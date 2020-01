Wir haben Martina Lewald-Brudi, die als Sachverständige für Baumpflege beim Fachlichen Naturschutz die Klage vorbereitet hat, zu den Hintergründen befragt.

Frau Lewald-Brudi, der Landkreis klagt gegen die Allgemeinverfügungen. Haben Sie Zweifel an deren Notwendigkeit?

An der Vorgehensweise zur Bekämpfung des Käfers haben wir grundsätzlich keine Zweifel. Aber nach unserer Kenntnis gibt es nur ausreichende Beweise, die die Fällung und Vernichtung des Holzes von fünf Baumgattungen rechtfertigen.

Die sogenannten Big Five?

Ja, das sind Ahorn, Kastanie, Birke, Pappel und Weide. Der Landkreis hat daher Anfechtungsklage erhoben. Denn die Aufnahme einiger Gattungen in die Liste der spezifizierten Pflanzen ist aus unserer Sicht fehlerhaft und nicht ausreichend fachlich fundiert. Laut Liste sind bei Fällungen 16 Baumgattungen betroffen, die als Wirtspflanzen infrage kommen sollen. Bei Monitoring-Maßnahmen in der Quarantänezone sind es 29.

Aus Ihrer Sicht zu viele?

+ Martina Lewald-BrudiBaumexpertin vom Landratsamt © LRA

Ja. Die vorbeugende Fällung bestimmter Gattungen aus der Liste, die über die Big Five hinaus gehen, ist zur effektiven Ausrottung des ALB nicht erforderlich. Gleichzeitig entstehen unverhältnismäßig hohe wirtschaftliche Schäden – durch Kosten für Fällungen, Entsorgung und Nachkontrolle. Auch ist der ökologische Schaden groß durch den Verlust von Lebensräumen und Arten. Wir sehen es nicht als ausreichend wissenschaftlich erwiesen an, dass der gefährliche Schädling seinen ganzen Entwicklungszyklus auf all diesen Baumarten durchlaufen kann. Eine Fällung ist nicht verhältnismäßig.