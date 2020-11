Jugendkriminalität im Landkreis sinkt - Heuer besonders wenige Taten

Jugendliche haben 2020 bislang besonders wenige Straftaten im Landkreis begangen. Das liegt zum Teil an Corona. Doch der Trend zeigt schon seit Jahren nach unten.

Landkreis – Im laufenden Jahr sind im Landkreis weniger Jugendliche straffällig geworden als sonst. Auch die Zahlen der vergangen fünf Jahre sind im Schnitt rückläufig. Diese Entwicklung zeichnet sich auch bundesweit ab und hängt unter anderem mit dem Erfolg der Jugendgerichtshilfen zusammen. Über die Entwicklung der Straftaten und die Arbeit des freien Trägers Verein für Jugend- und Familienhilfen, der die Jugendgerichtshilfe im Landkreis übernimmt, berichteten kürzlich deren Mitarbeiter Christiane Lintner und Josef Stecher in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses.

„Die Jugendgerichtshilfe soll strafbarem Verhalten entgegenwirken und junge Menschen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit verhelfen“, sagte Stecher. Im Vordergrund stehe neben der Empfehlung erzieherischer Maßnahmen an das Gericht besonders die persönlichen Gespräche mit den Jugendlichen. Lintner ergänzte: „Die Gespräche sind für die Teilnehmer freiwillig, aber wir haben gute Quoten.“ 96 Prozent aller eingeladenen Straftäter sind im vergangenen Jahr erschienen. „Die Jugendlichen sind am Ende des Verfahrens oft froh über die Hilfen“, sagte die Pädagogin.

Statistiken

Diese Quoten schlagen sich auf die Fallentwicklungszahlen im Kreis Miesbach nieder. Während es im Jahr 2019 noch 673 neu eingegangene Verfahren gegen Jugendliche gab, waren es heuer bis Ende September 364. „Der bisherige Rückgang ist auch auf Corona zurückzuführen“, so Lintner. Der Entfall der Feste sorge dafür, dass es weniger Schlägereien gab. Doch auch der generelle Trend zeigt einen Rückgang der Zahlen. Im Jahr 2016 gingen 728 Verfahren neu ein, in allen darauffolgenden Jahren lag diese Zahl darunter. Auffällig ist der Unterschied zwischen den Geschlechtern: 80 Prozent der jugendlichen Straftäter sind männlich, 20 Prozent weiblich.

Der prozentuale Täteranteil in den einzelnen Städten und Gemeinden, gemessen an der jeweiligen Einwohnerzahl, macht deutlich: Tegernsee hat mit 0,49 Prozent den größten Anteil in der Bevölkerung. Darauf folgen Weyarn (0,45) und die Gemeinden Gmund und Bad Wiessee (jeweils 0,43 Prozent). Warngau und Bayrischzell (0,08 und 0,12 Prozent) haben die geringsten Quoten im Landkreis.

„Der Bildungshintergrund ist gemischt“, sagte Stecher. Laut einem Diagramm der Pädagogen besuchten 43 Prozent der Täter eine Haupt- oder Mittelschule. 22 Prozent entfielen auf Gymnasiasten, 20 Prozent auf Realschüler. Alle anderen jugendlichen Straftäter besuchten andere Schularten.

Lintner stellte den Mitgliedern des Jugendhilfeausschusses die Verteilung der unterschiedlichen Delikte dar: „38 Prozent entfallen auf Betäubungsmittel-Vergehen.“ Weitere große Anteile gab es im Bereich Körperverletzung (17 Prozent) und Diebstahl (16 Prozent). Der Erfolge der vergangenen Jahre zum Trotz könnte heuer eines der letzten Jahre gewesen sein, in denen die Jugendgerichtshilfe vom Verein Jugend- und Familienhilfe gestellt wurde. Das machte der Miesbacher Jugendamtsleiter Robert Wein klar.

Zukunftsplanung

„Die Gerichtsakten werden demnächst auf eine elektronische Variante umgestellt“, sagte Wein. Lintner erklärte auf Nachfrage, dass es nach dieser Umstellung Probleme mit dem Datenschutz geben könnte. „Die elektronischen Akten enthalten möglicherweise mehr Informationen, als wir als freier Träger benötigen und erhalten dürfen“, so die Sozialpädagogin. In der Folge müsste das Jugendamt die Jugendgerichtshilfe intern stellen – anstatt sie, wie bisher geschehen, an den Verein auszulagern. Bis dazu eine Entscheidung fällt, blicken Lintner und Stecher in die Zukunft. „Wir richten uns passgenau aus“, sagte Lintner. Beispielsweise Vergehen in sozialen Netzwerken nehme man mehr in den Fokus. Auch die Zugänge zu Verwaltungsprozessen müssten optimiert werden, so Lintner.