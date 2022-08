In zwei Jahren 6500 Mal verdrückt: Miaschburger feiert zweiten Geburtstag

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Happy Birthday, Miaschburger: Anschi Hacklinger (Wirkstatt) und Frank Sommerschuh (Oberlandwerkstätten) mit dem kulinarischen Geburtstagskind. © Thomas Plettenberg

Ein regionales Schmankerl feiert Geburtstag: Der Miaschburger wird zwei Jahre alt. Zur Party folgt eine Premiere: erstmals gibt es den vegetarischen Burger beim Kuli in Miesbach.

Miesbach – Die fleischige Konkurrenz hat der Miaschburger noch nie gescheut. Kein Wunder, steht das regionale und vegetarische Schmankerl doch in den derzeit sechs Partnergastronomien durchaus auch mal neben Steak oder Weißwurst auf der Speisekarte. Doch das ultimative Gipfeltreffen steht erst noch bevor. Heute ab 17 Uhr wird der Miaschburger des Vereins Wirkstatt Oberland beim Kulinarischen Abend in Miesbach erstmals bei einer Großveranstaltung aufgetischt – in unmittelbarer Nachbarschaft zur fleischhaltigen Version des Holzkirchner Regionalbistros machtSinn. „Unsere Stände stehen direkt nebeneinander“, sagt Wirkstatt-Projektleiterin Anschi Hacklinger. Zu einer Gewissensfrage werde die Entscheidung zwischen den beiden Burgern aber nicht, versichert sie. „Auch das Fleisch kommt natürlich aus regionaler Erzeugung.“ Letztlich könnten sich die Besucher bei ihrer Wahl also rein vom Geschmack leiten lassen.

Miaschburger erstmals beim Kulinarischen Abend in Miesbach

Eine unbeschwerte Geburtstagsparty soll sie werden, die Kuli-Premiere des Miaschburger. Der nämlich ist kürzlich zwei Jahre alt geworden. Beim Klimafrühling 2019 veranstaltete die Wirkstatt einen Wettbewerb für den besten vegetarischen Burger. Der Sieger unter den 13 eingereichten Kandidaten ist seit Mitte 2020 in der Gastronomie erhältlich. Das Pflanzerl (Pattie) aus Zutaten wie Buchweizen, Rote Beete, Karotten, Zwiebeln und Lauch fertigen die Oberlandwerkstätten in Miesbach. Unter der Bedingung, dass sämtliche Bestandteile aus einem Umkreis von maximal 80 Kilometern kommen, wofür auch die für den Einkauf zuständigen Experten von machtSinn einstehen. Bei Semmel, Belag und sonstigen Beilagen auf dem Teller haben die Gastronomen freie Hand.

Rund 6500 Patties haben seit dem Start die Küche der Oberlandwerkstätten verlassen, berichtet Gruppenleiter Frank Sommerschuh. Die Rezeptur samt Nährwerttabelle werde dabei von ihm und seinen sechs bis sieben Mitarbeitern mit Behinderung immer exakt eingehalten. Der Hinweis auf die Allergene hingegen falle kurz aus. „Es gibt keine.“ Der Miaschburger sei sogar glutenfrei. Mit dieser Mischung aus garantierter Regionalität und individueller Gestaltung sei der Wirkstatt die sprichwörtliche Quadratur des Kreises gelungen, betont Hacklinger.

Etliche Partner trotz schwieriger Startbedingungen

Und das, obwohl der Miaschburger in eine Zeit hineingeboren wurde, die alles andere als leichte Startbedingungen bot. So erschwerten die Corona-Lockdowns nicht nur die Produktion in den Oberlandwerkstätten, sondern verhinderten monatelang auch den Genuss in der Gastronomie. Umso mehr freut Hacklinger, dass sich mittlerweile sieben Gastronomen für den Miaschburger entschieden haben: macht Sinn und Café Bistro Papst (ab Ende September wieder) in Holzkirchen, Slyrs Caffee & Lunchery in Neuhaus, Hoppebräu in Waakirchen, Bäckerei Perkmann und Culinaria in Miesbach sowie das See- und Warmbad Rottach-Egern (aktuell in der Miaschburger-Pause). Mit der Naturkäserei Tegernseer Land in Kreuth steht ein weiterer Partner in den Startlöchern.

Doch auch am Miaschburger gehen die Probleme in der Gastronomie nicht spurlos vorbei. Der akute Personalmangel mache die Akquise weiterer Lokale nicht leicht, räumt Hacklinger ein. Zumal die Oberlandwerkstätten die Patties nicht ausliefern würden und sich die Gastronomen damit selbst organisieren müssten. Hier habe sich aber mittlerweile ein gutes Kreislaufsystem aus dem Netzwerk heraus entwickelt.

Export wegen Lieferwege beschränkt

Damit die Lieferwege nicht zu groß werden, sollen die Partner auch nicht in allzu weiter Ferne liegen. Einen Export nach Bad Tölz oder München könnte sich Hacklinger aber schon noch vorstellen. Keine Grenzen kenne hingegen das Konzept der Regionalität. „Das geben wir gerne weiter.“ Auch eine Ausweitung auf andere Produkte beziehungsweise Gerichte sei denkbar. „Ideen sind immer willkommen“, sagt Hacklinger. Vegetarisch soll der Miaschburger aber immer bleiben. Das zeichne ihn schließlich auch aus.

An den Kapazitäten in der Küche der Oberlandwerkstätten soll es nicht scheitern, versichert Sommerschuh. Alleine für den Kuli in Miesbach haben er und sein Team 22 Kilo Pflanzerlmasse vorbereitet. Die Premiere kann kommen.

sg