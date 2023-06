Impfzentrum Hausham: Belegschaft feiert geleistete Arbeit - Politiker danken dem Team

Von: Alexandra Korimorth

Teilen

Stolz aufs Geleistete: Die Ärzte Florian Meier (l.) und Thomas Straßmüller mit Landtagspräsidentin Ilse Aigner. © CS

Rund 100 ehemalige Mitarbeiter des Impfzentrums in Hausham haben bei einem Sommerfest die geleistete Arbeit gefeiert - auch mit Vertretern der Politik.

Miesbach – Es war ein sommerliches Fest voll ausgelassener Freude, Erleichterung und Stolz. Zum Abschied dankte die Politik den ehemaligen Mitarbeitern des Impfzentrums Hausham für ihren Einsatz während der Pandemie. Die Abschluss-Sause im Biergarten des Bayerischen Hofs war dem Team, das im Dezember 2020 in Hausham an den Start ging, nicht zuletzt in den Zeiten der höchsten Belastung und schieren Aussichtslosigkeit in Aussicht gestellt worden. „Heute essen wir, trinken wir, feiern wir! Nach Corona haben wir uns das verdient“, rief BRK-Bereitschaftsleiterin Elisabeth Proisl den Gästen zu. Erschienenen waren rund 100 der etwa 200 Mitarbeiter.

Landrat Olaf von Löwis begrüßte die Gäste herzlich, insbesondere Landtagspräsidentin Ilse Aigner: „Dass Du da bist, zeigt, wie sehr Du Leistung der Menschen im Impf- und Testzentrum würdigst.“ Er dankte allen Anwesenden und freute sich, dass jetzt, da Corona weitestgehend überwunden ist, „wir uns alle wieder treffen und feiern können“. Aigner, auch als Botschafterin des BRK gekommen, lobte die Kraft des Ehrenamts. Die Pandemie sei für alle am Impfzentrum Beteiligten eine „extrem harte Zeit“ gewesen. „Ohne die Impfung hätten wir es nicht geschafft, zu einen normalen Leben zurückzukehren. Sie haben uns allen einen unschätzbaren Dienst erwiesen.“

40 000 Abstriche genommen

Auch Jens Zangenfeind, für das Impfzentrum gastgebender Bürgermeister aus Hausham, dankte Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen und lobte, wie wertvoll es sei, zu wissen, dass in schwierigen Zeiten jemand da sei. Für alle Beteiligten in Hausham, wie auch für die Mitarbeiter in den Satelliten-Impfstationen in der Holzkirchner Mittelschule und im Rathaus sowie des mobilen Impfdienstes gab es einen Riesenapplaus.

Koordinationsarzt Florian Maier ließ die Corona-Zeit im Landkreis mit den einerseits fragwürdigen Rekorden wie der höchsten Inzidenz in der Bundesrepublik, der Seniorenresidenz Schliersee und den sogenannten „Weißwurstparties“ Revue passieren. Andererseits habe sich der Landkreis positiv hervorgetan. „Testen und Impfen –mit diesen beiden Dingen war die Pandemie zu besiegen. Bei Beiden war der Landkreis Miesbach ganz weit vorne dabei“, erklärte Meier mit Blick auf das bayernweit erste Testzelt und rund 40 000 genommenen Abstrichen.

Straßmüller: Mit Impfungen über eine Million Todesfälle in Europa verhindert

Der größte Verdienst sei aber die Zusammenarbeit von Landratsamt, Gesundheitsamt, Ärztlichem Kreisverband, ärztlichen und nicht-ärztlichen Mitarbeitenden des Impfzentrums, BRK mit Lisi Proisl und Simon Horst, DLRG Gmund und Tegernsee, Feuerwehren und Technischem Hilfswerk, Katastrophenschutz und Securitykräften. „Wir haben es geschafft zusammen zu halten. Wir waren eine Einheit. Danke dafür“, rief Beate Faus vom Landratsamt, die bis zur Schließung Ende 2022 die Gesamtleitung inne hatte.

Wie positiv, mitreißend, loyal und manches Mal auch galgenhumorig im Angesicht der Angst die Zusammenarbeit im Impfzentrum verlief, ließ ärztlicher Leiter Thomas Straßmüller Revue passieren. Bevor alle zusammen (nach Pink Floyds „Another Brick in the Wall“) die Impfzentrums-Hymne „We do need some vaccination/ We do need some health control/ And optimism in the Impf-Room/ No more fear of Aerosols!“ anstimmten, erinnerte Straßmüller daran, dass durch die Impfung über eine Million Todesfälle in Europa verhindert werden konnten und die Anwesenden ihren nicht unerheblichen Beitrag dazu geleistet hätten.

Gräfin Elfie von Khreninger vom BRK-Vorstand und der Zweite BRK-Kreisgeschäftsführer Simon Horst bedankten sich herzlich und Horst stellte klar: „Ihr alle habt dem Impfzentrum Leben und Menschlichkeit gegeben!“. Auch das wurde bis nach Mitternacht gefeiert. ak

Eine Auswahl aller wichtigen Geschichten aus Ihrer Region erhalten Sie in unserem kostenlosen Newsletter regelmäßig und direkt per Mail. Melden Sie sich hier an für Tegernsee, hier für Miesbach und hier für Holzkirchen.