Seit 38 Jahren aktiv: Joachim Herrmann zeichnet Miesbacher Stadtratsmitglied aus

Von: Sebastian Grauvogl

Besonderer Moment: Paul Fertl (SPD, l.) erhält die Kommunale Verdienstmedaille aus den Händen von Minister Joachim Herrmann. © Sebastian Widmann/StMI

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat Paul Fertl (SPD) die Kommunale Verdienstmedaille verliehen. Fertl sitzt seit 38 Jahren im Miesbacher Stadtrat.

Miesbach/Dachau – Fünf verschiedene Bürgermeister hat Miesbach in den sieben Amtsperioden seit 1984 erlebt. Während die Besetzung des Chefsessels im Rathaus also munter wechselte, ist ein Stuhl im Stadtrat seit 38 Jahren fest an einen Mann vergeben: Paul Fertl (SPD). Für dieses langjährige kommunalpolitische Engagement hat Staatsminister Joachim Herrmann Fertl nun auf Schloss Dachau mit der Kommunalen Verdienstmedaille ausgezeichnet.

Herrmann findet lobende Worte für Fertl

„Kompetent und tatkräftig“ habe sich Fertl in den Dienst der kommunalen Selbstverwaltung gestellt, heißt es in der Laudatio. „Mit großem Gestaltungswillen und seinem reichen Erfahrungsschatz“ setze er sich bis heute „für die zukunftsorientierte Weiterentwicklung Miesbachs“ ein. Den damit verbundenen Aufgaben sei er mit „großer Verlässlichkeit und Gewissenhaftigkeit“ begegnet.

Für eine sozialverträgliche Gesellschaft einzutreten und bei allen Entscheidungen dem Umweltschutzgedanken Rechnung zu tragen, entspreche Fertls „gemeinschaftlichem Grundverständnis“. Als langjähriger Fraktionsvorsitzender im Stadtrat nehme er in besonderer Weise Einfluss auf den politischen Dialog in der Stadtgesellschaft, stehe für Transparenz in der Kommunalpolitik ebenso ein wie für die Beteiligung der Bürger an der Entscheidungsfindung.

Besondere Verantwortung als Zweiter Bürgermeister getragen

Von Anfang an sei Fertl in allen wichtigen Ausschüssen und Arbeitskreisen vertreten gewesen, insbesondere im Bau- und Stadtentwicklungsausschuss. Ab 2002 habe der SPD-Politiker als Zweiter Bürgermeister 18 Jahre lang „besondere Verantwortung für die Stadtpolitik“ übernommen. Seit 2007 sei Fertl zudem Mitglied des Kreistags und hier erster stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion. Als Mitglied im Umweltausschuss sei Fertl zugleich Mitglied im Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens Vivo. sg

