„Kind und Karriere, das ist schwierig“: Kaminkehrermeisterin im Interview

Weltfrauentag

Von Bettina Stuhlweißenburg schließen

Am 8. März ist Weltfrauentag. Braucht es diesen Tag überhaupt noch in Zeiten, in denen Männer Windeln wechseln? Darüber sprachen wir mit der einzigen Frau unter den bezirksbevollmächtigten Schornsteinfegern im Kreis Miesbach.

Miesbach – „Wer Fachkräfte sucht, kann auf Frauen nicht verzichten“, lautet das Motto des diesjährigen Weltfrauentags. Seit mehr als 100 Jahren setzt er am 8. März, also am heutigen Mittwoch, ein Zeichen für die Gleichberechtigung von Frauen. Doch ist das in Zeiten, in denen Männer Windeln wechseln, überhaupt noch Thema? Darüber sprachen wir mit Astrid Schußmann (46). Die Miesbacher Kaminkehrermeisterin leitet ihren eigenen Handwerksbetrieb, ist Mutter eines siebenjährigen Sohnes – und die einzige Frau unter den mit hoheitlichen Aufgaben betrauten Bezirksschornsteinfegern im Landkreis.

Frau Schußmann, der Weltfrauentag wurde 1911 eingerichtet im Kampf um die Gleichberechtigung von Frauen. Ist dieser Tag inzwischen nicht längst überflüssig?

Nein, das glaube ich nicht. In manchen Sparten werden Frauen noch immer benachteiligt. Zum Beispiel beim Thema Gehalt. Bei uns im Handwerk gibt es zum Glück einen Tarifvertrag, der den Lohn regelt, egal ob Mann oder Frau. Aber in vielen anderen Branchen ist das nicht der Fall. Deshalb finde ich es gut, mit einem Weltfrauentag an das Thema Gleichberechtigung zu erinnern. Man darf auch nicht vergessen: Bis 1977 haben Frauen ohne die Einwilligung ihres Mannes nicht arbeiten dürfen. Das ist also noch gar nicht so lange her, 1977 wurde ich geboren.

Sie sind die einzige Frau unter den Bezirkskaminkehrern im Kreis Miesbach. Hatten Sie je mit Vorurteilen oder Widerständen zu kämpfen?

Es gibt mehrere weibliche Kaminkehrer, ich habe in meinem Betrieb auch eine Auszubildende. Aber es stimmt: Unter den Bezirksbevollmächtigten, die hoheitliche Aufgaben übernehmen, bin ich die einzige Frau. Das war aber nie ein Problem. Ich habe in meiner ganzen Laufbahn keine Vorurteile zu spüren bekommen.

Haben Ihre Gesellen oder Hausbesitzer, denen Sie als Bevollmächtigte sagen, welche Arbeiten sie durchzuführen haben, keine Probleme, sich von einer Frau was sagen zu lassen?

Das wird es mit Sicherheit geben, dass sich mal einer denkt: „Aha, schau’ sie an!“ Aber ich habe das nie offen zu spüren bekommen. Okay, ein blöder Spruch kommt schon mal. Aber das nehme ich nicht ernst. Ich bin ein lockerer Typ, ich mag blöde Sprüche. (lacht)

Sie leiten einen Handwerksbetrieb. Füllen Frauen Führungspositionen anders aus als Männer?

Ich glaube schon. Frauen haben tendenziell mehr Einfühlungsvermögen und vielleicht auch mehr Verständnis für die familiäre Situation ihrer Mitarbeiter. Zum Beispiel, wenn das Kind krank wird. Deshalb finde ich, eine gesunde Mischung von Frauen und Männern in Führungspositionen ist für Unternehmen positiv.

Sind Kinder und Karriere vereinbar?

Ja, aber es ist schwierig. Ohne ein funktionierendes Umfeld – ein unterstützender Partner, Großeltern, Nachbarn und Freunde – ist es nicht machbar. Tut mir leid, dass ich das so klar sagen muss.

Wie kriegen Sie beides unter einen Hut?

Ich tue mich noch verhältnismäßig leicht, weil ich selbstständig bin. Ich habe zwar eine Kernarbeitszeit, aber grundsätzlich kann ich mir meine Arbeitszeiten flexibel einteilen. Das heißt nicht, dass ich weniger arbeite – im Gegenteil: Meine Büroarbeiten erledige ich immer am Wochenende. Zum Glück habe ich ein funktionierendes Umfeld und Top-Mitarbeiter, auf die ich mich verlassen kann. Hilfreich ist auch, dass mein Lebenspartner oft im Homeoffice arbeiten kann.

Wer kocht für Ihren Sohn das Mittagessen?

Er besucht die Mittagsbetreuung der Schule. Sonst würde es nicht gehen. Ich bin froh, dass die Stadt Miesbach auch an einer Ferienbetreuung dran ist, denn so viel, wie Schulkinder Ferien haben, hat kein Mensch Urlaub.

Warum sind Frauen in männertypischen Handwerksberufen eigentlich noch immer unterrepräsentiert?

(überlegt). Viele Frauen haben einen handwerklichen Beruf einfach nicht auf dem Schirm. Meine Auszubildende zum Beispiel hätte diesen Beruf wohl nicht ergriffen, wenn sie mich nicht gesehen hätte. Insofern erfüllen Handwerkerinnen eine Vorbildfunktion. Sie zeigen, dass Handwerk für Frauen eine Option ist. Der zweite Grund könnte das Gehalt sein. Es gibt Berufe, in denen man mehr verdient.

Was sagen Sie zu folgendem Klischee über Frauen im Handwerk: Die körperliche Arbeit ist für Frauen zu schwer...

Das ist falsch. Jedes Handwerk ist für Frauen machbar. Es gibt schmächtige Männer und kräftige Frauen.

Klischee Nummer zwei: Frauen und Mädchen wollen gar nicht ins Handwerk...

Das ist das, was man den Frauen erzählt! Nach dem Motto: Geh doch lieber ins Büro, da musst Du Dir nicht die Hände dreckig machen.

Sie haben sich dafür entschieden, sich die Hände dreckig zu machen.

Ich habe damals ein Praktikum in der Sparkasse, in einem Reisebüro und bei einem Kaminkehrer gemacht. Ich kann mir keinen abwechslungsreicheren und interessanteren Beruf als den des Kaminkehrers vorstellen. Man kommt raus an die frische Luft und trifft viele verschiedene Menschen.

Klischee Nummer drei: Frauen fallen länger aus, weil sie Kinder kriegen, und danach arbeiten sie eh nur noch in Teilzeit...

Ja, so schaut es aus – nicht nur in Handwerksberufen. Aber was will man machen? Männer können nun mal keine Kinder kriegen. Dabei ist Kinder kriegen und erziehen eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe. Wir brauchen ja den Nachwuchs. Deshalb muss die Politik auch die Voraussetzungen schaffen, dass Mütter arbeiten können – gerade in Zeiten des Fachkräftemangels.

Können die Arbeitgeber auch einen Beitrag leisten?

Das sollten sie tun. Selbst der beste Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen bringt nichts, wenn die Arbeitgeber nicht mitspielen. Ich denke da zum Beispiel an Homeoffice, flexible Arbeitszeitmodelle und die Einrichtung von Betriebskrippen und -kindergärten.