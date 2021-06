Junge Freie Wähler Oberland vor der Gründung – Mitstreiter gesucht

Eine Nachwuchsorganisation für die FW

Die Freien Wähler haben eine Jugendgruppe für das Oberland gegründet. Die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Weilheim-Schongau, Garmisch-Partenkirchen und Miesbach kommen als Junge Freie Wähler Oberland zusammen.

Landkreis – Die Junge Union ist mit mehreren Ortsgruppen im Landkreis vertreten, Die Grüne Jugend taucht von Zeit zu Zeit ebenso auf wie die Jusos; die Nachwuchsorganisationen von Grünen und der SPD haben jeweils Kreisverbände. Und die Jungen Liberalen sind Landkreis-übergreifend zusammengeschlossen. Letzteres tun nun auch junge Freie Wähler. Sie wollen sich für die Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen, Weilheim-Schongau, Garmisch-Partenkirchen und Miesbach organisieren – als Junge Freie Wähler Oberland.

Die Initiative dazu geht von Maria Hörtrich aus Großweil (Kreis Garmisch-Partenkirchen) und Felix Leipold aus Geretsried (Bad Tölz-Wolfratshausen) aus. Hörtrich (23) studiert soziale Arbeit, Leipold ist mit seinen 22 Jahren der jüngste Stadtrat in Geretsried und als Beamter bei der Stadtverwaltung München tätig. „Wir möchten den jungen Menschen eine Plattform geben, auf der sie mit ihren Ideen auch etwas erreichen können.“, sagt Leipold. Hörtrich ergänzt: „Dank unseren flachen Hierarchien und dem kollegialen Miteinander können Ideen und Anregungen leicht an die zuständigen Minister oder Landtagsabgeordneten weitergegeben werden.“ Wer interessiert ist, an der Gründung mitzuwirken und sich im Kreisverband zu engagieren, kann sich an stadtrat@ felix-leipold.de wenden.

Wie berichtet, ist der Großteil der Freien Wähler im Kreis Miesbach in der Freien Wähler Gemeinschaft (FWG) zusammengeschlossen, die sich relativ strikt auf die Lokalpolitik konzentriert. Bei der vergangenen Kommunalwahl machte der Kreisverband der Partei Freie Wähler mobil und trat neben der FWG mit eigenen Listen in verschiedenen Gemeinden und auf Kreisebene an. Die Jungen Freien Wähler sind der Partei zuzuordnen.