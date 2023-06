Wirtschaft im Oberland tritt auf der Stelle

Von: Stephen Hank

Teilen

Die Geschäftsstelle der IHK in Weilheim. © Gronau

Die Unternehmen im Oberland haben weiter mit Belastungen zu kämpfen. Das zeigt die aktuelle Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK).

Landkreis – Die Wirtschaft in der Region Oberland tritt auf der Stelle. Die zu Anfang des Jahres dominierenden Belastungen wie zum Beispiel Lieferschwierigkeiten oder starke Preissteigerungen bei Energie haben nach Angaben der Industrie- und Handelskammer (IHK) zwar an Dramatik verloren, die Nachfrage aber schwächelt. Die hohe Inflation reduziere die Kaufkraft und bremse den privaten Konsum, heißt es in einer Pressemitteilung. Fehlendes Personal schränkt die Unternehmen zusätzlich ein. Der IHK-Konjunkturindex stagniert bei 120 Punkten.

46 Prozent der Unternehmen bezeichnen ihre Lage als gut

Trotz der anhaltenden Belastungen macht die Geschäftslage, die erste Komponente, die in die Indexberechnung einfließt, entgegen dem bayerischen Abwärtstrend einen Sprung nach oben. Insgesamt bezeichnen 46 Prozent der Betriebe im Oberland in der jüngsten Konjunkturumfrage ihre Lage als „gut“. Nur neun Prozent sind unzufrieden. Diese positive Entwicklung dürfe laut IHK jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Unternehmen weiter mit hohen Belastungen zu kämpfen haben. Zwei Drittel beklagen höhere Energiepreise, 64 Prozent die starken Preissteigerungen bei Rohstoffen und Waren. 60 Prozent leiden unter Personalmangel. Auch die fehlende Nachfrage bekommt jedes zweite der befragten Unternehmen zu spüren.

Kein sonderlich optimistischer Blick in die Zukunft

Trotz der noch guten Geschäftslage blicken die Unternehmen nicht sonderlich optimistisch auf die kommenden Monate. Die Geschäftserwartungen, die zweite Komponente für die Indexberechnung, sinken. Nur noch 17 Prozent der Unternehmen rechnen mit einer Verbesserung der Geschäfte. Zu Jahresbeginn waren es noch 24 Prozent. Der Anteil derer, die von einer Verschlechterung ausgehen, ist mit zwölf Prozent identisch zum Jahresbeginn.

Die Eintrübung der Erwartungen könnte auf die breiter werdende Risikofront zurückzuführen sein, heißt es in der Pressemitteilung. Bis auf wenige Ausnahmen werden alle Risikofaktoren (Arbeitskräftemangel, Energie- und Rohstoffpreise, wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen) häufiger genannt als noch zu Jahresbeginn.

Nur 20 Prozent wollen mehr investieren

Die Investitionspläne der Unternehmen bleiben auf einem ähnlichen Niveau wie zu Jahresbeginn. 20 Prozent wollen mehr investieren, elf Prozent weniger. 15 Prozent planen gar keine Investitionen. Auch bei den Beschäftigungsplänen der Unternehmen gibt es wenig Bewegung: 15 Prozent wollen Personal einstellen, nur noch elf Prozent Stellen streichen.

IHK-Sprecher fordert Abbau von Wachstumshemnissen

„Die Umfrage zeigt, dass die Wirtschaft feststeckt“, sagt Klaus Bauer, Sprecher des IHK-Forums Region Oberland, zu der auch der Landkreis Miesbach gehört. „Von einer Frühjahrsbelebung sind wir weit entfernt. Umso dringlicher muss die Politik jetzt Wachstumshemmnisse abbauen.“ Es brauche Maßnahmenpakete gegen den Arbeitskräftemangel, aber auch gegen weiter zu hohe Energiepreise und überbordende Bürokratie.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Miesbach und der Tegernsee-Region finden Sie auf Merkur.de/Miesbach.