Direktvermarktung: Biohof in der Unteren Wies bei Miesbach eröffnet Hofladen

Von: Sebastian Grauvogl

Freuen sich auf die ersten Kunden: Tobias und Katharina Müller im neuen Hofladen des Biohofs Oberlinner. © ÖMR

In der Unteren Wies bei Miesbach sprießen die Ideen wie im Frühsommer das Gras. Unweit vom bekannten Krauthof-Café eröffnet nun ein neuer Hofladen mit Bioprodukten.

Miesbach – In der Unteren Wies bei Miesbach sprießen die Ideen wie im Frühsommer das Gras. Nachdem vor gut vier Jahren das mittlerweile weit über die Grenzen der Kreisstadt hinaus bekannte Krauthofcafé eröffnet hat, geht am kommenden Freitag nur 300 Meter Luftlinie entfernt ein weiteres Projekt in Sachen Direktvermarktung an den Start: der Hofladen Oberlinner.

Als „wertvollen Baustein in der regionalen Versorgung mit Bio-Lebensmitteln“ bezeichnet die Managerin der Öko-Modellregion (ÖMR) Miesbacher Oberland, Stephanie Stiller, die Entscheidung der Landwirtsfamilie Katharina und Tobias Müller, eine alte Garage auf ihrem Biohof in einen Verkaufsraum umzubauen. Dies honorierte die ÖMR mit Unterstützung aus dem mit insgesamt 50 000 Euro gefüllten Kleinprojektefonds. 45 000 Euro stellte dabei das Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) über den „Verfügungsrahmen Ökoprojekte“ zur Verfügung, 5000 Euro das Kommunalunternehmen Regionalentwicklung Oberland (REO). Laut Pressemitteilung kamen neben dem Hofladen Oberlinner sechs weitere Projekte in den Genuss von Zuschüssen.

Landwirte wollen breite Palette an Produkten anbieten

Beim Oberlinner habe jede Generation dazu beigetragen, den Biobetrieb ein Stück zukunftsfähiger zu machen. Bereits 1994 bauten die Eltern von Katharina Müller einen Laufstall für die Milchkühe. Sie und ihr Mann Tobias wollen nun in ihrem Hofladen eine breite Palette von Fleisch- und Wurstprodukten über Milcherzeugnisse sowie Fruchtaufstriche und Säfte aus der hofeigenen Streuobstwiese anbieten. Neben diesen im eigenen Verarbeitungsraum hergestellten Lebensmitteln haben sich die Müllers auch eigenen Bio-Kaffee und -Espresso bei der Miesbacher Rösterei Bohnenreich von Florian Perkmann abfüllen lassen. Obendrein haben sie Kräutertees, Honig, Nudeln sowie Bio-Kartoffeln, Bio-Mehl und -Gemüse von befreundeten Betrieben ins Sortiment genommen, um den Kunden einen möglichst vollständigen Warenkorb zur Verfügung zu stellen.

Zur Eröffnung am Freitag, 18. November, steht zudem ein Verkaufswagen beim Oberlinner, aus dem die Müllers die vorbestellten Fleischpakete eines zuletzt geschlachteten Bio-Weideochsen ausgeben. Zum Anschauen und Probieren gebe es für die Besucher auch allerlei, kündigen die beiden Landwirte an. Das nächste Standbein haben sie übrigens auch schon in Planung: eine Ferienwohnung für Urlaub auf dem Bauernhof.

