Energie- und Rohstoffpreise belasten Landkreis-Firmen

Teilen

Die Firmen im Landkreis – hier der Blick aufs Gewerbegebiet Holzkirchen – erkennen ein Risiko für ihre Geschäftsentwicklung. © Thomas Plettenberg

Wie der IHK-Konjunkturindex ergeben hat, belasten die Energie- und Rohstoffpreise die Firmen im Landkreis. Die Stimmung in der Wirtschaft kühlt leicht ab.

Landkreis – Trotz Russland-Ukraine-Krieg, Chinas Null-Covid-Strategie sowie Engpässen und steigenden Preisen zeigt sich die Stimmung der Wirtschaft im Oberland robust. Im Vergleich zum Jahresbeginn hat sie sich nur leicht eingetrübt. Auf lange Sicht bereiten den Unternehmen aber die hohen Energie- und Rohstoffpreise Sorgen. Das geht aus dem Konjunkturindex der Industrie- und Handelskammer (IHK) hervor.

IHK: Energie- und Rohstoffpreise belasten Landkreis-Firmen

Mit einem Rückgang um vier Zähler auf 124 Punkte gibt der Index für die Landkreise Miesbach, Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen und Weilheim-Schongau deutlich weniger nach als der für Bayern insgesamt (von 124 auf 112 Zähler). Mit ihrer Geschäftslage, die als eine Komponente in die Berechnung des Konjunkturindexes einfließt, sind die Unternehmen laut einer Pressemitteilung sogar zufriedener als noch im Januar: 43 Prozent bewerten ihre Geschäfte als gut und nur zehn Prozent als schlecht.

Die weggefallenen Corona-Einschränkungen dürften zu der erfreulichen Entwicklung beigetragen haben. Hiervon profitieren insbesondere Tourismus und Teile des Dienstleistungssektors. Belastend wirken sich hingegen – wie in Bayern insgesamt – Lieferengpässe bei Rohstoffen und Vorprodukten sowie steigende Preise aus. Drei Viertel der Unternehmen klagen über starke Preissteigerungen bei Energie, Rohstoffen und Vorprodukten, mehr als zwei Drittel über Material- und Rohstoffknappheit und die Hälfte über Lieferschwierigkeiten.

All diese Belastungen trüben auch die Geschäftserwartungen der Unternehmen für die kommenden Monate. Diese fließen als zweite Komponente in die Berechnung des Konjunkturindexes ein. Der Rückgang fällt aber im gesamtbayerischen Vergleich geringer aus. Immerhin rechnen noch 34 Prozent mit einer Verbesserung ihrer Geschäfte und nur 19 Prozent mit einer Verschlechterung. Grund dafür dürfte die stark vertretene Tourismusbranche in der Region sein, die eine gute Sommersaison erwartet.

Unternehmen sorgen sich auch vor Fachkräftemangel

Mit Blick auf die kommenden zwölf Monate bereiten den Unternehmen vor allem die hohen Energie- und Rohstoffpreise Sorgen: 74 Prozent erkennen darin ein Risiko für ihre Geschäftsentwicklung. Darüber hinaus sehen 56 Prozent der Betriebe im Fachkräftemangel und 49 Prozent in den wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen zentrale Geschäftsrisiken.

Die unsichere Gemengelage sorgt auch für Zurückhaltung bei den Investitionen. Der Saldo der Investitionspläne – das heißt, die Differenz zwischen der Anzahl von Unternehmen, die ihre Investitionstätigkeit erhöhen möchten, und jenen, die sie reduzieren wollen – sinkt im Vergleich zum Jahresbeginn von 13 auf drei Punkte. 22 Prozent wollen mehr investieren, 19 Prozent weniger. Die Investitionsdynamik verliert somit an Fahrt.

Auch bei den Beschäftigungsplänen sind die Unternehmen zurückhaltender als noch zu Jahresbeginn, wenngleich der Beschäftigungsaufbau fortgesetzt wird. 17 Prozent wollen neues Personal einstellen, 13 Prozent hingegen Stellen streichen.

Klaus Bauer, Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses Weilheim-Schongau, sieht die Politik laut der Pressemitteilung vor großen Herausforderungen. „Jetzt muss alles dafür getan werden, die Versorgungssicherheit und damit Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft zu erhalten“, sagt er. „Gleichzeitig müssen wir zwingend die Abhängigkeit von Russland bei Energie und Rohstoffen reduzieren.“ Dafür brauche es wiederum einen schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien. Das dürfe aber nicht bedeuten, dass diese Maßnahmen weitere Energie-Preisschübe auslösen. Bauer: „Dann stünden die Alarmzeichen für weite Teile unserer Wirtschaft auf Rot.“ Der Vorsitzende fordert deshalb gezielte Entlastungen für Unternehmen, die besonders unter den hohen Energiepreisen leiden.

Eine Auswahl aller relevanten News und Geschichten erhalten Sie in unserem kostenlosen Newsletter regelmäßig und direkt per Mail. Melden Sie sich hier an für Tegernsee, hier für Miesbach und hier für Holzkirchen.