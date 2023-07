In professionelle Geldwäsche-Falle getappt: Miesbacher (57) wird wegen Leichtfertigkeit verurteilt

Teilen

Professionelle Geldwäscher haben einen Miesbacher für ihre Machenschaften eingespannt. © CHROMORANGE / stock&people / IMAGO

Pech auf der ganzen Linie hatte ein Mann aus Miesbach (57), der durch Geldgeschäfte im Internet seine Finanzen aufbessern wollte. Erst verlor er sein ganzes Geld, dann musste er auch noch vor Gericht erscheinen. Ihm wurde vorsätzliche Geldwäsche in 17 besonders schweren Fällen vorgeworfen.

Miesbach – Der Angeklagte zeigte sich vor dem Amtsgericht ohne Umschweife geständig. Er habe damals seinen Handwerksberuf aufgrund gesundheitlicher und psychischer Probleme aufgeben müssen und sich in einer schwierigen finanziellen Lage befunden, schilderte er. Um seine materielle Situation zu bessern, habe er bei einer Cyberhandels-Plattform in Kryptowährung investiert. Laut Internet-Auftritt habe es sich um ein großes Unternehmen mit Sitz in London gehandelt.

Kurz darauf habe er einen Anruf von einem Vertreter der Firma erhalten, der sich als erfahrener Börsenexperte vorstellte und ihm Hilfe in Anlagedingen angeboten habe. In der Folge habe er sich von dem Berater als „Agent“ anwerben lassen, auf dessen Konto Gelder anderer Investoren deponiert werden sollten. Das habe der Berater jeweils erst telefonisch angekündigt, sich dann online auf dem Rechner des Angeklagten eingeloggt und die Transaktionen vorgenommen. Zusätzlich habe er den 57-Jährigen angewiesen, die Summen wiederum auf andere Konten zu transferieren.

„Das lief recht gut“, erinnerte sich der Angeklagte. Seine anfängliche Investitionssumme habe sich bald verdoppelt. Er selbst habe immer wieder etwas ausbezahlt bekommen. Insgesamt seien das etwa 900 Euro gewesen. Doch plötzlich habe die Bank sein Konto gesperrt. Da sei er hellhörig geworden und habe einlenken wollen. Aber der Berater habe ihm Vorhaltungen gemacht und schließlich gedroht, die Rechtsabteilung einzuschalten. Deshalb habe er zwei neue Konten bei anderen Banken eröffnet und die Geschäfte fortgeführt. Dann sei plötzlich die Internetseite gelöscht worden, „und das Geld war weg“.

Das Geld stammte laut Anklage aus weiteren Betrugsfällen, die die Opfer um insgesamt rund 76 500 Euro gebracht hatten. Auch sei ans Licht gekommen, dass weder ein Berater des angegebenen Namens, noch die Londoner Firma existierten, sagte der Verteidiger. Wegen des Verdachts der Geldwäsche sei das Vermögen seines Mandanten auf gerichtliche Anordnung arretiert worden, insgesamt 57 000 Euro.

Der Angeklagte wurde wegen leichtfertiger Geldwäsche verurteilt. Er habe nicht gewusst, dass das Geld aus Betrugstaten stamme, doch habe sich das aufdrängen müssen, argumentierte die Staatsanwältin. Die Geschädigten würden ihr Geld nie zurückerhalten. Andererseits sei auch er selbst betrogen worden. Mit ihrer Forderung von einem halben Jahr auf Bewährung blieb sie an der untersten Grenze des Strafrahmens. Zusätzlich forderte sie die Einziehung der Schadenssumme.

Durch die schwierige Lebenslage seines Mandanten sei möglicherweise auch eine geminderte Schuldfähigkeit gegeben, die ihn in eine „höchst professionelle Falle“ habe tappen lassen, plädierte der Verteidiger. Richter Walter Leitner folgte in seinem Urteil dem Antrag der Staatsanwältin. Angesichts der Vorgehensweise „hätten bei Ihnen die Alarmglocken schrillen müssen“, mahnte er den Miesbacher. Doch dieser habe alle Warnzeichen ignoriert. Gleichwohl sei er durch den Verlust von 76 500 Euro wohl der Hauptgeschädigte.