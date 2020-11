In Zeiten von Corona: Miesbacher Fotograf fordert zu Perspektivenwechsel auf

Es war die vorerst letzte Veranstaltung im Waitzinger Keller vor dem Lockdown: Der Miesbacher Fotograf und Filmemacher Hans-Günther Kaufmann zeigte Bilder seiner Reisen. Ein Lichtblick in Corona-Zeiten.

Miesbach – „Für Corona-Zeiten sind wir ja fast überfüllt“, scherzte Hans-Günther Kaufmann mit Blick auf den locker bestuhlten, aber gut besuchten Waitzinger Keller. Mit seinen multimedial unterlegten Betrachtungen unter dem Motto „Die Sehnsucht nach dem Ursprung ist die Sehnsucht nach einem neuen Anfang“ setzte er den Schlusspunkt nach einer kurzen Theatersaison 2020 im Kulturhaus der Kreisstadt.

Was dem Zufall geschuldet war, hätte besser nicht inszeniert sein können: Tiefgründige, aber auch hoffnungsvolle Gedanken äußerste an diesem Abend der Miesbacher Fotograf und Filmemacher. „Unsere Zielmarke muss es sein, für das dankbar zu sein, was wir haben, als zu klagen über das, was wir nicht haben“, hatte er ursprünglich als Schlusswort gesetzt, um dann doch spontan noch eine Zugabe zu geben. Einen kurzen Film, gedreht in und um Wilparting.

Ein Film, der anregt, das Schöne zu sehen

In einem Radius von nur fünf Kilometern um den Wallfahrtsort am Irschenberg entstanden tiefe, archaische Landschaftsbilder, unterlegt mit Hubert von Goiserns Jodlern. Aufgenommen, um anzuregen, „die Perspektive zu wechseln und das Schöne zu sehen“. Die Wolkenstimmung über den Gipfeln des Mangfallgebirges. Die Bienen auf winzigen Blüten. Das von Reif bedeckte Schilf am Seehamer See oder die üppigen Heckenrosen, die scheinbar von der großen Leinwand dufteten. Damit schloss sich die Klammer, die Kaufmann mit dem Filmtrailer „Es war einmal in Bayern“ geöffnet hatte. Gedreht als Appetithappen für einen BR-Film über unsere Heimat im Shutdown. Zweifellos habe ihn Corona eingeschränkt, aber gleichzeitig sein Sehen weit gemacht, sinnierte der Miesbacher und appellierte, in unserer Landschaft nicht nur den wirtschaftlichen Vorteil zu sehen, sondern Kraft aus den kostbaren Kleinigkeiten zu ziehen.

Fotograf denkt mit Beklemmung an die Aids-Waisen in Südafrika

Eindrucksvoll waren die Reisen, auf die Kaufmann das Publikum mitnahm. Die Inspektionsfahrten mit Abt Primas Notker Wolf zu Benediktinerklöstern in den USA, wo er 2007 schon das Gefühl gehabt habe, der große Spirit sei müde geworden. Nach Indien, Rom und Zululand, das damals HIV-Hotspot war. An die Aids-Waisen im Kindergartenalter dachte er mit Beklemmung. „Was wird aus ihnen in Corona-Zeiten geworden sein?“ Ganz frisch waren die Eindrücke einer Reise nach Frankreich und Spanien, auf der Kaufmann den schon vielfach bereisten Jakobsweg mit ungewohnt einsamen Pilgerorten ganz neu erlebte.

Menschen nahmen sich mehr Zeit zum Verweilen

Als genauer Betrachter nahm er das sichtlich beeindruckte Publikum mit wenigen, aber eindrucksvollen Bildern mit in eine sich ändernde Welt, die sich zu einem „gigantischen Geisterspiel“ entwickle, „weil alle auf der Bühne stehen wollen“. Doch nicht nur allgegenwärtige Selbstdarstellung hatte er erlebt. Mit Freude habe er beobachtet, dass Menschen mehr zur Ruhe fanden, nicht mehr nur durch Sehenswürdigkeiten hetzten, sondern sich Zeit genommen hätten zu verweilen.

Anders sei das Reisen gewesen, aber ohne nennenswerten Qualitätsverlust, auch wenn er diesmal deutlich spartanischer unterwegs gewesen sei. Es sei eine Zeit, die zur Umkehr rufe. Glück am Bruttosozialprodukt zu messen, sei nicht der richtige Ansatz. Ebenso wenig, wie Kinder in ein Schulsystem zu zwängen, das nur darauf aus sei, sie auf zukünftige Produktionsprozesse vorzubereiten, meinte Kaufmann.

