Jugendlichen schnell Pandemie-Hilfe bieten

Fördergelder übrig, aber unbürokratische Vergabe schwierig

Die Träger der Jugendhilfe haben heuer nur ein Drittel der freiwilligen Zuschüsse abgerufen, die der Landkreis bereitstellt. Schuld war Corona. Nun könnten die Organisationen das Geld gebrauchen, um Jugendlichen durch die Krise zu helfen. Doch beide zusammenzubringen, ist schwierig.

Landkreis – Der Jugendhilfeausschuss des Landkreises stand auf seiner jüngsten Sitzung vor einem bürokratischen Rätsel: Wie bekommt er 16 000 Euro zu den Projekten, die Jugendlichen beim Umgang mit der Corona-Pandemie helfen? Das Geld war da, der Bedarf war da. Beide zusammenzubringen entpuppte sich aber als schwierig.

Der Bedarf

Dass Jugendarbeiter Geld brauchen, zeigte ein Film, den Kreisjugendring-Leiter Simon Orlando in der Sitzung vorführte. Vertreter von Trachtlern, Jugendzentren und Sportvereinen schilderten ähnliche Herausforderungen: Wer beim Heim-Unterricht wenig Hilfe von Eltern bekam und sich wegen der Isolation im Umgang mit anderen nicht ausprobieren konnte, brauche Angebote, den Rückstand aufzuholen. Die, das ist klar, kosten Geld.

Dafür brauchen die Jugendorganisationen die Hilfe der Politik. Die Pandemie habe Kontakte mit Gästen und Mitgliedern abreißen lassen. Nach Corona müssten die Organisationen diese aktiv zurückholen. Auch dafür brauche es Angebote. Auch die müssen bezahlt werden.

Das Geld

Da könnte es gelegen kommen, dass der Jugendhilfeausschuss faktisch Geld übrig hat. 25 000 Euro hielt er heuer an Zuschüssen für freie Träger der Jugendarbeit bereit. Nur 9000 Euro davon hatten diese beantragt. 3000 Euro gehen an die vhs Oberland, 6000 Euro an die Ehe-, Familien- und Lebensberatung der Erzdiözese München und Freising. Das beschloss der Jugendhilfeausschuss in der Sitzung. Für die restlichen 16 000 Euro fehlten ihm Abnehmer.

Das liegt wohl vor allem an Corona: Die Einschränkungen erschwerten Projekte. Außerdem verlangt die Förderrichtlinie, für Anträge ein Schwerpunkt-Thema vorzugeben. Noch vor der Pandemie hatte der Ausschuss für 2021 das Motto „Trennung und Scheidung“ ausgelobt. Durch die Pandemie passt das nicht mehr so recht. Also bleiben fast zwei Drittel der Zuschüsse übrig.

Diese, war das Gremium einig, müsse der Landkreis nun klug einsetzen. Sie sollten in der Jugendförderung bleiben statt in den 12-Millionen-Euro-Haushalt des Landkreises zurückzufließen. Und: Sie sollen schnell bereitstehen. „Es gäbe viele sinnvolle Ideen“, sagte Wolfgang Hodbod, Leiter des Caritas Kinderdorfs Irschenberg.

Die Bürokratie

Einfach ist das nicht, gab Robert Wein, Leiter des Fachbereichs Jugend und Familie am Landratsamt, zu bedenken: Das Geld sei an Vergaberichtlinien gekoppelt, unter anderem an das Thema „Trennung und Scheidung“. Der Ausschuss könne es nicht beliebig verteilen. „Sonst ist das ein mega Problem.“

Damit wollte sich niemand im Gremium so recht abfinden. „Irgendein Schlupfloch würde ich schon gerne finden“, sagte Elisabeth Dasch (SPD). Volker Napiletzki vom Studienzentrum für evangelische Jugendarbeit in Josefstal schlug vor, der Kreisjugendring könne das restliche Geld an Vereine vermitteln. Wein ließ sich auf keinen der Vorschläge ein: Er verstehe den Bedarf, aber sie widersprächen den Richtlinien.

Landrat Olaf von Löwis (CSU) kündigte daher an, mit Landkreis-Kämmerer Gerhard de Biasio eine Lösung zu suchen. Das Geld solle weiter der Jugendhilfe zur Verfügung stehen – und das möglichst bald.

Das neue Thema

Eine Lehre zog der Ausschuss bereits aus den übrig gebliebenen Fördermitteln: Kommendes Jahr knüpft er diese an ein weit gefasstes Rahmenthema. „Ressourcenstärkende Maßnahmen für Kinder und Jugendliche in Pandemiezeiten“ heißt die neue Vorgabe, die alles von Yoga bis zum Umgang mit Fake News abdecken und so sicher genügend Bewerber anziehen soll. „Wir lassen es breit gefächert und wissen, was wir wollen“, befürwortete Löwis die Idee. Dem stimmte das Gremium einstimmig zu.