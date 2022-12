Interview zum 6. Dezember: „Der Nikolaus stellt niemanden bloß“

Von: Sebastian Grauvogl

Erfahrener Nikolaus: Michael Greiner mit Krampus und Engel in Miesbach. © thomas plettenberg

Mehr als 100 Familien besuchen die acht Nikoläuse der Kolpingsfamilie Miesbach in diesem Jahr. Was sie dabei alles erleben, hat uns Michael Greiner im Interview verraten.

Miesbach – Zwei Jahre lang waren pandemiebedingt keine Hausbesuche mehr möglich. Umso mehr freuen sich die acht Nikolaus-Teams der Miesbacher Kolpingsfamilie, die Tradition heuer wieder aufleben zu lassen. Mehr als 100 Familien haben die jeweils vierköpfigen Gruppen aus Nikolaus, Krampus, Engel und Rudolf (Fahrer) gebucht. Unterwegs sind sie am 5. und 6. Dezember jeweils zwischen 16.30 und 19.45 Uhr. Zeit für ein Gespräch mit einem der dienstältesten Kolping-Nikoläuse, Michael Greiner (48),

Herr Greiner, Corona hat Hausbesuche des Nikolaus verhindert. Gehen Sie heuer wieder in die Wohnzimmer hinein?

Michael Greiner: Grundsätzlich schon. Die Erfahrung hat aber gezeigt, dass eine Nikolausfeier im Freien sehr stimmungsvoll sein kann – zumindest, wenn das Wetter mitspielt. Manche Familien haben sich viel Mühe gegeben und Feuerschalen und Fackeln im Garten aufgestellt. In einer Siedlung hat sich gleich die ganze Nachbarschaft zusammengetan und eine Feier organisiert. Sogar Punsch und Liederzettel wurden verteilt.

Aber was haben denn die Kinder gesagt, wenn der Nikolaus ihre Verfehlungen in großer Runde vorgelesen hat?

Michael Greiner: Das geht in so einem Fall natürlich nicht. Auch wenn manche Eltern da ziemlich schmerzfrei sind: Ein erfahrener Nikolaus muss sensibel genug sein und den Kindern diese Geheimnisse leise ins Ohr flüstern, wenn sie ihr Sackerl bekommen. Es ist nicht Aufgabe vom Nikolaus, jemanden bloßzustellen. Überhaupt finde ich es greislich, wenn schon Wochen vor dem Besuch mit dem Nikolaus oder gar dem Krampus gedroht wird. Man kann nicht in 15 Minuten richten, was jahrelang in der Erziehung falsch gelaufen ist.

Stichwort Krampus: Wie halten Sie es damit?

Michael Greiner: Auch das entscheiden die Eltern. Und es gibt schon viele, denen es lieber ist, wenn er im Auto wartet. Ich bin aber der Meinung, dass er mit ins Haus kommen sollte. Zusammen mit dem Engerl treten wir eigentlich immer als Dreier-Team auf. Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass sich der Krampus im Hintergrund hält und beispielsweise im Treppenhaus wartet. Die Rute hält er sowieso bei sich. Wenn überhaupt, klopft er sie leicht an sein Bein, damit’s ein bisserl scheppert. Übrigens gibt es auch Eltern, die kein Engerl wollen.

Weil ihre Kinder nicht brav genug waren?

Michael Greiner: (lacht) Nein. Sie haben eher die Sorge, dass die Kleinen sie vom Schulhof her kennen und dann an ihrer Echtheit zweifeln. Oder zumindest fragen, warum die Franzi aus der 3b mit dem Nikolaus unterwegs ist. Die Engel sind ja selbst noch Kinder und sind nicht so stark verkleidet wie Nikolaus und Krampus.

Die werden aber nicht erkannt, oder?

Michael Greiner: In Einzelfällen ist das schon passiert. Kinder achten stark auf Augen und Stimme ihres Gegenübers. Da helfen manchmal selbst Rauschebart und Ruß nix. Grundsätzlich spielt hier aber auch das Alter der Kinder eine Rolle.

Welches Spektrum decken Sie hier denn ab?

Michael Greiner: Auf jeden Fall ein sehr Breites. Für meine Begriffe hat es vor dem Kindergartenalter aber keinen Sinn. Erst da verstehen die Kleinen, um was es geht. Wir hatten mal einen Fall, wo die Eltern uns eine Seite Text für ein sechs Monate altes Baby in die Hand gedrückt haben.

Können Sie da nicht schon im Vorfeld erklären, dass so etwas eher unpassend ist?

Michael Greiner: Das Problem ist, dass wir aus organisatorischen Gründen bei der Buchung tatsächlich nur Uhrzeit, Name und Adresse erfassen. Wir müssen also immer improvisieren. Mit ein bisschen Nikolaus-Erfahrung geht das aber eigentlich immer ganz gut. Schwierig wird’s bloß, wenn die Eltern den Text handschriftlich mit gelbem Filzstift schreiben oder am Computer in kleiner Schriftgröße (lacht). Das ist dann ungut für einen älteren Nikolaus.

Bis zu welchem Alter glauben denn die Kinder heute noch an den Nikolaus?

Michael Greiner: Das kann man nicht pauschal sagen. Manche nehmen uns schon mit acht Jahren nicht mehr richtig ernst, andere sind mit zwölf noch total überzeugt. Ich hatte mal einen coolen Bub im Gangster-Pulli, der dann vor dem Nikolaus mit den Tränen gekämpft hat. Das berührt einen dann schon. Weil es einem zeigt, dass der Zauber dieses Moments auch heute noch wirkt. Im Idealfall bleibt diese Wertschätzung bis ins Erwachsenenalter. Aber auch da gibt es große Unterschiede.

Tatsächlich?

Michael Greiner: Ja. Es gibt Fälle, wo wir (fast wie im Nikolaus-Stück von Gerhard Polt) erst mal bitten müssen, dass die Eltern den Fernseher ausschalten. Und dann gibt es Familien, wo alle fesch angezogen in Tracht beieinandersitzen und gemeinsam mit uns singen.

