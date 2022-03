Wie Andrea Ladewig den öffentlichen Nahverkehr attraktiver machen will

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Macht Miesbach mobil: Andrea Ladewig ist neue Leiterin der Stabsstelle Mobilitätsentwicklung am Landratsamt München © Steffen Gerber

Seit Kurzem leitet Andrea Ladewig (48) die Stabsstelle Mobilitätsentwicklung am Landratsamt Miesbach – die es genau genommen noch gar nicht gibt: Die Diplom-Verwaltungswirtin hat die Aufgabe, diesen Fachbereich aufzubauen.

Frau Ladewig, wie waren Ihre ersten Wochen im Amt?

Ich arbeite bereits seit fast 30 Jahren im Landratsamt und leitete zuletzt den Fachbereich Kommunales und Sport. Das kommt mir jetzt zugute, weil ich damit Erfahrung in der Personalführung mitbringe. Und das Wissen um die Aufgaben an der Schnittstelle zur Kommunalpolitik. Das für mich neue Sachthema Mobilität erarbeite ich mir gerade.

Worauf werden Sie in den kommenden Monaten den Fokus Ihrer Arbeit legen?

Das Gesamtziel ist, ein Verkehrsangebot zu schaffen, das eine Alternative zum eigenen Auto darstellt. Und dieses Angebot muss so attraktiv sein, dass Familien im Landkreis die Möglichkeit eröffnet wird, mindestens ein Auto abzumelden.

Das klingt nach einem schwierigen Ziel.

Mir ist klar, dass das ein hehres Ziel ist. Aber bei dieser Aufgabe brauchen wir ein Ziel vor Augen. Momentan liegt mein Fokus erst einmal im Aufbau der neuen Stabstelle. Derzeit sind alle drei Stellen noch bis Anfang März ausgeschrieben und ich bin zuversichtlich, dass wir aus den Bewerbungen ein gutes Team zusammenstellen können. Wichtig ist mir auch, optimale Strukturen zu schaffen, in denen genug Raum ist, Ideen zu entwickeln und umzusetzen, wie die Mobilität im Landkreis Miesbach nachhaltig weiterentwickelt werden kann. Momentan lerne ich das Zusammenspiel der verschiedenen Netzwerke kennen und verarbeite Informationen über laufende Projekte.

Ihre Aufgabe ist, die Mobilität im Landkreis zu verbessern. Wo besteht denn konkreter Verbesserungsbedarf?

Die Bezeichnung „Mobilitätsentwicklung“ bringt es auf den Punkt. Wir werden immer Verbesserungsbedarf haben, und zwar in allen Bereichen der Mobilität. Ob das Bahn, Bus, Rad oder alternative Verkehrswege und Verkehrstechnologien betrifft. Wichtig ist mir dabei, aus einer ganzheitlichen Betrachtungsweise und vom Kunden her zu denken: Ihm muss man einen gut durchdachten, multimodalen Mobilitätsmix bieten.

Was bedeutet „Multimodaler Mobilitätsmix“?

Die Möglichkeit, verschiedene Verkehrsmittel zu nutzen, die gut miteinander verzahnt sind und für Landkreisbürger und Gäste einfach zu handhaben sind. Es ist nicht das Ziel, alle Autos von der Straße zu verbannen, sondern den ÖPNV so zu stärken, dass er attraktiv ist.

Und wann ist er das?

Wenn man einfach von A nach B kommt. Und das geht nur mit einem Mobilitätsmix. Schließlich hat nicht jeder eine BRB-Haltestelle vor dem Haus. Optimalerweise kann der Bürger alle Verkehrsmittel mit einem Ticket nutzen, das per App buchbar und bezahlbar ist. Veranschaulicht in einem Beispiel: Ein Bürger aus Weyarn will in Bayrischzell zum Langlaufen gehen und nicht mit dem eigenen Pkw anfahren. Mit dem Bus fährt er nach Darching, steigt dort in die BRB nach Bayrischzell und kann – bei entsprechender Schneelage natürlich – nach einem kurzen Fußweg direkt auf die Spur. Falls die Bushaltestelle von seinem Zuhause entfernt liegt, kann er sich dorthin mit einem On Demand System bringen lassen.

Wie wollen sie die Mobilität verbessern?

Es gibt eine Reihe von Projekten, die vor meiner Zeit angeschoben wurden. Der MVV-Beitritt zum Beispiel, der Alpenbus und das Anruf-Sammel-Taxi. Die gilt es, weiterzuführen und auch weiterzudenken.

Inwiefern stehen ländliche Regionen wie der Kreis Miesbach vor einer anderen Herausforderung als Städte wie München, wenn es um die Umsetzung der Verkehrswende geht?

Grundsätzlich gilt: Je ländlicher die Region, desto ausgedünnter der Fahrplan. Denn für Verkehrsunternehmen muss das Angebot ja wirtschaftlich sein. Die bedienen Strecken, die gewinnbringend sind. Wo wenige Menschen wohnen und daher nur wenige Menschen das Angebot nutzen, kann der Landkreis zusätzliche Angebote schaffen, muss aber dann auch dafür die Kosten übernehmen. Das macht den ÖPNV in ländlichen Regionen auch so teuer. Außerdem haben wir hier das Problem der letzten Meile. Während in München jeder Stadtteil durch viele Haltestellen versorgt wird, werden in unserem Flächenlandkreis oft nur die Hauptorte erschlossen.

Mit welchem Verkehrsmittel fahren Sie selbst zur Arbeit?

Mit dem Auto, obwohl ich sehr gerne darauf verzichten würde. Aber zur Arbeit geht es nicht anders, sonst bin ich zu unflexibel. Die Verkehrsverbindungen zwischen Miesbach und meinem Wohnort sind einfach noch nicht ausreichend genug. Ich habe aber das Glück, dass das Landratsamt Miesbach als familienfreundlicher Betrieb Homeoffice ermöglicht. Das wirkt auch verkehrsentlastend.

