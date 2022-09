Im Oldie durch Miesbach - über 700 Euro für Inklusionsspielplatz

Bereit für die Ausfahrt: Am Habererplatz warteten die historischen Boliden, ganz vorne eine Praga Lady, Baujahr 1939, auf ihren Einsatz. Der Erlös der Aktion fließt in den geplanten Abenteuer-Inklusionsspielplatz am Nordgraben. © ralf poeplau

Diese Gelegenheit bekommt man nicht alle Tage: In einem Oldtimer konnte man sich am Samstag durch Miesbach fahren lassen. Die Aktion für Inklusionsspielplatz war ein Erfolg.

Miesbach – Das Moto-Guzzi-Beiwagen-Gespann von Erich Sterrer war bei den jüngeren Gästen der klare Favorit des Benefiz-Oldtimerfahrens in Miesbach. Aber auch im alten Feuerwehr-Sonderfahrzeug, ein Mercedes G, ließen sich die Gäste gerne zu einer Stadtrundfahrt mitnehmen. Der Förderkreis des Abenteuer-Inklusionsspielplatzes am Nordgraben hatte die Aktion mit Hilfe der Oldtimerfreunde organisiert, und mit insgesamt 21 historischen Gefährten war die Auswahl groß. Bürgermeister Gerhard Braunmiller ließ sich in einer Landtags-Staatskarosse – einem BMW V8 Barockengel, Baujahr 1951, durch die Stadt chauffieren. Durch Spenden und den Verkauf des von der Bäckerei Perkmann gestifteten Kuchen kamen 728 Euro für den Spielplatz zusammen. Eine Wiederholung im Frühjahr sei wahrscheinlich und ein Crowdfunding-Projekt in Planung, heißt es seitens des Förderkreises.