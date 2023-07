Jährlich 750.000 Euro für den Katastrophenschutz

Von: Stephen Hank

In Ganzkörper-Schutzanzügen arbeiteten die Spezialkräfte im März in Hausham an der Bindung der ausgetretenen Salzsäure. Der Einsatz erforderte viel Materialeinsatz. © archiv rp

Der Kreistag hat das Zehn-Jahres-Konzept für den Katastrophenschutz abgesegent. Es sieht Investitionen in Ausbildung, Personal und Ausstattung vor.

Landkreis – Der Landkreis wird ab 2024 jährlich 750 000 Euro für den Katastrophenschutz ausgeben. Das sieht das Zehn-Jahres-Konzept vor, das auf Empfehlung des Kreisausschusses und nun nach einem entsprechenden Beschluss im Kreistag umgesetzt wird. Das Konzept bedeute auch eine Abkehr von der „Katastrophen-Demenz“, wie es Andreas Pohl vom Katastrophenschutz am Landratsamt formulierte. Man dürfe frühere Einsatzlagen nicht einfach vergessen, sondern für die Zukunft daraus lernen. „Auch da müssen wir besser werden“, sagte er in der jüngsten Sitzung des Kreistags.

Tourismus und Autobahn sorgen für besondere Herausforderungen

Der Landkreis steht beim Katastrophenschutz vor besonderen Herausforderungen. Es gehe laut Pohl nicht allein um den Schutz der rund 100 000 Einwohner. Auch das erhöhte Menschen- und Fahrzeugaufkommen durch den Tourismus und die viel befahrene Autobahn in den Süden müsse man berücksichtigen. Ziel des Zehn-Jahres-Plans ist es deshalb, die drei Säulen Ausbildung, Personal und Ausstattung erheblich zu verstärken. Im kommenden Jahr beispielsweise ist die Anschaffung eines Wechselladerfahrzeugs mit Kran für rund 580 000 Euro geplant.

„Schwachstellen beseitigen und Lücken schließen“

Die Kreisräte begrüßten das Konzept. „Wir müssen Schwachstellen beseitigen und Lücken schließen“, sagte Vize-Landrat Jens Zangenfeind (FWG), der daran erinnerte, wie schnell eine Katastrophe eintreten könne. Als Beispiel nannte er den Salzsäure-Austritt aus einem Lastzug im März in seiner Heimatgemeinde Hausham. Der Fall habe gezeigt, wie wichtig ein gut funktionierendes Zusammenspiel von Hilfs- und Rettungsorganisationen, aber auch die entsprechende Ausstattung sei. „Wir müssen Euch die Unterstützung geben, die Ihr braucht“, sagte er in Richtung der anwesenden Vertreter der Blaulichtorganisationen. „Es ist kein Luxus.“

Ähnlich sah es Thomas Tomaschek (Grüne). Sicherheit und Schutz gebe es nicht zum Nulltarif. 7,50 Euro pro Bürger und Jahr sei ein akzeptabler Preis. Balthasar Brandhofer (Bayernpartei) mahnte in diesem Zusammenhang die Sicherheit der Trinkwasser- und Stromversorgung an. „Es wäre interessant zu wissen, wie’s da in den einzelnen Gemeinden aussieht“, sagte er.

Bürgermeister begrüßen Finanzierung über den Kreishaushalt

Was die Finanzierung des Zehn-Jahres-Konzepts betrifft, zeigten sich die Bürgermeister Christian Köck (Rottach-Egern) und Gerhard Braunmiller (Miesbach; beide CSU) zufrieden darüber, dass die Abwicklung nach „mehreren Anpassungen und Optimierungen“ nun über den Kreishaushalt erfolgt. „Eine Pro-Kopf-Pauschale nach Einwohnern und Gemeinden wäre schwierig geworden“, merkte CSU-Fraktionssprecher Köck an. Der Landkreis werde bei diesem Modell seiner Verantwortung gerecht, ergänzte Braunmiller. Um Ehrlichkeit in der Diskussion bat SPD-Fraktionssprecherin Christine Negele: „Bei den Haushaltsberatungen am Runden Tisch müssen wir dann aber auch darüber reden, dass die Kreisumlage nicht abgesenkt oder gar erhöht wird.“

„Wir machen’s für die Bürger, nicht für die Organisationen.“

Landrat Olaf von Löwis (CSU) sah den Landkreis auf dem richtigen Weg. „Wir sind seit Jahren unterwegs mit dem Thema und haben nach alternativen Finanzierungsmodellen gesucht“, erinnerte er. Nun sei man zu diesem Entschluss gekommen. Die Sache an sich sei völlig unstrittig, die Ausgaben gerechtfertigt: „Wir machen’s für die Bürger, nicht für die Organisationen.“

