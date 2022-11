IHK-Umfrage zeigt alarmierende Lage der Wirtschaft im Oberland: „Stimmung im Keller“

Von: Sebastian Grauvogl

Hat alarmierende Zahlen vorgelegt: die IHK (Symbolfoto). © IMAGO/Willi Schewski

Die angespannte Lage schlägt sich auch auf die Stimmung der Unternehmer im Oberland durch. Der Konjunktur-Index der IHK ist so stark eingebrochen wie nie zuvor.

Landkreis – Die Stimmung der Wirtschaft im Oberland ist angesichts der Gemengelage an Risiken und Unsicherheiten im Keller. Die Energiekrise, die hohe Inflation, die Abkühlung der Weltwirtschaft, der Fachkräftemangel und fragile Lieferketten führen bei den heimischen Unternehmen zu einer massiven Verunsicherung, wie die traditionelle Konjunkturumfrage der IHK im Herbst für die Region zeigt. Mit einem Rückgang um 36 Zähler auf 88 Punkte bricht der regionale IHK-Konjunkturindex für die Landkreise Bad Tölz, Wolfratshausen, Miesbach, Garmisch-Partenkirchen und Weilheim-Schongau deutlich ein. Es ist der stärkste Einbruch seit dem Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020.

Trotz Dämpfern sind die Unternehmen mit ihrer aktuellen Geschäftslage laut Pressemitteilung noch weitgehend zufrieden: 38 Prozent bezeichnen sie weiter als gut, nur 12 Prozent sind unzufrieden. Dies täuscht allerdings darüber hinweg, dass die Firmen erheblichen Belastungen ausgesetzt sind: 83 Prozent klagen über starke Preissteigerungen bei Rohstoffen sowie Waren, 77 Prozent über höhere Energiepreise, 63 Prozent über eine Knappheit bei Material sowie Rohstoffen und 52 Prozent geben an, unter Lieferschwierigkeiten zu leiden.

46 Prozent rechnen mit Verschlechterung ihrer Geschäfte

Die erheblichen Belastungen treten bei den Geschäftserwartungen zu Tage. Unternehmen blicken quer durch alle Branchen stark verunsichert auf die kommenden Monate: Die Geschäftserwartungen sind laut IHK regelrecht abgesackt und auf einem Allzeittief gelandet. Nur sieben Prozent rechnen mit einer Verbesserung ihrer Geschäfte, 46 Prozent mit einer Verschlechterung.

Der ausgeprägte Pessimismus ist hauptsächlich auf die kritische Risikosituation zurückzuführen, so die IHK: Große Sorgen bereiten auch hier vor allem die hohen Energie- und Rohstoffpreise; diese nennen 76 Prozent als Risiko. In den wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen sehen 60 Prozent und im Fachkräftemangel 50 Prozent zentrale Geschäftsrisiken. Der Unsicherheitsschock sorgt bei den Unternehmen auch für Zurückhaltung bei ihren Investitionsplänen, wenngleich sich kein abrupter Investitionsstopp abzeichnet. 19 Prozent wollen ihre Investitionen ausbauen, 21 Prozent ihre Investitionen zurückschrauben. Auch bei ihren Beschäftigungsplänen treten die Betriebe auf die Kostenbremse: Sechs Prozent wollen Personal einstellen, 30 Prozent dagegen Stellen streichen. Der Rückgang dürfte zum Teil aber auch darauf zurückzuführen sein, dass die Betriebe keine Arbeitskräfte finden, vermutet die IHK.

IHK-Regionalausschussvorsitzender: „Lage alarmierend und bitterernst“

„Die Ergebnisse der Konjunkturumfrage zeigen deutlich, wie verunsichert die Unternehmen im Oberland sind und wie alarmierend sowie bitterernst die Lage ist“, erklärt Klaus Bauer, Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses Weilheim-Schongau. „Die Unternehmen müssen sich auf schwere Zeiten einstellen und tun dies bereits.“ Er appelliert daher an die Politik, die immense Verunsicherung ernst zu nehmen und mit kraftvollen und entschlossenen Maßnahmen entgegenzusteuern.

„Zuallererst muss die Politik schnell realistische Strategien für die Energiesicherheit Deutschlands aufzeigen und umsetzen. In Zeiten knapper und teurer Energie muss schlicht alles für einen unverzüglichen Ausbau getan werden. Nur mehr Angebot hilft am schnellsten und nachhaltigsten, die Preise zu senken“, so Bauer. Der IHK-Regionalausschussvorsitzende betont, dass heute die Weichen für die Zukunft des heimischen Wirtschaftsstandorts gestellt werden müssen. „Es geht nicht nur darum, die aktuellen Krisen abzufedern, sondern das gesamte Oberland fit für die Zukunft zu machen und als Heimat wettbewerbsfähiger Unternehmen zu erhalten“, so Bauer. Es brauche mehr Flexibilität und Tatendrang. Beim Ausbau der erneuerbaren Energien, der Verkehrsinfrastruktur und bei der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. Zusätzlich würden neue bürokratische Belastungen für die Wirtschaft derzeit besonders toxisch wirken. Daher müsse der Gesetzgeber besondere Vorsicht walten lassen. Bauer: „Wer neue Regeln will, muss auch alte Regeln streichen können.“

