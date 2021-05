„Jugend präsentiert“: Schüler vom Gymnasium Miesbach schaffen den Sprung ins Bundesfinale

WETTBEWERB - Jonathan Woltereck und Malte Reens überzeugen

von Dieter Dorby

Miesbach – Mit ihrer Präsentation „Rotation“ haben Jonathan Woltereck und Malte Reens aus der 10. Jahrgangsstufe am Gymnasium Miesbach ihr Präsentationskönnen bewiesen. Sie qualifizierten sich für das Bundesfinale im Wettbewerb „Jugend präsentiert“.

Neben dem Einzug in das Finale gewinnen beide die Teilnahme an der Präsentationsakademie, einem intensiven Präsentationstraining mit professionellen Rhetoriktrainerinnen und -trainern.

Zusammen mit Jonathan Woltereck und Malte Reens ziehen aus Bayern 18 Schülerinnen und Schüler ins Bundesfinale ein. Insgesamt hatten sich 4500 bundesweit und aus deutschen Auslandsschulen am diesjährigen Wettbewerb beteiligt, 350 Schülerinnen und Schüler hatten sich für ein Länderfinale qualifiziert.

Um im Länderfinale zu bestehen, war eine Präsentation gefragt, die eine naturwissenschaftlich-mathematische Fragestellung schlüssig und anschaulich beantwortet. Aufgrund der Corona-Pandemie findet der Wettbewerb 2021 wie bereits im Vorjahr ausschließlich digital statt. So wurden auch die insgesamt acht Länderfinals online durchgeführt.

Für die Teilnahme am Länderfinale hatten die Schülerinnen und Schüler ihre Präsentationen per Video eingereicht. Aufgabe war es, eine Online-Präsentation zu halten, die neben inhaltlichen Aspekten auch rhetorische Fähigkeiten wie die gekonnte Anwendung von Körpersprache, Stimme und Medieneinsatz unter Beweis stellt. Im Bundesfinale im September 2021 treten 128 Schülerinnen und Schüler an.

„Jugend präsentiert“ ist eine bundesweite Bildungsinitiative der Klaus Tschira Stiftung Heidelberg in Kooperation mit Wissenschaft im Dialog, Berlin. Die Initiative wurde 2011 mit dem Ziel ins Leben gerufen, die Präsentationskompetenz und das Verständnis von naturwissenschaftlich-mathematischen Themen in der Schule zu fördern. Der bundesweite Präsentationswettbewerb wird jährlich ausgerichtet.

ddy