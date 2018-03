Irischer Ford parkt seit Monaten falsch - trotzdem darf ihn Stadt nicht abschleppen

Die Miesbacher sind Strafzettel-leidgeprüft. Umso mehr ärgert sie dieser Ford, der seit Monaten falsch parkt. Aber so einfach Abschleppen geht nicht.

Miesbach – Wer hier länger als erlaubt parkt, bekommt meist schneller einen Strafzettel, als ihm lieb ist. Umso mehr ärgert viele der Ford Galaxy, der seit geraumer Zeit einen Parkplatz auf dem Miesbacher Bahnhofsplatz okkupiert. Nicht stunden- oder tageweise. Nein: Seit Monaten. Jetzt endlich ist ein Ende in Sicht. Wie Nicki Meyer, im Miesbacher Rathaus zuständig für den Straßenverkehr, mitteilt, wird das Landratsamt den Ford mit irischem Kennzeichen aus dem Verkehr ziehen.

Einfach so abschleppen: das geht nicht, sofern nicht ein entsprechendes Schild darauf hinweist. Die bisherigen Versuche der Behörden, auch der Polizei, den irischen Halter zu ermitteln, sind laut Meyer fehlgeschlagen. Um die bereits an den Scheibenwischer gesteckten Strafzettel kümmert sich keiner. Dennoch bleibt der Wagen fremdes Eigentum, das man nicht ohne Weiteres entfernen kann. Erst nach einer gewissen Frist oder eindeutigen Zeichen wie etwa platte Reifen oder eingeschlagene Scheiben können die Behörden davon ausgehen, dass das Eigentum an dem Auto aufgegeben wurde. Dann kann das Abfallrecht greifen, was jetzt passiert. Der Ford bekommt einen roten Punkt, auf dem der Halter aufgefordert wird, den Wagen zu entfernen. Geschieht dies nicht innerhalb von vier Wochen, kann das in diesem Fall zuständige Landratsamt das Auto abschleppen lassen und verwerten lassen. Für solche Fälle gibt es entsprechende Firmen, sodass der öffentlichen Hand keine Kosten entstehen.

dak