Jahresvorschau: Miesbacher Projekte der Umsetzungsphase

Von: Dieter Dorby

Teilen

Eine Saison ohne Warmfreibad? Die Zukunft der beliebten Miesbacher Freizeiteinrichtung hängt immer noch in der Schwebe. Wenn im Januar konkretere Haushaltszahlen vorliegen, soll der Stadtrat entscheiden. © Thomas Plettenberg

Viele laufende Projekte, dazu eine angespannte finanzielle Lage und eine Handvoll Vorhaben, die deshalb auf der Kippe stehen – in Miesbach wird es 2023 garantiert nicht langweilig.

Miesbach – Trotz aller Schwierigkeiten ist Bürgermeister Gerhard Braunmiller optimistisch: „Wir werden es gut zum Ende bringen.“ Ihm zur Seite stünden eine gute Verwaltung und ein starker Stadtrat. „Vor dem neuen Jahr habe ich keine Angst, auch wenn die Finanzsituation wie ein Damoklesschwert über uns hängt. Aber damit müssen wir umgehen wie jeder andere auch.“ Das sind die Projekte im Einzelnen:

Kinderhaus im Kloster

Aktuell befindet sich der Umbau des geschützten Klosters an der Münchner Straße in ein Kinderhaus in der Bauphase. Die Fertigstellung ist für Juli 2023 geplant. Zuletzt kamen noch mal 400 000 Euro im Zuge der allgemeinen Baukostensteigerung obendrauf. Die Gesamtkosten belaufen sich nunmehr auf 6,8 Millionen Euro. Braunmiller hofft jedoch, dass es bei den noch nicht vergebenen Aufträgen vielleicht doch nicht so schlimm wird. Mit dem Verlauf ist er zufrieden: „Das Kinderhaus nimmt Form an. Es wird sehr schön. Die Stadt kann darauf stolz sein – vor allem auf das besondere Flair dieses alten Gebäudes.“

Benefiziatenhaus/Haus für Kinder

Aktuell befindet sich das Projekt Haus für Kinder – der Umbau des Schaffner Benefiziatenhauses an der Kolpingstraße in einen Hort, der gemeinsam mit der katholischen Kirchengemeinde betrieben wird – in der Feinplanung, dann folgt die Ausführungsplanung. Ziel ist es laut Braunmiller, Ende 2023 mit dem Umbau zu beginnen. Bis August 2024 soll dieser dann abgeschlossen sein. Die Kosten: 2,5 Millionen Euro.

Schopfgrabenbrücke

Der Neubau der Schopfgrabenbrücke ist ein großes Projekt, das die Stadt Ende des Jahres umsetzen will. Rund 1,4 Millionen Euro kostet die neue Brücke voraussichtlich. Nicht nur für die Anwohner beginnt im November eine schwierige Zeit, denn auch der Durchgangsverkehr wird ausgesperrt und über die Wies umgeleitet. „Eine unangenehme Situation“, weiß auch der Bürgermeister, „aber es geht nicht anders.“

Warmfreibad

Wird es jetzt umgebaut oder erst später? Hinter dem Warmfreibad steht derzeit noch ein großes Fragezeichen. Wie berichtet, soll das Freibad umgebaut werden, aber der unerwartete Kostenanstieg von 4,1 auf 4,8 Millionen Euro hat dazu geführt, dass der ursprüngliche Plan – Baubeginn im September 2022, Fertigstellung bis Mai 2023 – über den Haufen geworfen werden musste. Die 700 000 Euro sind einfach zu viel – sie müssen erst aufgefangen werden. In diese Richtung haben Stadt und Stadtrat bereits gearbeitet (wir berichteten), jedoch fehlt es noch an griffigen Zahlen für 2023. Die liegen erst ab Januar vor, sodass das Thema in der ersten Sitzung des neuen Jahres auf der Tagesordnung stehen dürfte. Das Problem erklärt Braunmiller so: „Unser großes Problem sind die Kostensteigerungen wie etwa beim Strom. Diese werte belasten den Verwaltungshaushalt und beeinflussen damit unsere Investitionen.“ Denn aus dem Überschuss des Verwaltungshaushalts ergeben sich die Mittel für die Schuldentilgung. Bleibt im Verwaltungshaushalt zu wenig übrig, gibt es vom Landratsamt kein grünes Licht für weitere Schulden.

Hochwasserschutz

Beim Hochwasserschutz in Bergham läuft aktuell das Planfeststellungsverfahren. Konkret geht es um die Abstimmung, wie die geplanten Stellwände positioniert werden sollen. Der Bescheid wird laut Braunmiller für 2023 erwartet. In Kleinthal, dem zweiten Hochwasser-Hotspot von Miesbach, geht es zunächst um die Abstimmung der Entwurfsplanung nebst Floigerbach-Verrohrung und Rückhaltebecken. Zudem wird geprüft, ob drei Stellen auf der angrenzenden Wiese zu einem Wasserrückhalt umgebaut werden könnten, um zumindest einen Teil des Hochwassers abmildern zu können. Dies sei zwar kein Schutz für ein HQ 100, also ein Hochwasser mit 100-jähriger Wahrscheinlichkeit, solle aber Teil des HQ-100-Konzepts sein. Der Vorteil: Die Kosten dafür wären dann förderfähig.

Riviera

Auch bei der Ausgestaltung der Riviera entscheiden sich die nächsten Schritte im Januar – abhängig von der Haushaltslage. Die Frage ist, ob der ausgearbeitete Stufenplan zur Umgestaltung der Grünanlage beibehalten werden kann oder angepasst werden muss.

Abenteuerspielplatz

Mit dem Abenteuer-Inklusionsspielplatz am Nordgraben hat die Stadt ein ehrgeiziges Projekt vor der Brust. Aktuell werden große Mühen unternommen, das nötige Geld über Spenden zu akquirieren. Die Kosten liegen derzeit bei schätzungsweise 220 000 Euro plus x. Auch hier wird der Januar ausschlaggebend dafür sein, was im neuen Jahr möglich ist.

Heizzentrale

Für die geplante Heizzentrale Auf der Grün laufen 2023 zunächst planerische Vorarbeiten. Wie berichtet, sollen die Straßenzüge Auf der Grün/Von-Vollmar-Straße sowie Frauenschul-/Bergwerkstraße angeschlossen werden. Danach ist ein Durchbruch unter Schlierach und Bahndamm angedacht, um die ensemblegeschützte Innenstadt anzuschließen und zu versorgen. Auf Basis von Fragebögen erstellt die MW Biomasse AG ein Nahwärmeversorgungskonzept mit Preismodell. Persönliche Angebote sind bis Sommer 2023 vorgesehen. Dann wird gebaut. Ende 2024 sind die ersten Lieferungen angedacht. 2025 ist dann auch der Anschluss des Rathauses angedacht, das bislang noch mit Strom beheizt wird. Bis es soweit ist, muss erst noch ein wasserführendes System ins Rathaus eingebaut werden. Braunmiller: „Das wird ein großer Eingriff.“

Wohnen Am Gschwendt

In den öffentlichen Sitzungen des Stadtrats spielte das neue Wohnbaugebiet Am Gschwendt 2022 keine große Rolle, aber hinter den Kulissen ist laut Braunmiller viel passiert. Die Einzelheiten dazu sollen bereits im Januar veröffentlicht werden.

Schulen

Nachdem der Dachgeschossausbau an der Mittelschule und die Brandschutzoptimierung in der Grundschule bereits 2022 abgeschlossen wurden, bleibt jetzt nur noch die Generalsanierung der Grundschule in Parsberg. Bleibt es bei den bestehenden Plänen, beginnt die Planung 2024. Die Ausführung wäre dann für 2025 geplant.

Marseillan

Die junge Partnerschaft mit der französischen Stadt Marseillan ist seit dem Vertragsschluss im Oktober 2020 coronabedingt nicht aus den Startlöchern gekommen. 2023 soll der Austausch aber endlich starten und mit Leben erfüllt werden. Die Stadt Miesbach ist eingeladen zum Frühlingsfest – dem fête du printemps –, das vom 8. bis 10. April, also über Ostern, in Marseillan stattfindet. Mit dabei sind auch die drei weiteren Partnerstädte Caudete (Spanien), Malmedy (Belgien) und Castlebayney (Irland). Miesbach will dazu eine Delegation schicken mit Bürgermeister, Stadtratsmitgliedern sowie Trachten- und Musikgruppen. Teilnehmer werden noch gesucht. Ziel ist es, beim ersten großen Zusammentreffen Miesbach gut zu repräsentieren.