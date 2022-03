Ihr Herz gehört den Miesbachern: Ingrid Pongratz zur Altbürgermeisterin ernannt

Von: Sebastian Grauvogl

Historischer Moment: Miesbachs Bürgermeister Gerhard Braunmiller verleiht seiner Vorgängerin Ingrid Pongratz die kommunale Auszeichnung der Altbürgermeisterin. © Fridolin Thanner

Erstmals seit dem Tod von Hans Schuhbeck 1999 hat Miesbach wieder einen Altbürgermeister – besser gesagt eine Altbürgermeisterin. Der Stadtrat hat Ingrid Pongratz den Titel verliehen.

Miesbach – Vorzeitige Glückwünsche zur Altbürgermeisterwürde wollte Ingrid Pongratz vorsichtshalber nicht annehmen. „Theoretisch können sie es ja noch ablehnen“, sagte die 66-Jährige, die vor der Abstimmung im Stadtrat mit ihrem Mann im Vorraum des Festsaals im Waitzinger Keller Platz genommen hatte. Vielleicht auch eine Anspielung auf so manche heiß umkämpfte Tagesordnungspunkte in ihrer 17-jährigen Amtszeit als Rathauschefin in der Kreisstadt. Doch wenige Minuten später stand fest, dass die von Pongratz augenzwinkernd in den Raum gestellte Ablehnung theoretischer Natur blieb.

Stadtrat beschließt Verleihung einstimmig

Einstimmig und ohne Diskussion entschieden die Stadträte, Pongratz den Ehrentitel zu verleihen. Nur Zweite Bürgermeisterin Astrid Güldner (Grüne) erkundigte sich , was genau dieser denn beinhalte. „Kein Salär, nur eine Urkunde“, antwortete Rathaus-Geschäftsleiter Gerhard Führer. „Und einen Blumenstrauß“, ergänzte Bürgermeister Gerhard Braunmiller (CSU).

Dann war der große Moment gekommen. Pongratz nahm im strahlend blauen Abendkleid und mit einem herzlichen „Griaß eich“ an der Seite ihres Gatten in der ersten Reihe Platz. Sie habe schon noch hergefunden, meinte die 66-Jährige schmunzelnd. „Ein bisserl kenn’ ich mich noch aus.“

Daran hatte Braunmiller keinen Zweifel. Schließlich habe sich seine Vorgängerin von 2003 bis 2020 „mit ganzer Kraft für Miesbach eingesetzt“ und mit ihrem „erfolgreichen Wirken zum Wohle der Stadt“ beigetragen. Obwohl Pongratz ihre gesamte Amtszeit über die einzige Frau unter den Bürgermeistern im Landkreis gewesen sei, habe sie sich „rasch Respekt verschafft“ und die „Zügel stets fest im Griff“ gehabt. Aus eigener Erfahrung könne er sagen, was der ständige Druck der hohen Verantwortung für das Wohl der Bürger bedeute, sagte Braunmiller. „Das kostet Kraft und Energie, ich merke das selbst.“

In 17 Jahren Amtszeit viel bewegt

Wie viel Pongratz in ihrer langen Zeit im Chefsessel des Rathauses bewegt hat und welche Höhen und Tiefen sie dabei durchschritten hat, zeigte Braunmiller in einem Rückblick über die bedeutendsten Projekte auf. Ob der Verbleib von Realschule und Zuchtverband, die Inbetriebnahme des Hochbehälters, der Umbau des Klosters in ein Kinderhaus, der Neubau der Johannisbrücke, des Oberlandcenters und des Geschäftshauses anstelle des früheren Kaufhaus Sundheimer sowie die Grundstückskäufe im Gewerbegebiet Nord: Viele bleibende Werte habe Pongratz der Kreisstadt hinterlassen – und dabei den Schuldenstand trotz einer fast dauerhaft angespannten Finanzlage gedrückt.

Auch unvorhergesehene Ereignisse wie die Schneekatastrophe 2019 oder der ALB-Befall habe sie gemeistert. In guter Erinnerung bleiben würden die Festivitäten zu 900 Jahre Ersterwähnung und 100 Jahre Stadterhebung. Mit der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem damaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck habe Pongratz zudem hochrangige Gäste in der Miesbach empfangen. Ganz persönlich dankte Braunmiller der Altbürgermeisterin, dass sie ihm ein „gut funktionierendes Rathaus“ mit „motivierten Mitarbeitern“ hinterlassen habe.

Altbürgermeisterin versichert Verbundenheit zu Kreisstadt

Pongratz selbst nutzte ihre Dankesrede, um den Miesbachern ihre nach wie vor große Verbundenheit zur Kreisstadt zu versichern. Obwohl sie als „Dauerurlauberin“ viel Zeit in Frankreich verbringe, fühle sie sich immer noch hier heimisch. In ihrer Amtszeit habe sie zusammen mit dem Stadtrat stets versucht, ganz Miesbach im Blick zu haben. Selbstverständlich habe sie dabei auch Fehler gemacht, „aber bei 12 000 Bürgern kann man es nicht jedem recht machen“. Bevor sich die „junge Altbürgermeisterin“ launig aus dem Sitzungssaal verabschiedete („Ich will nicht stören; und die Arbeit überlasse ich lieber euch“) äußerte sie noch einen Wunsch: ein baldiger persönlicher Austausch Miesbachs mit der französischen Partnerstadt Marseillan.

