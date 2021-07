Drehbuchautor Robert Krause über seinen Mauerbau-Film „3 1/2 Stunden“

INTERVIEW

Miesbach – Die Geschichte des Mauerbaus ist Thema des Films „3 1/2 Stunden“, der beim Münchner Filmfest Premiere hat. Er stammt aus der Feder des Drehbuchautors Robert Krause (51) und der Drehbuchautorin Beate Fraunholz.

Krause ist gebürtige Dresdner, studierte Informatik – und später an der Münchner Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) Produktion sowie an der UCLA in Los Angeles Drehbuch und Regie. Seit 2007 lebt der Honorarprofessor für kreatives Schreiben mit seiner aus Miesbach stammenden Frau und den beiden Söhnen in der Kreisstadt.

Herr Krause, parallel zum Film erscheint Ihr erster Roman „3 1/2 Stunden“. Wie kam es dazu?

Die ARD fragte mich, ob ich einen Film zum Mauerbau schreiben kann. Beim Schreiben des Drehbuchs habe ich dann gemerkt: Ich habe so viele Geschichten, Erinnerungen und Erlebnisse, dass ich anfing, zeitgleich einen Roman zu schreiben.

Beide erzählen von Reisenden des Interzonenzugs München-Ostberlin. Dreieinhalb Stunden vor Ankunft erfahren diese vom Beginn des Mauerbaus 1961. Aussteigen oder weiterfahren? Wie hätten Sie entschieden?

Buch und Film basieren auf einer wahren Geschichte – der meiner Großeltern. Sie saßen an jenem Tag im Zug von Bremen nach Ostdeutschland und mussten sich entscheiden. Sie fuhren weiter. Deshalb bin ich in Dresden geboren. Allerdings beschloss ich mit 19 Jahren, aus der DDR zu fliehen.

Warum?

Ich war kein politischer Flüchtling. Ich war abenteuerlustig, wollte raus ins Leben und in die Welt. Das ging mit Mauer nicht.

War der Westen so, wie Sie ihn sich vorgestellt hatten?

Zwei Dinge haben mich überrascht: Zum einen der Konservatismus der jungen Menschen. Ich bin mit selbstbewussten, modernen Mädchen aufgewachsen, die auch mal den ersten Schritt gemacht haben. An der TU München bin ich plötzlich in einem konservativen Balzverhalten mit klassischen Rollen gelandet. Das hätte ich so nicht erwartet. Das sozialistische Frauenbild war ja ein ganz anderes. Da war es auch gewollt, dass Frauen arbeiten. Das ist auch Thema meines Buches. Außerdem war ich überrascht, als ich das erste Mal in einem Aldi war, zwei Tage nach meiner Flucht: Wie schaffen die das, solche Preise anzubieten?

Was vermissen Sie heute?

Ich vermisse meine Heimat. Immer wieder zieht es mich zurück nach Dresden. Ich habe eine ganz seltsame Migrationsseele. Wenn ich zum Beispiel bei türkischen Freunden zu Besuch bin, fühlt sich das an wie in der Türkei. Dagegen habe ich als Ossi nichts, womit ich mein Haus gestalten könnte, um meine alte Heimat nachzuempfinden. Als Deutscher lebe ich ja nicht in einem völlig anderen Land.

Die 90er-Jahre waren eine Phase der Ostalgie, die auch im Film „Good Bye, Lenin“ zum Ausdruck kommt. Bis 2006 der Film „Das Leben der Anderen“ die DDR als Unrechtsstaat geißelte. Welches Bild zeichnet Ihr Film?

Ich wollte ein differenziertes Bild zeigen, denn das fehlt bisher in der Filmlandschaft. Der Osten bekommt sein Fett weg, aber der Westen auch. Ich verhandle die Frage: Welches System ist besser? Zum Beispiel geht es um den Begriff Freiheit. Eine Figur meint, zurückzufahren in den Osten bedeute, die Freiheit aufzugeben. Eine andere Figur hält dagegen: Einen Kitaplatz und einen festen Job zu haben und nur 70 Mark für eine Drei-Zimmer-Wohnung zu bezahlen, das mache frei. Viel freier, als jeden Tag den Überlebenskampf des Westens zu fechten.

3 1/2 Stunden ist nicht das einzige Projekt, an dem Sie arbeiten. Im Miesbacher Coworking Space entstehen gerade eine Sisi-TV-Serie für RTL und ein Sisi-Roman. Was erwartet Zuschauer und Leser?

Ein ganz anderes Genre als 3 1/2 Stunden. Und auch was anderes als die Marischka-Filme der 50er-Jahre. Meine Co-Autorin Elena Hell und ich erzählen von einer modernen, mutigen und abgründigen Sisi. Sie hat Begierden, die sie auch durchsetzt. Die Serie fühlt sich eher an wie Game of Thrones meets Bridgerton.

Der Film

„3 1/2 Stunden“ ist auch am 7. August, 20.15 Uhr, in der ARD zu sehen. Am 20. Juli erscheint der gleichnamige Roman.

