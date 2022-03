40 Prozent mehr Kindeswohlgefährdungen

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Teilen

Ein kleines Mädchen sitzt weinend auf dem Boden ihres Zimmers: Die Zahl der Kindeswohlgefährdungen im Zuständigkeitsbereich des Miesbacher Jugendamts steigt seit Jahren an. (Symbolbild) © dpa

Experten vermuten, dass Kindeswohlgefährdungen während der Pandemie stark zugenommen haben. Die SPD-Kreistagsfraktion wollte es genau wissen – und hat das Jugendamt gefragt. Die Antwort ist schockierend.

Landkreis – Psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen haben in der Pandemie stark zugenommen. Das zumindest beobachten viele Ärzte und Sozialarbeiter. Auch Studien, etwa vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, legen nahe, dass die Corona-Pandemie Auswirkungen auf die Lebenszufriedenheit von Familien hat. Vor diesem Hintergrund hat die SPD-Kreistagsfraktion dem Amt für Jugend und Familie einen Fragenkatalog vorgelegt, um zu erfahren, wie die Situation im Landkreis ist.

Anstieg der Fallzahlen

Wie Jugendamtsleiter Robert Wein in der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses darlegte, ist die Zahl der Kindeswohlgefährdungen im Landkreis während der Pandemie tatsächlich gestiegen – um 40 Prozent: 108 Gefährdungen haben die Mitarbeiter des Jugendamts im Jahr 2020 festgestellt. Im Jahr 2021 waren es zum Stichtag am 31. Oktober 2021 genau 103 Gefährdung. Für das Jahresende 2021 geht das Amt rechnerisch von 124 Gefährdungen aus.

Zum Vergleich: 2018 gab es „nur“ 65 Fälle von Kindeswohlgefährdungen, 2019 waren es 88 Fälle. Die Gesamtzahl aller beim Jugendamt eingegangenen Gefährdungsmeldungen im Jahr ist ungefähr dreimal so hoch. Allerdings bestätigt sich bei der Überprüfung durch das Jugendamt der Verdacht nicht immer. In die Statistik fließen nur die Fälle ein, bei denen tatsächlich eine Kindeswohlgefährdung festgestellt wurde.

Gründe

Doch liegt dieser Anstieg wirklich an der Pandemie? „Dass eine Mama von drei Kindern nach 14 Tagen im Homeoffice austickt und einen Teller an die Wand wirft, kann ich mir schon vorstellen“, sagt Wein. „Homeoffice mit gleichzeitiger Kinderbetreuung, Homeschooling und Covid, das alles belastet Familien.“ Allerdings, so Wein, steige die Zahl der Kindeswohlgefährdungen bereits seit vielen Jahren. Wein sieht die Zunahme deshalb eher als Folge eines langfristigen Trends – und nicht zwingend als unmittelbare Folge der Pandemie. So habe es beispielsweise in den Jahren 2000 und 2001 keinen Fall von Kindeswohlgefährdung im Zuständigkeitsbereich des Miesbacher Amts für Jugend und Familie gegeben. Mittlerweile gebe es jedes Jahr zehn bis 20 Inobhutnahmen von Kindern.

Wein führt das darauf zurück, dass die Gesellschaft für das Problem heute viel stärker sensibilisiert ist. „Wenn einer vor 20 Jahren seinem Kind im Supermarkt eine Ohrfeige gegeben hat oder im Schwimmbad zu sehen war, dass ein Kind blaue Flecken hat, hat das nicht unbedingt eine Resonanz ausgelöst.“ Heute dagegen meldeten die Menschen solche Beobachtungen.

Hinzukomme ein breites Präventionsangebot in Bayern, das es früher nicht gegeben habe, etwa das Konzept der Koordinierenden Kinderschutzstellen „KoKi – Netzwerk frühe Kindheit“. In dessen Rahmen können zum Beispiel Ärzte, Familienhebammen und Kinderkrankenschwestern schon früh drohende Misshandlung erkennen – und melden. Eine Schweigepflicht gilt laut Wein in solchen Fällen nicht.

Vor dem Hintergrund dieses Wandels ist für Wein vorstellbar, dass es früher ebenso viele Kindeswohlgefährdungen gegeben hat wie heute – sie wurden nur nicht gemeldet.

Kontaktlose Hilfen

Wie aus der Antwort auf den Fragenkatalog der SPD deutlich wird, gab es in der Pandemie nicht nur einen Anstieg der Fallzahlen, sondern auch eine Verlagerung bei der Inanspruchnahme von Hilfen. Demnach ist die Zahl der kontaktlosen Beratungen um fast 50 Prozent gestiegen – während die Zahl der ambulanten Einzelfallhilfen um 50 Prozent gesunken ist. 389 kontaktlose Beratungen zählt das Jugendamt im Jahr 2018 – im Pandemiejahr 2021 waren es hochgerechnet 720. Hatte es im Jahr 2018 noch 109 ambulante Hilfen durchgeführt, waren es 2021 hochgerechnet nur noch 39.

Schnelle Hilfen

Die SPD-Kreistagsfraktion wollte außerdem wissen, wie schnell das Jugendamt auf Gefährdungsmeldungen reagiert. Der Antwort zufolge nimmt das Jugendamt im Fall von Kindern unter sechs Jahren innerhalb von 24 Stunden Kontakt zur Familie auf. Es folgen Hausbesuche und das Einholen von Informationen aus Kindergarten, Schule und vom Kinderarzt. Ansonsten sei es eine Einzelfallentscheidung je nach Schwere und Art der Gefahrenmeldung. In der Regel erfolge die Kontaktaufnahme noch in derselben Woche.

Langwieriger sei es dagegen, wenn Kinder und Jugendliche in Obhut genommen werden müssten. Bis ein geeigneter Platz gefunden sei, könnten mehrere Monate vergehen.

Alles aus Ihrer Region! Unser Miesbach-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Miesbach – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.