Sparkassen-Chef: „Pflichtveranstaltung für jeden Bürger“ - Innovationskonferenz im Landkreis Miesbach

Sparkassen-Vorstandsvorsitzender Martin Mihalovits lädt für 10. Juni zur digitalen Innovationskonferenz. Im Interview gibt er Einblicke in das geplante Format.

Landkreis – Im Mittelpunkt stehen Themen, die den Landkreis bewegen: Tourismus, Verkehr, Wohnraum, die Arbeitswelt von morgen. Die Innovationskonferenz Forum.Innovation.Transformation (FIT) der Kreissparkasse richtet sich deshalb nicht nur an Entscheidungsträger und Unternehmer, sondern ganz bewusst an jeden einzelnen Bürger. Wie’s um die Organisation der Veranstaltung am 10. Juni steht, ob ein rein digitales Format gelingen kann und was Gerhard Polt mit all dem zu tun hat, wollten wir vom Sparkassen-Vorstandsvorsitzenden Martin Mihalovits (52) wissen.

Herr Mihalovits, das FIT Forum ist nach seiner Premiere 2019 im vergangenen Jahr coronabedingt ausgefallen. War es eine Option, ein weiteres Jahr auszusetzen?

Mihalovits: Wir hatten tatsächlich kurz überlegt, sind dann aber zu der Überzeugung gelangt, dass jetzt der genau richtige Zeitpunkt für eine Neuauflage ist. Wegen der Corona-Pandemie sind wir erstmals gezwungen, rein digital zu denken. Wir sehen die Veranstaltung deshalb auch als Chance, für uns selbst zu lernen und unser Geschäftsmodell digital aufzuladen.

Vor zwei Jahren haben sich knapp 300 Teilnehmer am Irschenberg getroffen und sich persönlich ausgetauscht. Kann so etwas online überhaupt gelingen?

Mihalovits: Wir sind 2019 schier überrollt worden von positivem Feedback. Das hallt immer noch nach. Die Konferenz an sich hat also funktioniert. Man darf sich das digitale Format nicht als aufgepepptes Zoom-Meeting vorstellen. Wir werden mit einer professionellen Veranstaltungssoftware aus verschiedenen Studios übertragen. Die Teilnehmer können sich untereinander vernetzen, einbringen und mitdiskutieren. Es wird auch spannende Workshops für die Teilnehmer geben.

Wer ist Ihre Zielgruppe?

Mihalovits: Ich sehe es als Pflichtveranstaltung für jeden Bürger, der an der Entwicklung dieses Landkreises interessiert ist. Es werden alle wichtigen Themen besprochen, die den Landkreis betreffen und bewegen: von neuen Arbeitsmodellen über Ernährung, Landwirtschaft und Mobilität bis hin zu Wohnraum und Tourismus. Alles hängt irgendwie zusammen: Wenn am Tegernsee 500 neue Hotelbetten entstehen, zieht das auch Arbeitsplätze und den Bedarf an Wohnraum nach sich. Über all das werden wir am 10. Juni sprechen.

Der einfache Angestellte könnte da ein zeitliches Problem bekommen.

Mihalovits: Das ist das Schöne an diesem Format. Man kann sich auch mal nur für eine Stunde bei dem Thema einklinken, das einen besonders interessiert. All das, was den Landkreis betrifft, haben wir bewusst auf den Nachmittag gelegt.

Wen werden die Zuschauer auf den einzelnen Podien zu sehen bekommen?

Mihalovits: Die Redner- und Teilnehmerliste füllt sich gerade. Es werden Unternehmer aus dem Landkreis sein, aber auch Experten von außerhalb. Uns interessiert deren Sicht auf die drängenden Themen im Landkreis. Und sie sollen bewusst auch mal mit gewagten Thesen provozieren und Spannungsfelder aufbauen. Ich verspreche mir sehr intensive Diskussionen.

Spielt die Kommunalpolitik eine Rolle?

Mihalovits: 2019 war die Politik bewusst nicht mit dabei. Diesmal aber war es der Wunsch unserer Veranstaltungspartner – allesamt lokale Unternehmer –, dass sich die Politiker der Diskussion stellen. Es bringt ja nichts, nur über die Entscheidungsträger zu reden. Sie sollen selbst Farbe bekennen.

Wie oft wird es bei der Übertragung Werbeblöcke der Kreissparkasse geben?

Mihalovits: (lacht) Das wird keine Sparkassen-Show. Wir halten uns werblich komplett zurück. Aber natürlich haben wir einen Antrieb, diese Veranstaltung zu machen. Wir wollen transportieren, was der Mehrwert einer lokalen Sparkasse ist, nämlich die Netzwerk-Plattform der Region zu sein. Nach den ganzen Affären wollen wir der Bevölkerung und unseren Kunden zeigen, dass wir uns unserer Verantwortung im und für den Landkreis bewusst sind. Der Gedanke, den Landkreis mit unserer regionalen Verwurzelung zu fördern, ist nicht neu. Wir greifen ihn nur in moderner Form wieder auf.

Haben Sie Sorge, mit dem digitalen Format zu scheitern?

Mihalovits: Ehrlich gesagt sind wir alle schon nervös und aufgeregt, aber auf eine positive Art. Die Veranstaltung lässt sich mit 2019 nicht vergleichen, wir fangen mit der digitalen Durchführung wieder bei null an. Und ein Zurück zum rein analogen Format wird es definitiv nicht geben. Die Leute, die mit dabei sind, egal wie viele, sollen anschließend begeistert sein. Sie dürfen sich außer der Reihe ja noch über das ein oder andere Highlight freuen.

Nämlich?

Mihalovits: hat zugesagt, ein Stück über die Kreissparkasse zu schreiben. Wir haben ihm völlig freie Hand gelassen. Auch ein regionales Musiktalent ist mit dabei, der Gerhard Polt hat zugesagt, ein Stück über die Kreissparkasse zu schreiben. Wir haben ihm völlig freie Hand gelassen. Auch ein regionales Musiktalent ist mit dabei, der Oimara Beni Hafner . Auf die Auftritte bin ich sehr gespannt.

Informationen zur Veranstaltung am Donnerstag, 10. Juni, und regelmäßige Aktualisierungen gibt es unter www.fitforum.org. Zusammen mit Martin Mihalovits bildet Udo Stefan Schlipf als neues Vorstandsmitglied künftig das Führungsduo des Geldinstituts.