Miesbachs designierte Partnerstadt Marseillan in Südfrankreich leidet an den Folgen der Corona-Krise. Ingrid Pongratz hat zur Unterstützung eine Sammelbestellung Wein aufgegeben.

Miesbach – Paketpost aus Marseillan: In Miesbachs designierter Partnerstadt in Südfrankreich haben Partnerschaftsbeauftragter Ludovic Fabre (r.) und der deutsche Initiator Conny Knoben, eine Weinlieferung für die Kreisstadt zusammengepackt. Insgesamt 324 Flaschen befinden sich auf der Palette, die an das Miesbacher Rathaus adressiert ist.

Ingrid Pongratz bestellt 324 Flaschen Wein aus Marseillan

Dabei hat die Stadt den Wein gar nicht bestellt, wie Ex-Bürgermeisterin Ingrid Pongratz erklärt, sondern sie selbst. Hintergrund ist die Corona-Krise, die auch das von Wein und Tourismus geprägte Marseillan nicht verschont hat. Um einen kleinen Solidaritätsbeitrag zu leisten, hat Pongratz, die als Patin der Partnerschaft auf Miesbacher Seite fungiert, sich im Freundes- und Bekanntenkreis umgehört und eine größere Bestellung an Rot-, Rosé- und etwas Weißwein zusammentragen. Aus Platzgründen geht die Bestellung ins Rathaus.

„In Marseillan gab es beim Weinabsatz Einbußen wegen der geschlossenen Lokale“, erklärt sie. Hier ein wenig zu helfen und Solidarität zu zeigen sei eine gute Geste, auch wenn der Partnerschaftsvertrag – ebenfalls coronabedingt – noch nicht geschlossen werden konnte. Wenn alles läuft, könne dies im Oktober nachgeholt werden.

In Marseillan kam die solidarische Weinbestellung sehr gut an, wie Knoben gegenüber unserer Zeitung berichtet: „Das ist ein feines Zeichen.“ Deshalb habe es sich Marseillan nicht nehmen, die Transportkosten zu bezahlen. Was wiederum Pongratz sehr nett findet. Das Interesse am Wein aus der Region liegt aus ihrer Sicht nicht nur im Geschmack begründet: „Die Leute sind neugierig auf Marseillan.“