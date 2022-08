Die Forderung

Offener Brief: Jagdverband Miesbach sorgt sich um Gams und Adler

Von: Christian Masengarb

Teilen

Häufiges Ziel: Rund 700 Gämsen sollen heuer im Landkreis geschossen werden. Zu viele, meint der Jagdverband. Das gefährde den Bestand der vor allem im Alpenraum heimischen Gams und damit auch andere Arten. © Sebastian Froelichse-fr@qmx.de

Um Gams und Adler zu schützen, bittet der BJV Miesbach Landrat Olaf von Löwis (CSU) in einem offenen Brief um Unterstützung im Kampf für niedrige Abschusszahlen.

Landkreis – Die Kreisgruppe Miesbach des Bayerischen Jagdverband (BJV) sieht den Fortbestand von Gams und Steinadler im Landkreis durch die Abschussvorgaben für Gamswild gefährdet und hat Landrat Olaf von Löwis (CSU) in einem offenen Brief um Unterstützung gebeten. Vorsitzender Wolfgang Mayr sagt auf Nachfrage, es sei an der Zeit, „ein Zeichen gegen die ständig steigenden Vorgaben zu setzen“.

Die Gefahr laut BJV

Die Kritik des BJV zielt auf die Abschussvorgaben für Gämsen, von denen ein Großteil auf die Staatsforstreviere im Landkreis entfällt. Diese sind zuletzt tatsächlich gestiegen. Im vergangenen Jahr schossen die Förster im Staatsforstgebiet 494 Gämsen, heuer genehmigte der Jagdbeirat am Landratsamt – dort sitzen neben dem Landrat Vertreter von Naturschutz, Jagd und Waldbesitzern – dem Staatsforst 550 Abschüsse. Für den gesamten Landkreis sieht der Plan über 700 Abschüsse vor.



Zu viel, meint Mayr. Die Vorgabe sei so hoch, dass Förster alle Gämsen schießen müssten, die sie sehen, statt einige von ihnen laufen zu lassen, um zum Beispiel die Altersstruktur der Gruppen zu schützen. Bereits jetzt lebten im Landkreis aber viel zu wenige alte Tiere, die Gruppen feste soziale Strukturen geben. Ohne alte Böcke stritten die jungen um das Brunftrecht, verausgabten sich dabei, und die Kitze kämen später zur Welt. Im Winter fehle dadurch allen wertvolle Energie. Ohne alte Böcke mangele es der Gruppe dann außerdem an der Erfahrung, die sie vor Schneegefahren schützt. Eine doppelte Bedrohung.



Eine weitere Gefahr besteht laut Mayr darin, dass hohe Abschusszahlen die Gamspopulation insgesamt und die Gruppengrößen reduzieren. Dies führe zu Inzest und Erbschäden. Sinkt der Gamsbestand im Landkreis zu weit, erhole er sich daher nie mehr. Diese Grenze sei fast erreicht.

Die Forderung

Die Darstellung des BJV wirft die Frage auf: Ist die Lage so eindeutig, wieso genehmigt das Landratsamt höheren Abschusszahlen? Der Jagdverband beantwortet dies in seinem Brief mit Ideologie der Entscheider und wirtschaftlichen Interessen des Forsts. Mayr ist im Gespräch vorsichtiger. Den Abschussvorgaben fehle eine belastbare Grundlage, sagt er. Sie richteten sich nach Verbiss und Abschüssen vergangener Jahre. Steigt der Verbiss, steigen die Abschüsse. Verbiss könne aber auch bei sinkender Population zunehmen; etwa durch die wachsende Zahl der Ausflügler am Berg, die Gämsen auf engeren Gebieten zusammentreiben. Die Abschussplanung brauche eine belastbarere Grundlage, sagt Mayr: „Derzeit wird nach Bauchgefühl geschossen.“



Um genauere Daten zum Gamsbestand zu erhalten, fordert Mayr eine Genanalyse verstorbener Gämsen und gefundener Kotreste. Diese werde etwa bei Steinböcken bereits durchgeführt. „Die Genforschung muss klären, wie der Bestand ausschaut. Dann muss man auf die Altersstruktur achten und nicht alles schießen.“

Wolfgang Mayr, Kreisvorsitzender BJV © THOMAS PLETTENBERG

Adler und Auerhuhn

Das derzeitige Vorgehen gefährdet laut Mayr weitere Tierarten. Weil junge Gämsen eine Hauptfutterquelle des Steinadlers seien, werde für den durch Tourismus-Unruhe und geringe Bruterfolge ohnehin gefährdeten Adler nun auch das Futter knapp. Er weiche auf andere Arten aus, was geschützte Auer- und Birkhühner einschließe. Eine Problemkette, die mit den Abschusszahlen beginne.



Der BJV betont: Sein Brief sei kein Angriff, sondern sachlicher Bericht und Bitte um Unterstützung. Mayr sagt, Löwis, früher selbst Förster, genieße das volle Vertrauen der Jäger. Er sei sich sicher, einen guten Austausch zu erreichen.



Da Löwis derzeit im Urlaub ist, bezog das Landratsamt gestern keine Stellung zum Brief des BJV. Die Behörde prüfe das Schreiben nach der Rückkehr des Landrats und werde sich dann äußern.

Wildes Bayern

Speziell gegen die Abschusspläne der Staatsforsten geht auch der Verein Wildes Bayern vor. Unter der gewohnt lauten Schlagzeile „Schlachtfest am Schliersee“ kündigt der Verein in einer Pressemeldung eine Klage gegen den Forstbetrieb Schliersee an. Auf welche rechtliche Grundlage sich Wildes Bayern, dessen ähnliche Anzeigen bislang erfolglos blieben, dabei beruft, ließ der Verein offen.

Mehr zum Thema: „Schlachtfest am Schliersee?“: Wildschützer klagen