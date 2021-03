Impfzentrumsleiter warnt: Ohne Impfstoff helfen auch die Hausärzte nichts

Landkreis – Die Ministerrunde vom Mittwochabend hat neben diversen Lockerungsoptionen auch das Impfen ins Auge gefasst: Es sollen schneller mehr Menschen geimpft werden. Eine wichtige Rolle spielen dabei die Hausärzte, die die Impfzentren bei ihrer Arbeit entlasten sollen.

Eine Strategie, die Dr. Thomas Straßmüller, ärztlicher Leiter des Impfzentrums in Hausham, im Grundsatz begrüßt: „Hausärzte können das übernehmen.“ Die Kolleginnen und Kollegen wären auch bereit, Überzeiten zu leisten, am Wochenende zu impfen oder außerhalb der sonst üblichen Sprechstunden. „Vielleicht lässt sich der Routinebetrieb auch etwas einschränken“, nennt Straßmüller, der auch als Sprecher des kreisärztlichen Verbands fungiert, als weitere Möglichkeit. „ Das würde funktionieren.“ Aber nur unter bestimmten Voraussetzungen.

Zu wenig Impfdosen verfügbar

Denn es gibt ein zentrales Problem, das auch unzählige Hausärzte nicht lösen können – nämlich den fehlenden Impfstoff. „In der aktuellen Situation wäre es so, dass eine große Praxis mit 1000 Patienten pro Jahr derzeit pro Woche maximal zehn Dosen bekäme“, erklärt Straßmüller. „Das ist sehr wenig, aber das ist der Stand heute.“ Allerdings: Würde es im kommenden Monat deutlich mehr Impfstoff geben, würde der Einsatz der Hausärzte das Problem lösen.

Planungssicherheit ist aber gerade das, was dem Impfzentrum derzeit fehlt. „Wir erfahren erst gegen Ende der Woche, was wir in der darauf folgenden Woche bekommen“, sagt Straßmüller. Eine längerfristige Prognose sei damit nicht möglich – und auch keine Planung.

Zudem gebe es seitens der Kassenärztlichen Vereinigung, die für den Ablauf zuständig wäre, noch keine Ablaufpläne. „Wir wissen zum Beispiel nicht, ob die Ärzte direkt den Impfstoff geliefert bekommen oder ob sie über eine Apotheke versorgt werden.“ Dagegen sei der Umstand, dass die mRNA-Stoffe von Biontech und Moderna bei -80 Grad Celsius gelagert werden müssen, kein großes Hindernis. „Eine Phiole enthält sechs Dosen und ist sechs Tage im Kühlschrank haltbar.“

Als schwierig erachtet Straßmüller auch die Diskussion um das Priorisieren. Im Zuge der Ministerrunde hatte beispielsweise Petra Reis-Berkowicz vom Bayerischen Hausärzteverband erklärt, die Hausärzte bräuchten „eine deutlich geringere Dokumentationsbürokratie“ sowie keine „überbordende Priorisierung“ in der Praxis. Die Kollegen wüssten genau, wer als Nächstes dringend dran ist. Doch genau davor warnt Straßmüller: „Die Kollegen sollten froh sein, wenn sie in dieses Thema nicht einsteigen müssen.“ Denn wenn man nur zehn Dosen für 1000 Patienten habe, „wird es hart“. Bei 300 Dosen sei das etwas anderes.

„Druck sollte aus der Priorisierung raus sein“

Deshalb würde es Straßmüller begrüßen, wenn die Hausärzte ebenso wie Betriebsärzte erst hinzustoßen würden, „wenn der Druck aus der Priorisierung herausgenommen ist“. Also wenn die Priorisierungsstufe 1 mit den Über-80-Jährigen abgeschlossen sei und man mitten in der Stufe 2 sei, die unter anderem die 70- bis 79-Jährigen und schwer vorerkrankte Patienten umfasst.

Eine große Entlastung würde die Freigabe von Astrazeneca für Personen über 65 Jahre bedeuten. „Das würde den Druck herausnehmen“, bestätigt Straßmüller. „Die Priorisierungsstufe 1 wäre dann schneller fertig.“

Impfen in Einrichtungen

Doch die nächsten Priorisierten stehen schon bereit. Wie berichtet, sollen auch Lehrer und Erzieher vorrangig geimpft werden. Wird Astrazeneca auch für Senioren ein Thema, werden sie mangels Abnehmer nicht mehr vorgezogen, sondern müssen länger warten. Dabei kann Straßmüller Meldungen, wonach viel Vakzin von Astrazeneca ungenutzt sei, nicht nachvollziehen: „Also bei uns liegt nicht viel herum. Wir könnten sogar deutlich mehr brauchen.“

Effizienz soll bei Lehrern und Erziehern das Impfen in der Einrichtung bringen. Basis sei aber auch hier eine Online-Registrierung. Straßmüller: „Damit wollen wir einen Weg schaffen, eine Gruppe komplett zu impfen.“

ddy