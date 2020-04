Mit diesen Tipps gelingt die Lockerung der Corona-Regeln

Es ist ein Schritt zurück in ein halbwegs normales Leben, wie man es vor den Corona-Beschränkungen kannte.

Seit Montag haben Baumärkte und Gärtnereien wieder geöffnet, kommende Woche dürfen unter anderem Geschäfte mit einer Verkaufsfläche bis zu 800 Quadratmetern wieder aufsperren. Ab 4. Mai folgen die Friseure. Worauf bei diesem Mehr an Kontaktmöglichkeiten zu achten ist, haben wir uns vom Allgemeinmediziner und stellvertretenden Landesarzt des BRK, Dr. Florian Meier (45) aus Miesbach, erklären lassen. Er koordiniert zudem als Versorgungsarzt des Landkreises die ambulante Ausstattung während der Corona-Krise.

Herr Dr. Meier, wie beurteilen Sie die schrittweise Lockerung? Kommt sie Ihrer Meinung nach zu früh?

Insgesamt gilt: nicht zu früh, nicht zu viel. Deshalb kann ich ein paar Punkte, ehrlich gesagt, nicht so ganz nachvollziehen. Wenn sich in einem kleinen Laden auf 50 Quadratmetern drei Leute befinden, ist das völlig okay. Dass es weiterhin keine Großveranstaltungen und Disco-Besuche gibt, ist auch sinnvoll. Dass aber Baumärkte geöffnet werden, damit habe ich wegen der Menge an Kunden meine Schwierigkeiten. Auch Supermärkte sind problematisch, wenn sehr viele Leute drin sind, der Laden voll ist. Das ist teilweise Wahnsinn. Sinnvoll wäre es, vielleicht je nach Größe maximal 50 Kunden mit Einkaufswagen rein zu lassen.

„Das Wichtigste ist: Abstand, Anstand, Abstand“

Worauf sollten wir jetzt besonders achten?

+ Dr. Florian Meier attestiert Landkreis und Krankenhaus gutes Krisenmanagement. © tp Das Wichtigste ist: Abstand, Abstand, Abstand. Hinzu kommt weiterhin die Handhygiene. Bei den Mund-Nasen-Masken muss man wissen, dass man damit nur sein Gegenüber schützt und nicht sich selbst.

Bei Friseurinnen und Friseuren ist das mit dem Abstand schwierig. Was raten Sie ihnen?

Schwierig. Wenn der Kunde einen Mund-Nasen-Schutz trägt und sich der Friseur mindestens mit einer FFP-II-Maske schützt, sollte das reichen. Flächendesinfektion gehört natürlich auch dazu. Das große Problem beim Schutz vor einer Übertragung ist das Aerosol, mit dem wir beim Sprechen oder Niesen in Kontakt geraten. Deshalb ist ein Kontakt von Angesicht zu Angesicht risikoreich, wenn er – als Faustregel – über 15 Minuten unter 75 Zentimetern Abstand stattfindet. Der Friseur steht ja meist hinter dem Kunden. Das ist ein Vorteil. In Diskotheken ist das Aerosol ebenfalls das Problem, denn dort befinden sich die Viren in der Luft.

„Desinfektion gehört künftig dazu“

Wird das Coronavirus unser Leben nachhaltig verändern? Was meinen Sie?

Es ist ganz schwierig momentan – vor allem für die Kleinen und die Alten. Wir entfremden uns. Die Menschen wollen ihre Nähe wieder haben und brauchen sie auch. Wenn man sich an gewisse Regeln hält, wird das auch künftig wieder möglich sein. Desinfektion gehört da sicher dazu. Kreuzfahrtschiffe machen das ja auch schon seit Jahren. Denken Sie an Influenza sowie Noro- und Magen-Darm-Infektionen – wir haben alles. Deshalb ist ein gewisser Abstand in der Öffentlichkeit generell wichtig. Und Händewaschen sollte eh dazugehören. Vielleicht sieht es anders aus, wenn wir einen Impfstoff haben, aber das muss nicht sein.

Wenn er mal auf den Markt kommt.

Zum einen. Es kann aber auch sein, dass sich das Coronavirus wie das Grippevirus jährlich verändert und daher jährlich neue Impfstoffe nötig sind. Da gibt es viele Fragezeichen. Wir kennen dieses neue Virus eben viel zu wenig. Momentan ist es gut, die Verbreitung zu verlangsamen. Stoppen können wir sie nicht.

„Unsere niedergelassenen Ärzte machen einen super Job“

Wie beurteilen Sie die bisherigen Maßnahmen?

Ich finde, in Bayern ist es sehr gut gelaufen. Das gilt auch für den Landkreis. Wir haben hier aktuell nur ganz wenig neue Fälle, und nur wenige mussten im Krankenhaus auf die Intensivstation. Hier wird ein extrem guter Job gemacht. Man darf nicht vergessen: Wir sind ein Hotspot, haben aber kaum Patienten, die daran gestorben sind. Aber man hat vor Ort auch immer darauf gehört, was Experten geraten haben. Und es wurde von Anfang an viel getestet, was wohl auch zur Folge hatte, dass viele Infizierte entdeckt wurden. Das war eine sehr gute Strategie vom Kollegen Dr. Thomas Straßmüller, dem Vorsitzenden des ärztlichen Kreisverbands, der sich dafür schon vor sechs Wochen ausgesprochen hatte. Die Maßnahmen werden hier sehr gut umgesetzt und von den Bürgern unterstützt. Und man muss auch die Rolle unserer niedergelassenen Ärzte hervorheben. Die machen einen super Job.

Inwiefern?

Keiner sperrt zu, alle stellen sich ihrer Verantwortung. Es gibt ja auch das Konzept, sogenannte Schwerpunktpraxen einzurichten für Covid-19-Patienten. Eine Umfrage unter den Ärzten im Landkreis hat aber ergeben: So etwas brauchen wir hier nicht. Ich finde das wahnsinnig toll, denn für die Patienten ist das ein großer Vorteil. Man kennt ja seine eigenen Patienten und deren etwaige Vorerkrankungen. Ein Hausarzt kann einem Risikopatienten besser einschätzen als ein Kollege, der den Patienten zum ersten Mal sieht.

Noch mal zurück zum Mund-Nasen-Schutz: Wie viele Exemplare davon braucht man denn? Wie oft sollte man wechseln, wie waschen?

Einweg-Masken sind natürlich nur für einen einmaligen Gebrauch. Wenn sie durchfeuchtet sind, sind sie nicht mehr zu gebrauchen. Bei den Stoffmasken würde ich zu Kochwäsche bei mindestens 60 Grad raten. Ideal sind sicher drei bis fünf Masken pro Person – dann kann man gut waschen und durchtauschen.

