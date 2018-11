Jetzt auch offiziell: Thomas Kaspar ist neuer Chef der Realschule Miesbach

Nach zehn Jahren in Traunstein ist Realschulleiter Thomas Kaspar nach Miesbach gewechselt. Aber warum eigentlich? Bei einer Feierstunde hat Kaspar mit einigen Gerüchten aufgeräumt.

Miesbach – Welche Tipps gibt man einem Mann mit auf den Weg, der eigentlich keine Tipps mehr braucht? Selbst für einen beim Formulieren von Grußworten routinierten Ministerialbeauftragten keine leichte Aufgabe, gab Wilhelm Kürzeder bei der Feierstunde in der Aula der Miesbacher Realschule schmunzelnd zu. „Was kann ich einem Schulleiter raten, der längst bewiesen hat, dass er es kann?“, fragte Kürzeder bei der Amtseinführung von Thomas Kaspar.

Der neue Schulleiter ist gleich in zweifacher Hinsicht kein Neuling mehr. So blickt er nicht nur auf zehn Jahre im Chefsessel der Realschule Traunstein zurück, sondern hat sich auch in seinen mittlerweile drei Monaten in Miesbach schon gut eingelebt. Diesen Eindruck jedenfalls haben die Lehrer bekommen, wie Personalrat Markus Freundorfer Kaspar bescheinigte. „Ihre Bürotür steht immer offen. Das ist ein sehr schönes Zeichen für die Lehrer und Schüler.“

Als das Kollegium im Juli erfahren habe, dass die Stelle von Johanna Tojek-Rieth nachbesetzt werde, sei die Vorfreude groß gewesen – aber auch die Neugier, wer denn da kommt. Dass mit Kaspar ein erfahrener Mann nach Miesbach wechselt, sorgte aber eher für Verwunderung. „Er ist doch schon Schulleiter, was will er denn in Miesbach noch Neues erreichen?“, zitierte Freundorfer eine oft gestellte Frage aus der Lehrerschaft.

Kaspar überraschte das nicht. Im Gegenteil: Er habe sogar noch abenteuerlichere Gerüchte gehört, sagte der Schulleiter in seiner Dankesrede. Und stellte einmal mehr humorvoll klar: „Ich wurde nicht versetzt, hatte keinen Streit mit meinem Kollegium – und auch kein Verhältnis mit einer Referendarin.“ Vielmehr habe er sich schon länger gewünscht, in seiner Laufbahn als Schulleiter noch eine zweite Station anzusteuern. Den Beweis, dass sich bei einem zu langen Verweilen an einem Ort ein gewisser Gewohnheitseffekt einstellt, trat Kaspar dann selbst an – mit zwei launigen Versprechern. „Hier in Traunstein... ähm Miesbach“, korrigierte er sich sichtlich amüsiert. „Hier sehen Sie, was zehn Jahre bewirken können.“

Dass das aber auch im positiven Sinne gilt, stellte Kürzeder heraus. Der Ministerialbeauftragte verglich den studierten Sportlehrer Kaspar mit einem Spitzenathleten. Er habe ein klares Ziel vor Augen, lege großen Wert auf den Team-Gedanken und lebe die Auffassung, dass es in der Schule nicht nur um Leistung, sondern auch um Leidenschaft gehe. Er sei sicher, so Kürzeder, dass Kaspar entscheidende Themen wie Medienkompetenz, selbstkritisches Denken und die Vermittlung von Werten auch an der Realschule Miesbach gut behandelt werde. „Es ist ein Glücksfall, einen Schulleiter gefunden zu haben, der die Schule sportlich sieht.“

Auch Landrat Wolfgang Rzehak betonte, dass Schule nicht nur eine „Wohlfühlaktion“ sein könne. „Aber wenn sich die Kinder auf die Schule freuen, habt ihr Vieles richtig gemacht“, sagte Rzehak in Richtung der Lehrer. Es gehe nicht nur darum, Vokabeln oder Formeln zu pauken, sondern die Persönlichkeit zu fördern. „Sie sind der Richtige, genau das hier zu leben“, sagte der Landrat zu Kaspar. Dass der neue Schulleiter nicht nur vom Gebäude her ein gut bestelltes Haus übernommen hat, zeigten die mit viel Applaus bedachten Auftritte der Percussiongroup, der Wooden Brass Brand, des Schulchors und von Solistin Maria Heinzl, die den Titel „Breakaway“ von US-Sängerin Kelly Clarkson darbot.

Die Botschaft des Songs hätte nicht besser zur Amtseinführung passen können. Ein Aufbruch zu neuen Ufern, auch wenn man dafür eine gewohnte Umgebung aufgeben muss. Exakt das also, was der neue Leiter der Realschule getan hat. Hier dürfe er nun aber gerne seine Heimat finden, wünschte sich auch die stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende Vera Ertl: „Wir hoffen, dass Sie uns möglichst lange erhalten bleiben.“