Im vierten Anlauf: Miesbach stimmt ehrenamtlicher Sicherheitswacht zu

Von: Dieter Dorby

In der Vorreiterrolle: In Schliersee ist bislang die einzige Sicherheitswacht im Landkreis Miesbach im Einsatz. Die Ehrenamtlichen sind – hier im Kurpark – vornehmlich bei der Lenkung der Touristen gefragt. © Thomas Plettenberg

Im vierten Anlauf hat der Miesbacher Stadtrat nun zugestimmt, dass das Polizeipräsidium Oberbayern-Süd eine Sicherheitswacht in der Kreisstadt installiert. Dabei sollen Bürger ehrenamtlich einfache Aufgaben wie Kontrollgänge übernehmen. Doch ohne Kritik blieb das Vorhaben auch diesmal nicht.

Miesbach – Inspektionsleiterin Katharina Schreiber hat einen neuen Versuch unternommen, in Miesbach eine Sicherheitswacht aufzustellen – diesmal mit Erfolg: Mit 15:6 Stimmen stimmte der Stadtrat einem Probeversuch über ein Jahr zu. Dabei diente die Gemeinde Schliersee, die als bislang einzige Kommune im Landkreis seit 2019 eine ehrenamtliche Bürgerpatrouille hat, als positives Beispiel.

Schreiber gab zu, dass die Personalgewinnung schwierig sei und nicht jeder genommen werde, es aber dennoch Personen gebe, die diese „verantwortungsvolle Aufgabe im Ehrenamt übernehmen“ wollten. Wie Patrick Kern vom Präsidium in Rosenheim erklärte, gebe es im Dienstbereich 21 Sicherheitswachten, die 24 Kommunen betreuen. Insgesamt seien 133 Bürger aktiv, darunter 48 Frauen und vier Ausländer. Die Wacht solle, so Kern, die Gesellschaft widerspiegeln. Angst vor „schwarzen Schafen“ brauche man nicht zu haben, denn die Polizei wähle die Personen nicht nur aus, sondern kümmere sich auch um die Ausbildung. Ziel sei es, ein Bindeglied zur Polizei zu schaffen. „Sie sind Anlaufstelle für niederschwellige Anliegen.“ Eine Ergänzung zur Polizei, kein Ersatz für Polizeibeamte.

Wie die in Miesbach für Schliersee zuständige Verbindungsbeamtin Tanja Zehetmeier erklärte, gebe es in der Kreisstadt viele Veranstaltungen, für die eine Sicherheitswacht optimal geeignet wäre. Betrunkene ansprechen, Hinweise geben, die Polizei informieren – das seien Aufgaben, die bei Volksfest, Kulinarischem Abend und ähnlichen Events hilfreich wären. „Es geht darum, präventiv mit Uniform und Präsenz für Entspannung zu sorgen“, erklärte Zehetmeier.

Klare Voraussetzungen

Zu den Befugnissen gehören die drei Jedermannsrechte der vorläufigen Festnahme, Nothilfe und Notwehr sowie Befragungen, Identitätsfeststellung und Platzverweise. Bewerber sollen zwischen 18 und 62 Jahre alt sein, gegebenenfalls könne bis 67 verlängert werden. Als Entschädigung gebe es acht Euro pro Stunde, die Ausbildung umfasse 40 Stunden. Für die Stadt bedeute das mehr Sicherheit zum Nulltarif.

Dem stimmte Bürgermeister Gerhard Braunmiller (CSU) zu: „Das Sicherheitsgefühl wird sicher erhöht.“ Und Markus Seemüller (FWG) meinte: „Wir können nur gewinnen.“

Astrid Güldner mit vielen Kontra-Argumenten

Das sah Zweite Bürgermeisterin Astrid Güldner (Grüne) anders – an den Gegenargumenten habe sich nichts geändert. „Wofür braucht man für den Anruf bei der PI eine Uniform?“, fragte sie provokant. Die Handelnden würden schnell an Grenzen stoßen. Denn Polizeiarbeit sei eine komplexe Aufgabe, die man nicht übers Wochenende erlernen könne. Die Stadt koste das Angebot zwar nichts, aber den Steuerzahler, denn Auswahl, Einarbeitung und Organisation binde wiederum Polizeikräfte, die eigentlich andere Aufgaben hätten. Dies sehe auch die Polizeigewerkschaft so, die von einem „sicherheitspolitischen Placebo“ spreche. Hinzu komme, dass auch eine Uniform nicht vor Anfeindungen schütze.

Besondere Situation Schliersee

Dass Schliersee seine Sicherheitswacht nach dem Probebetrieb verlängert habe, liege laut Marktgemeinde daran, dass die Ehrenamtlichen vornehmlich in der Touristenlenkung am Spitzingsee eingesetzt würden, berichtete Güldner. Dem widersprach Schreiber: Die Gemeinde Schliersee bekomme nicht über alle Einsätze und Aufgaben Rückmeldung.

Wie Inge Jooß (SPD) zeigte sich auch ihr Fraktionskollege Paul Fertl skeptisch: „Die Sicherheitswacht kann nicht überall sein.“ Die Forderung müsse sein, die Polizei personell stärker auszustatten.

Drei bisherige Versuche

Ähnliche Kritik hatte es schon früher gegeben. Nach der Einführung 1994 folgte im April 2011 der nächste Versuch – der Stadtrat sprach sich mit 14:10 Stimmen dafür aus. Doch in der Folge scheiterte die Polizei bei der Besetzung der Stellen. Von zehn Interessenten schieden sechs als ungeeignet aus. 2017 kam dann der dritte Anlauf, bei dem lediglich drei Mitglieder für einen Probebetrieb stimmten.

ddy