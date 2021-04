Johannes Paul rückt in Raiffeisen-Vorstand auf

Der 35-jährige Johannes Paul aus Miesbach wird neues Vorstandsmitglied der Raiffeisenbank im Oberland. Das entschied jetzt der Aufsichtsrat.

Miesbach – Wichtige Personalie bei der Raiffeisenbank im Oberland: Der Aufsichtsrat um seinen Vorsitzenden Josef Lechner hat den 35-jährigen Johannes Paul als neues Mitglied der Geschäftsleitung berufen. Ab 1. Juli wird der Prokurist die Vorstandsarbeit unterstützen. Paul tritt die Nachfolge des langjährigen stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Josef Bernöcker an, der sich zum Ende des Jahres in den Ruhestand verabschiedet.Seine Berufung kommt nicht überraschend, sondern ist Bestandteil eines schon vor Längerem vereinbarten Personalfahrplans.

Seit Beginn seiner Ausbildung 2003 beim Vorgängerinstitut, der Raiffeisenbank Miesbach, ist Paul als „Eigengewächs“ der Bank treu geblieben und blickt auf 18 Jahre Berufserfahrung zurück. Seit 2013 ist er laut einer Pressemitteilung verantwortlich für die Kreditabteilung. Der verheiratete Familienvater hat während dieser Zeit unter anderem das berufsbegleitende Studium zum Bachelor of Business Administration in Management & Finance an der Steinbeis Privatuniversität abgeschlossen. Im Jahr 2009 folgte das genossenschaftliche Bankführungsseminar in Montabaur mit dem Abschluss zum Diplom-Bankbetriebswirt. Paul wohnt mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern in Miesbach und ist ehrenamtlich im Vorstand des BRK-Kreisverbands Miesbach tätig. Seit diesem Jahr übt er außerdem das Amt des Schatzmeisters im Vorstand des Unternehmerverbands Landkreis Miesbach (UVM) aus.

Pauls Nachfolger als Bereichsleiter der Kreditabteilung wird der Miesbacher Christian Kuchler. Der langjährige Firmenkundenberater kommt ebenfalls aus den eigenen Reihen und wird bereits in die neue Funktion eingearbeitet. „Diese Karrieren sind Beispiele für die strategische Personalpolitik und gute Personalentwicklung der Raiffeisenbank im Oberland und zeigen, dass sich die Investitionen in die eigenen Mitarbeiter auszahlen“, heißt es in der Pressemitteilung. „Gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden Hansjörg Hegele und den stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Manfred Klaar und Manfred Gasteiger wird Johannes Paul die Geschicke der Raiffeisenbank im Oberland ganz im Sinne der rund 50 000 Kunden und 20 000 Mitglieder leiten.“