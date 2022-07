Junge Gymnasiastin als Botschafterin in Brasilien

Die Stipendiumsurkunden überreichte Kultusminister Michael Piazolo (r.) an (v.l.) Alma Rothbauer vom Gymnasium Miesbach, Paul Trautwein vom Adam Kraft Gymnasium Schwabach und Robin Weis von der Hans-Schill-Realschule in Weiden. Die drei bilden die Brasilien-Gruppe.

Minister Piazolo sendet Alma Rothbauer aus Miesbach aus

Alma Rothbauer vom Gymnasium Miesbach ist für ein Stipendiatenprogramm des Bayerischen Kultusministeriums ausgewählt worden. Sie geht für ein Jahr nach Brasilien.

Miesbach/München – Welcher junge Mensch träumt nicht davon, die Welt zu entdecken, neue Sprachen und Kulturen kennenzulernen, Freundschaften über Grenzen hinweg zu knüpfen und neue Horizonte zu entdecken. Alma Rothbauer, Schülerin am Gymnasium Miesbach, kann genau das ein Jahr lang in Brasilien erleben. Am Freitag wurde sie von Bayerns Kultusminister Michael Piazolo persönlich ausgesandt – als eine von zwölf „Botschaftern Bayerns“.

Feierstunde im Ministerium

Bei einer Feierstunde im Ministerium überreichte der Minister den zwölf 15 bis 18 Jahre alten Schülern aus allen Ecken des Freistaats die begehrten Stipendien. Sie hatten sich neben vielen anderen darum beworben, das neue Schuljahr nicht in ihrer Heimat, sondern in Frankreich, Brasilien oder Südafrika zu verbringen. Das Programm „Botschafter Bayerns“ bietet das Ministerium in Kooperation mit dem Deutschen Youth For Understanding Komitee (YFU) an.

Vertreter des Generalkonsulats heißen Jugendliche willkommen

Alma Rothbauer vom Gymnasium Miesbach, das erst kürzlich seine Abiturienten verabschiedet hat, bildet mit zwei jungen Männern aus Franken und der Oberpfalz die Brasilien-Gruppe. Vertreter des Generalkonsulats nahmen die drei symbolisch in ihrem Land auf. Während des kommenden Schuljahrs werden die Jugendlichen ihre Fremdsprachenkenntnisse vertiefen und ihre sozialen Kompetenzen erweitern können. Sie leben in dieser Zeit bei einer Gastfamilie, gehen zur Schule und lernen so auf vielfältige Weise das Land, die Kultur und die Menschen vor Ort kennen. Piazolo: „Betrachten Sie die Stipendien als Bordkarte, die Ihren ganzen weiteren Lebensweg bereichern wird. Durch ihren Auslandsaufenthalt werden Sie sich auch ein Stück weit verändern und die Welt mit anderen Augen sehen.“

