Kabel-Störung? Viele Zuschauer von Analog-Abschaltung überrascht - Elektro-Märkte überrannt

Was lange angekündigt wurde, ist seit 23. August Fakt: Das analoge Kabelfernsehen ist tot. Viele Kunden wurden überrascht. Die Fachmärkte können sich vor Aufträgen kaum retten. Was Sie jetzt wissen müssen:

Landkreis – Seit im Tal in vielen Haushalten das Fernsehbild schwarz bleibt, steht bei Josef Prestel das Telefon nicht mehr still. Eigentlich ist der Senior-Chef des Euronics-Fachmarkts in Bad Wiessee bereits im Ruhestand und hilft nur noch in Notfällen aus.

Doch genau so einer ist mit der Abschaltung des analogen Kabelfernsehens im Landkreis am 23. August eingetreten. „So etwas“, sagt Prestel, „habe ich noch nie erlebt.“ Und wieder klingelt sein Telefon.

Kabelfans baff: Viele haben es einfach ignoriert - oder wollten es nicht wahrhaben

Eigentlich kam das Aus für die alte Technik in keiner Weise überraschend. Seit Monaten weisen die Kabelbetreiber – im Landkreis ist das Vodafone/Kabel Deutschland – auf die Umstellung hin (siehe Info-Teil unten). Nicht nur per Post wurden die Kunden informiert, sondern auch per Einblendung im laufenden TV-Programm, weiß Prestel. „Aber viele haben das einfach ignoriert. Oder sie wollten es nicht wahrhaben.“

Ist mein Fernseher kaputt? Das fragen sich wirklich viele Kunden

Die Konsequenz bekommen jetzt die Märkte zu spüren. Immer wieder hört Prestel den Vorwurf, der von ihm verkaufte Fernseher sei kaputt. „Am Anfang sind meistens wir die Schuldigen“, sagt der Senior-Chef. Wenn er die Anrufer über den wahren Grund ihres schwarzen Bildschirms aufgeklärt hat, rät er zum erforderlichen neuen, digitalen Empfangsgerät. Das kann entweder ein Receiver sein oder gleich ein moderner Fernseher. Letzterer habe den Charme, dass die älteren Kunden um eine zweite Fernbedienung herumkommen.

Viele entscheiden sich für Digital-Receiver: „Verkauft haben wir 300 – in fünf Tagen.“

In weiser Voraussicht haben die Prestels etliche Geräte im Lager gebunkert. 100 Receiver habe man vorgehalten, erzählt der Senior-Chef. „Verkauft haben wir 300 – in fünf Tagen.“ Zum Glück seien Nachbestellungen möglich.

Größte Hürde fürs neue Kabel-Fernsehen: der Senderdurchlauf

Dann aber wartet noch die größte Hürde: das Einstellen der Senderliste. Gerade ältere Fernsehzuschauer seien nicht in der Lage, den Suchlauf selbst durchzuführen. Geschweige denn, die seit Jahrzehnten gewohnte Wunschreihenfolge wiederherzustellen. „Die stehen dann mit ihrer handgeschriebenen Liste bei uns im Laden“, meint Prestel.

In solchen Fällen versuchen die Mitarbeiter, das neue Gerät gleich vor Ort zu konfigurieren. Denn die Auftragsbücher für die Termine bei den Kunden sind auf zwei Wochen hinaus voll. Das hat selbst Prestel überrascht. „Ich hätte nie gedacht, dass so viele noch analog fernsehen.“ Und das teilweise noch mit einem alten Röhrengerät.

Dank-Kabel-Abschaltung: „Soviel umgesetzt wie normalerweise an Weihnachten“

Das hätte auch Ralf Eggers, Leiter des Expert-Markts im Holzkirchner Einkaufszentrum HEP, nicht für möglich gehalten. Beschwerden seien bei seinen Mitarbeitern aber nicht angekommen. Die Kommunikation mit den Kunden verlaufe überwiegend positiv. „Im Vergleich zu anderen Regionen läuft es in Holzkirchen sehr gesittet ab“, betont Eggers. Die Nachfrage nach neuen Empfängern und Fernsehern übertrifft aber auch hier alle Erwartungen. „Wir haben innerhalb weniger Tage so viel umgesetzt wie normal im Weihnachtgeschäft.“

Um die vielen Aufträge abzuarbeiten, habe man die Außendienstmannschaft „tüchtig aufgebohrt“. Obwohl seine Mitarbeiter extra auf ihren Urlaub verzichtet haben und fleißig Überstunden machen, hänge man derzeit acht bis neun Tage hinterher. Eggers geht jedoch davon aus, dass sich der größte Ansturm in zwei bis drei Wochen gelegt haben wird. Darauf hofft der Marktleiter auch: „Meine Leute haben sich Zeit zum Durchschnaufen verdient.“

Analoges TV abgeschaltet - das müssen Sie jetzt wissen

Die Abschaltung des analogen Kabelfernsehens sorgt bei vielen Zuschauern für Verunsicherung. Wir haben die Antworten auf die wichtigsten Fragen zusammengefasst:

Warum wird das alte Signal abgeschaltet? Der Netzbetreiber Vodafone Kabel Deutschland begründet das Ende der analogen Sender mit der Schaffung von Netz-Kapazitäten für das „Gigabit-Zeitalter“. Heißt: mehr Bandbreite für hochauflösende Fernsehbilder und eine schnellere Internetverbindung.

Der Netzbetreiber Vodafone Kabel Deutschland begründet das Ende der analogen Sender mit der Schaffung von Netz-Kapazitäten für das „Gigabit-Zeitalter“. Heißt: mehr Bandbreite für hochauflösende Fernsehbilder und eine schnellere Internetverbindung. Welche Technik ist für digitalen Kabelempfang notwendig? Entweder ein Receiver, der an den Fernseher angeschlossen wird, oder ein modernes TV-Gerät. Letztere haben das DVB-C-Modul bereits integriert.

Entweder ein Receiver, der an den Fernseher angeschlossen wird, oder ein modernes TV-Gerät. Letztere haben das DVB-C-Modul bereits integriert. Was kostet die Umrüstung? Bis auf den Anschaffungspreis für die Geräte nichts. Bis mindestens Ende 2022 sind die öffentlich-rechtlichen und großen privaten Kanäle ohne Aufpreis zu empfangen. Ein kostenpflichtiger Kabelanschluss ist – wie beim analogen Empfang – weiter erforderlich. Ein neuen Vertrag muss dafür laut Verbraucherzentrale niemand abschließen.

Bis auf den Anschaffungspreis für die Geräte nichts. Bis mindestens Ende 2022 sind die öffentlich-rechtlichen und großen privaten Kanäle ohne Aufpreis zu empfangen. Ein kostenpflichtiger Kabelanschluss ist – wie beim analogen Empfang – weiter erforderlich. Ein neuen Vertrag muss dafür laut Verbraucherzentrale niemand abschließen. Sind auch die Radiosender von der Abschaltung betroffen? Ja. Wer nicht über seinen digitalen Fernseher Radio hören möchte, muss sich entweder ein UKW-Radio oder ein neues DAB+-Gerät kaufen.

Ja. Wer nicht über seinen digitalen Fernseher Radio hören möchte, muss sich entweder ein UKW-Radio oder ein neues DAB+-Gerät kaufen. Wer muss seine Sender neu sortieren? Alle, die über Kabel fernsehen. Denn mit der Abschaltung des analogen Empfangs wurden auch die digitalen Kanäle neu angeordnet.

Alle, die über Kabel fernsehen. Denn mit der Abschaltung des analogen Empfangs wurden auch die digitalen Kanäle neu angeordnet. Sind ORF 1 und ORF 2 weiter empfangbar? Diese Frage lässt sich pauschal nicht beantworten. In den meisten Haushalten sollte der „Österreicher“ aber weiter zu sehen sein. Erfahrungsgemäß wird der ORF überall dort ins Kabel eingespeist, wo er auch per Antenne zu sehen ist, erklärt Josef Prestel, Senior-Chef des gleichnamigen Wiesseer Euronics-Marktes.

Diese Frage lässt sich pauschal nicht beantworten. In den meisten Haushalten sollte der „Österreicher“ aber weiter zu sehen sein. Erfahrungsgemäß wird der ORF überall dort ins Kabel eingespeist, wo er auch per Antenne zu sehen ist, erklärt Josef Prestel, Senior-Chef des gleichnamigen Wiesseer Euronics-Marktes. Welche alternativen Empfangsarten gibt es? Satellit (DVB-S), digitale Antenne (DVB-T2) und Internet (IPTV).

