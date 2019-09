Laura (13) aus Miesbach glänzt beim Bundesfinale

Laura Benicke (13) vom Gymnasium Miesbach hat beim Bundesfinale von „Jugend präsentiert“ in Berlin den zweiten Platz belegt und in der Publikumswertung sogar gewonnen. Dabei war ihr das gar nicht so wichtig. Sie wollte nur die Erde vor der Klimakatastrophe retten.

Um einen Inhalt gut rüberzubringen, braucht es eine klare Linie, Authentizität und auch ein wenig Herzblut. All das hatte Laura Benicke zu bieten. Die Schülerin aus der Klasse 9c am Gymnasium Miesbach hat beim Bundesfinale von „Jugend präsentiert“ in Berlin bei der Jury den zweiten Platz belegt. Beim Publikum kam sie noch besser an: Die Zuschauer wählten die 13-jährige Schülerin zur Siegerin.

Erfolgreich gegen 4500 Teilnehmer durchgesetzt

Ein überraschender Erfolg, mit dem die junge Miesbacherin selbst nicht gerechnet hatte. Immerhin haben bei diesem Wettbewerb, bei dem man ein zehnminütiges Referat zu einem naturwissenschaftlichen Thema entwickeln und präsentieren muss, 4500 Schüler mitgemacht.

Dass Laura überhaupt dabei war, ist ihrer Lehrerin Karolina Fels zu verdanken. Die Physiklehrerin hatte im vergangenen Schuljahr die Klasse bei „Jugend präsentiert“ angemeldet. „Sie hat gemeint, das würde Spaß machen“, berichtet Laura.

Gefühl für interessante Themen

Jeder in der Klasse konnte sich ein naturwissenschaftliches Thema aussuchen. Laura wählte die Frage: Warum spürt man im Flugzeug Druck auf den Ohren? Inspiriert wurde sie dabei von ihrem Vater, der Hobbypilot ist. „Ich habe mir gedacht, ich nehme ein Thema, das mich selbst interessiert. Dann macht es mir mehr Spaß.“

Das Phänomen, das sich kurz gesagt mit dem engen Verbindungsgang im Ohr erklären lässt, hat die Schülerin so gut vorgetragen, dass sie Klassensiegerin wurde und sich als Schulsiegerin für Berlin qualifizierte: Dort schaffte sie es unter die besten 140, die in der Hauptstadt in die nächste Runde durften.

Thema „Optimal“ optimal aufgegriffen

Das Thema, das die Teilnehmer dort zu bearbeiten hatten, lautete „Optimal“ – verpackt in einen naturwissenschaftlichen Zusammenhang. „Wir mussten dafür zwei Präsentationen vorbereiten. Einmal analog mit Flipchart, Plakaten und Pinnwand sowie digital mit einer Powerpoint-Präsentation.“ Dauer des Vortrags: zehn Minuten.

Als persönliches Thema stellte Laura die Frage: Wie lange ist unsere Erde noch optimal? Ein clever gewähltes Thema, das im Rahmen des Klimawandels hochaktuell und für ein breites Publikum interessant ist. Für die Gymnasiastin aus Miesbach gab es aber einen wichtigeren Grund: „Ich brenne für dieses Thema, es ist mir sehr wichtig. Ich wollte den Leuten die aktuelle Situation rüberbringen.“ Das ist ihr gelungen.

Schülerin aus Miesbach glänzt beim Bundesfinale

Unter den letzten sechs Bewerbern angekommen, musste die junge Miesbacherin ihren Vortrag in einem großen Kino vor Publikum wiederholen. Mit dabei: die selbst gebaute Waage, eine blau-grüne Styropor-Kugel und verschiedene Playmobil-Figuren. Mit dieser Ausstattung sowie der Powerpoint-Präsentation an der Wand schilderte Laura eindringlich, wie sehr unser Planet belastet ist: angefangen mit der weiter wachsenden Weltbevölkerung, die mittlerweile bei rund acht Milliarden Menschen liegt. Damit wächst die Belastung für die Erde – sei es bei Transport, Müll, Plastik, Energie oder Abgasen. Allein in Deutschland gebe es eine Dreiviertelmilliarde Tiere in der Massentierhaltung, betonte sie. Weltweit seien es 60 Milliarden, die jährlich geschlachtet werden. Dabei sei die Nutztierhaltung in der aktuellen Form für 50 Prozent der Treibhausgase verantwortlich. Die Erde sei kurz davor zu kippen.

Ein bewegender Auftritt, der dem Publikum am besten gefiel: Es wählte Laura zur Siegerin. Bei der Fachjury kam sie auf Platz zwei. Ergebnisse, mit denen die 13-Jährige nicht gerechnet hatte. „Da waren – wie auch bei mir an der Schule – so viele tolle Vorträge dabei, dass ich mich nicht vorne gesehen habe. Mein Ziel war es nur, die Message rüberzubringen.“ Umso mehr freut sie sich nun. Auf jeden Fall sei es ein tolles Erlebnis gewesen – auch wegen des tollen Programms in Berlin und der Zusammenarbeit mit den anderen Teilnehmern. Große Vorkenntnisse hatte Laura übrigens nicht, sagt sie. Lediglich beim Vorlesewettbewerb habe sie 2017 den Landesentscheid erreicht.

Der Vortrag

ist online abrufbar auf www.jugend-praesentiert.de. Im kompletten Video des Finales ist Laura Benicke ab Minute 48:00 zu sehen.

