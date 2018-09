Kameradschaft von klein auf: THW-Jugend feiert 30-Jähriges

Nachwuchssorgen hat das THW Miesbach nicht. Das liegt in erster Linie an der guten Organisation der Jugendgruppe. Die feiert jetzt 30-Jähriges - mit vielen Vorführungen.

Miesbach – Eine Schiffschaukel aus Telefonmasten, Seilen und einem Schlauchboot: Diese Konstruktion sorgte für mächtig Eindruck am Stand des Technischen Hilfswerks (THW) bei der Miesbacher Gewerbeschau. Und für jede Menge Nachwuchs. Die Jugendlichen im Alter von zehn bis 18 Jahren hatten nämlich nicht nur ihren Spaß mit dem Spielgerät Marke THW, sondern ließen sich dadurch auch von einem Beitritt zur Jugendgruppe des Ortsverbands begeistern.

In welchem Jahr die Aktion genau stattfand, kann Ernst Fiechter nicht mehr sagen. Es war aber wohl in der Anfangszeit der 1988 gegründeten Jugendgruppe, vermutet der Haushamer. „Heute wäre so was wegen der verschärften Vorschriften nicht mehr möglich.“ Der Zuspruch zur Jugendgruppe hat sich in den 30 Jahren aber nicht vermindert – im Gegenteil: Die Einweihung des neuen THW-Hauptquartiers im Miesbacher Gewerbegebiet Nord im Jahr 2015 hat dem Ortsverband einen weiteren Schwung an Nachwuchshelfern beschert. „Da haben wir sogar einen eigenen Jugendraum“, schwärmt Fiechter. Und genug Platz für ein großes Fest zum 30-jährigen Bestehen der Gruppe am Samstag, 29. September.

Der Jugendbetreuer selbst ist 1971 zum THW gekommen – als Wehrdienstverweigerer. Eine eigene Gruppe habe es damals noch nicht gegeben, erinnert sich Fiechter. Er sei da aber auch schon 17 Jahre alt gewesen und damit auf der Schwelle zu den „Großen“. Dennoch hatte er immer ein Herz für den Nachwuchs. Zuerst engagierte er sich bei der katholischen Jugend Hausham. Dann kam der Aufruf des THW-Bundesverbands. 1984 seien in Deutschland die ersten Jugendgruppen gegründet worden. Vier Jahre später war es auch in Miesbach so weit.

Bei einer großen Fahrzeug- und Geräteschau zeigte der Ortsverband auf dem Marktplatz mit Vorführungen sein Aufgabenspektrum. Die Personenbergung mit dem Rettungsspreizer und die heiße Arbeit mit der Sauerstofflanze ließ die jungen Miesbacher nicht kalt. Sieben bis acht jugendliche Zuschauer entschieden sich spontan zum Beitritt, erinnert sich Fiechter. Der Ortsverband hatte seine erste Jugendgruppe.

Heute kommen jeden Dienstagabend mehr als 20 junge Helfer zusammen. Zum Üben, aber auch zum geselligen Beisammensein. „Ohne Mühe und mit viel Spaß“, erklärt der Jugendbetreuer den Schlüssel, mit dem er seine Schützlinge bei der Stange hält. Wegen immer strengerer Auflagen dürften diese zwar längst nicht mehr so viel technische Geräte bauen oder ausprobieren wie früher. „Wenn man es richtig anstellt, kann man sie aber auch heute begeistern“, ist Fiechter überzeugt. „Jugendarbeit ist auch Sozialarbeit.“ Es sei wichtig, die unterschiedlichen Charaktere zu Offenheit, Ehrlichkeit und zur Kameradschaft zu erziehen.

Deshalb setzt der Jugendbetreuer auf Aktionen wie das Ramadama oder verschiedene Angebote des Kreisjugendrings (KJR) sowie auf Fahrten ins Jugendlager oder auf eine Hütte. „Nur stur vor sich hin zu üben, wäre viel zu langweilig“, findet Fiechter. Der Erfolg gibt ihm recht. Zwischen 30 und 40 Prozent der Jugendgruppenmitglieder würden später in den richtigen THW-Dienst einsteigen. Diejenigen, die aufhören, würden sich meist nicht bewusst gegen das Hilfswerk entscheiden, betont Fiechter. Oft steckten auch familiäre Gründe dahinter. Dies habe über die Jahre immer mehr zugenommen.

Dass sich die Jugendarbeit umso mehr auszahlt, zeigt ein Blick auf die aktuelle Führungsspitze des Ortsverbands Miesbach. Ein Großteil der Mannschaft hat seine ersten THW-Erfahrungen in der Jugendgruppe gesammelt – unter anderem der amtierende Ortsbeauftragte Siegfried Faltlhauser und Zugführer Mathias Huber. Mittlerweile seien auch viele Kinder und Enkel altgedienter Mitglieder an Bord, berichtet Fiechter stolz. Auch seine eigene Nachfolge hat der 63-Jährige im Blick. Alle über 16-Jährigen würden einen Gruppenleiterkurs absolvieren. „Auch Verantwortung“, sagt Fiechter, „gehört beim THW dazu.“

Ihr 30-jähriges Bestehen

feiert die Jugendgruppe des THW-Ortsverbands Miesbach am Samstag, 29. September, auf dem Gelände am Carl-Feichtner-Ring 17 in Miesbach. Beginn ist um 10 Uhr. Nach einem Mittagessen von 11.30 bis 13 Uhr sind alle Interessierten zu Vorführungen wie Rettungsaktionen aus großer Höhe oder aus einem Unfallauto eingeladen.