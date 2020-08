Jugendhilfeausschuss: Reichen zwei Sitzungen pro Jahr?

Der Jugendhilfeausschuss des Landkreises berät eine neue Satzung. Christine Negele (SPD) warnt vor einem Paradigmenwechsel. Landrat Olaf von Löwis (CSU) widerspricht ihr.

Landkreis – Wie viele Sitzungen pro Jahr braucht es, um vernünftig arbeiten zu können? Mit dieser Frage zur künftigen Ausrichtung des Jugendhilfeausschusses hat sich nun der Kreistag bei seiner Sitzung im Seeforum in Rottach-Egern befasst. In der von der Kreisverwaltung vorgelegten, überarbeiteten Satzung war von „mindestens zwei“ jährlichen Treffen die Rede, bei Bedarf auch mehr.

Christine Negele (SPD) warnte davor, dem so zuzustimmen. Der Ausschuss unterstütze das Kreisjugendamt in Kontrolle und Planung. Nur zwei Sitzungen seien dafür zu wenig, zumal eine komplett für die Behandlung des Haushalts draufgehe.

Hinzukomme, dass die Aufgaben in naher Zukunft wegen einer Gesetzesänderung zum Thema Inklusion deutlich komplexer würden. „Das wird ein Paradigmenwechsel“, sagte Negele. Endlich würden Kinder mit Behinderung nicht mehr anders gestellt. Die Umsetzung der Neuerungen würde aber „Hirnschmalz und Zeit“ brauchen. Und dafür seien mindestens drei Ausschusssitzungen erforderlich, eher sogar noch mehr, betonte Negele. Die Kreisrätin bat daher, die Formulierung der alten Satzung beizubehalten. Dem schloss sich Elisabeth Janner (Grüne) an. Aus den anstehenden Fortbildungen schließe sie, dass deutlich mehr Arbeit anfallen werde.

Andreas Hallmannsecker (FWG), in den vergangenen sechs Jahren selbst Mitglied im Jugendhilfeausschuss, plädierte hingegen für die Neufassung. So sei es zuletzt nicht immer leicht gewesen, überhaupt Themen für die Sitzungen zu finden. „Wir sollten das nicht mit Gewalt festnageln“, sagte Hallmannsecker. Leonhard Obermüller (CSU) erinnerte, dass die Treffen in der Vergangenheit nie länger als zwei Stunden gedauert haben. „Da ist also noch Luft nach oben.“ Und Josef Bierschneider (CSU) wies darauf hin, dass auch die Neufassung der Satzung vorsehe, bei Bedarf weitere Treffen anzusetzen.

„Aber wer legt den Bedarf fest?“, fragte Gerhard Waas (Grüne). Der Ausschuss selbst, betonte Landrat Olaf von Löwis (CSU). Gern könne man auch vier oder fünf Sitzungen anberaumen. „Wir wollen da nichts minimieren.“ Mit 44:16-Stimmen ging die neue Satzung am Ende durch. Löwis versprach, dass es keine „qualitativen Nachteile“ geben werde.

Einstimmig bestellte das Gremium Janina Walczok von der Erziehungsberatungsstelle Miesbach auf Vorschlag der Diakonie Rosenheim als neues beratendes Mitglied in den Ausschuss. Sie folgt Dunja Wekerle nach, die dem Ausschuss laut Löwis aufgrund „personeller Veränderungen“ nicht mehr zur Verfügung steht.