In 72 Stunden die Welt verbessern: BDKJ veranstaltet Sozialaktion für Jugendgruppen

Das BDKJ, und im Landkreis Miesbach auch der Kreisjugendring, veranstalten im Mai die Sozialaktion „72 Stunden“ für Jugendgruppen. Noch werden Projekt-Vorschläge gesucht.

Landkreis – Die Welt in drei Tagen ein Stück besser machen. Das ist das Ziel von 72 Stunden, der Sozialaktion des Bunds der Deutschen Katholischen Jugend. Unter dem Motto „Uns schickt der Himmel“ helfen Jugendliche vom 23. bis 26. Mai da, wo es nötig ist, und wo es sonst vielleicht niemand tut.

Jugendreferent Jürgen Batek und Jugendseelsorger Markus Holler organisieren die Aktion im Landkreis zusammen mit dem BDKJ-Kreisvorstand Florian Wiedner und dem stellvertretenden Vorsitzenden des Kreisjugendrings Simon Orlando. „Die Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendring ist hier im Landkreis einzigartig“, sagt Orlando. „Das ermöglicht es, auch nicht-katholische Jugendverbände mit einzubeziehen.“ Etwa THW, Feuerwehren und Wasserwacht hätten bereits Interesse gezeigt. Andere Gruppen, wie Pfadfinder und Ministranten, haben sich laut Batek sogar schon angemeldet.

Derzeit sind die Organisatoren noch auf der Suche nach Projekten. Ökologisch, sozial, politisch oder interreligiös – die Projekte können in alle Richtungen gehen. Alle, die keine Gruppe haben, aber gerne mitmachen würden, können sich auch direkt bei der Jugendstelle in Miesbach anmelden.

Teilnehmer, die bereits eine Idee haben, können diese anmelden und werden in sogenannte Do it-Gruppen eingeteilt. Aktionsgruppen ohne Idee (Get it) bekommen bei der Auftaktveranstaltung am 23. Mai an der Holzkirchner St. Josef-Kirche (16.30 Uhr) ihre Aufgabe. „Der Clue ist, dass die Gruppen erst beim Startschuss erfahren, welches Projekt sie bekommen“, sagt Batek.

Ebenso freuen sich die Organisatoren über Projekt-Vorschläge. Das kann beispielsweise ein Landwirt sein, der gerne einen Blühstreifen bepflanzen will, oder die Gemeinde, die einen Kreisel umgestalten will. Das könnte aber auch ein Kindergarten sein, dessen Spielplatz aufgepäppelt werden soll.

Die Aktion, die im Landkreis unter der Schirmherrschaft von Landrat Wolfgang Rzehak und Dekan Michael Mannhardt, auf Diözesanebene unter Landtagspräsidentin Ilse Aigner steht, dauert maximal 72 Stunden. Laut Batek ist es nicht zwingend notwendig, alle drei Tage dauerhaft im Einsatz zu sein. „Hat jemand nur einen Tag Zeit, ist er trotzdem willkommen“, sagt der Jugendreferent. Etwa Schulklassen, die sich nur am Freitagvormittag beteiligen wollen, könnten auch mitmachen. Übrigens: Teilnehmer können für den 24. Mai (Freitag) eine Schulbefreiung beantragen.

Für die Aktion sollen auch Sponsoren mit ins Boot geholt werden – etwa Bäckereien und Metzgereien, die die Jugendlichen mit Brotzeit versorgen, Handwerker, die mit ihrem Fachwissen und Können zur Seite stehen, sowie Baumärkte, die mit Materialien unterstützen. Batek: „Es ist ein toller Impuls für den Landkreis, wenn alle sagen ,Wir machen mit’.“

Weitere Infos

gibt es online unter www.72stunden.de. Wer mitmachen möchte oder einen Projekt-Vorschlag hat, kann sich bei der Jugendstelle in Miesbach unter 08025/2484 oder per E-Mail an 72stunden@bdkj-miesbach.de melden.

