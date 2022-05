Impfzentrum in Hausham: Kaum noch Corona-Impfungen

Von: Christian Masengarb



Thomas Straßmüller Ärztlicher Leiter Impfzentrum © Thomas Plettenberg

Das Impfzentrum ist kaum ausgelastet. Ab Juni verkürzt es seine Öffnungszeiten. Der Ärztliche Leiter, Dr. Straßmüller, sagt: Im Herbst könnte Impfen wieder wichtig werden.

Landkreis – Die Nachfrage nach Corona-Impfungen ist im Landkreis derzeit gering. Die Ärzte des Haushamer Impfzentrums haben in der vergangenen Woche nur eine Erstimpfung gesetzt, sagte eine Landratsamt-Sprecherin auf Nachfrage. Hinzu kommen 19 Zweitimpfungen und 142 Auffrischungen – insgesamt also deutlich unter 200 Impfungen in einer Woche. Das Impfzentrum arbeite mit 20 Prozent der Maximalkapazität, sei wegen der wenigen Impfwilligen aber dennoch nur gering ausgelastet.

Ähnlich ist die Lage bei den Hausärzten: Sie spritzten laut Landratsamt in der Woche von 25. April bis 1. Mai drei Erst-, acht Zweit- und 240 Auffrischungsimpfungen.

Dass derzeit nur recht wenige Impfungen durchgeführt werden, beunruhigt Dr. Thomas Straßmüller, Ärztlichen Leiter des Impfzentrums, aktuell nicht. Eine vierte Impfung empfiehlt er derzeit nur Menschen über 70 Jahren oder mit Vorerkrankungen. Alle anderen seien mit einem Booster gut vor der vorherrschenden milden Omikron-Variante geschützt.

Straßmüller sagt aber auch: Was im Herbst kommt, werde sich zeigen. Je nach Mutation des Virus werde es dann möglicherweise neue Empfehlungen mit den wohl ab September erhältlichen modifizierten Impfstoffen geben. Sollte es eine Mutation hin zu einer gefährlicheren Variante geben, so könnte der anhaltend hohe Anteil Ungeimpfter im Landkreis erneut zum Problem werden. Eine einmalige Infektion mit der aktuellen Omikron-Variante schütze auch nicht vor einem schweren Verlauf bei einer Infektion mit Delta.

Impfzentrum verkürzt ab Juni die Öffnungszeiten

Das Impfzentrum wird demnächst auf die derzeit geringe Nachfrage reagieren und seine Öffnungszeiten um ein Drittel verkürzen. Ab 1. Juni spritzen die Ärzte von Montag bis Sonntag von 16 bis 20 Uhr, statt wie derzeit und noch bis Ende Mai von 14 bis 20 Uhr. Bei Bedarf könne das Impfzentrum seine Kapazität aber sofort wieder auf Maximalleistung hochfahren, sagt eine Landratsamt-Sprecherin.

Die Corona-Hotline des Landratsamts unter 0 80 25 / 7 04 44 44 bleibt derweil weiter wie gewohnt geschalten – von Montag bis Mittwoch, 7.30 bis 17 Uhr, Donnerstag von 7.30 bis 18 Uhr und Freitag 7.30 bis 12.30 Uhr.