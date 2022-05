Jetzt wird‘s konkret bei Müller am Baum: Miesbach startet Bebauungsplanverfahren für neue Siedlung

Von: Dieter Dorby

Industriebrache mit großem Potenzial: Die Eigentümer wollen Müller am Baum zu einer neuen Siedlung entwickeln – ein enormes Projekt mit hohen Kosten und vielen Hürden. Die größte ist die Wasserschutzzone III. © Thomas Plettenberg

Rom ist nicht an einem Tag erbaut worden – und das gilt auch für die Umgestaltung von Müller am Baum. Bereits im Dezember 2019 hatte der Miesbacher Stadtrat mit seinem Grundsatzbeschluss grünes Licht gegeben. Nun steigt die Stadt Miesbach ins Bebauungsplanverfahren ein.

Über zwei Jahre ist es her, dass die Stadt die Überplanung des Ortsteils Müller am Baum an der Mangfall nahe der westlichen Gemeindegrenze zu Warngau befürwortete. Seitdem tauchte das Thema nicht mehr auf der Tagesordnung des Stadtrats auf. Passiert ist dennoch einiges, wie Bauamtsleiter Lutz Breitwieser nun dem Gremium berichtete.

Der Handlungsbedarf sei nach wie vor groß, bestätigte Breitwieser. Die bauliche und sonstige Entwicklung des Gebiets der ehemaligen Papierfabrik sei seit geraumer Zeit sehr unbefriedigend – sowohl beim Erscheinungsbild wie bei der Funktionalität. Einen Bebauungsplan gibt es bislang nicht; im Flächennutzungsplan ist das Areal teils als Gewerbe-, teils als Mischgebiet dargestellt. Planungsrechtlich handelt sich gegenwärtig überwiegend um unbeplanten Innenbereich.

Jede Menge Probleme

Die Liste der Problempunkte ist lang: Die Entsorgung des Niederschlagswassers ist nicht dauerhaft sichergestellt. Straßen, Brücken, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung sind in privater Hand und in marodem Zustand. Die Flächen stehen im Eigentum verschiedener Personen und Firmen. Große Flächen sind baurechtlich nicht erschlossen. Hinzu kommen Altlasten, Fahrt- und Leitungsrechte, Naturschutz und Biotope. Und nicht zu vergessen die größte Hürde: das laufende Verfahren zur Erweiterung des Wasserschutzgebiets – denn Müller am Baum liegt in der Zone III.

Immerhin ist auch der wichtigste Schritt zur neuen Bebauung getan: Die betroffenen Eigentümer haben sich auf die komplette Umwandlung von Müller am Baum verständigt. Geplant sind Wohnnutzung, sozialer Wohnungsbau, Infrastruktureinrichtungen Einkaufsversorgung, Erholungsflächen und Gewerbebereiche (entlang der Bundesstraße 472). Auch eine Nahwärmeversorgung ist vorgesehen. Was nicht möglich ist, sind Tiefgaragen wegen des Grundwasserschutzes. Dennoch soll die derzeit bebaute Fläche von rund 21 000 Quadratmetern auf 16 000 reduziert werden.

Wasserschutzverfahren ist die größte Hürde

Nach einem Scoping-Termin am Landratsamt, bei dem die Untersuchungsumfänge in komplexen Planungs-, Management- und Herstellungsprozessen definiert wurden, folgten laut Breitwieser zwei Jahre mit „intensiven Gesprächen und Schriftverkehr“ mit dem Wasserwirtschaftsamt Rosenheim, das in Abstimmung mit dem Landesamt für Umwelt zunächst die Auffassung vertrat, dass eine Entwicklung erst nach Abschluss des Ausweisungsverfahrens möglich sei. Dem sei die Stadt jedoch „mit rechtlichen und tatsächlichen Argumenten“ entgegengetreten. Das einvernehmliche Ergebnis: Zuerst ist eine Bestandsaufnahme durchzuführen, die zeigen soll, welche Entwicklung unter dem Aspekt des Grund- und Trinkwasserschutzes möglich sind, ohne die bestehende Gefahr dort zu erhöhen.

Um Planungssicherheit zu haben, drängen die Eigentümer und das Projektentwicklungsunternehmen Vilgertshofer aus Alling (Kreis Fürstenfeldbruck) auf einen Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan, verbunden mit einer Änderung des Flächennutzungsplans. Dem stimmte der Stadtrat nun geschlossen zu. Lediglich Manfred Burger (Grüne) war dagegen. „Die Neuüberplanung ist wichtig, in der vorliegenden Form aber zu massiv“, erklärte er. Deshalb habe er auch 2019 dagegengestimmt.

„Es kann nur besser werden“

Seine Kollegen sahen die Entwicklung dagegen positiv. „Es ist ein enormes Risiko da unten für die Bauherren“, stellte Erhard Pohl (CSU) fest. Dem stimmte Florian Hupfauer (FDP) zu: „Es ist eine sehr schöne Entwicklung mit sehr viel Neubau. Die Kosten sind hoch, die Hürden auch. Das soll sich auch für die Investoren lohnen. Man sollte das unterstützen.“

Paul Fertl (SPD) begrüßte indes, dass es zum Dialog mit den Wasserschutzbehörden gekommen ist: „Für uns als Stadt ist es eine Chance, den Wohnungsbau zu fördern. Denn der Siedlungsdruck aus München ist spürbar.“ Mit Blick auf die aktuelle Situation vor Ort stellte er fest: „Es kann nur etwas Besseres herauskommen.“

