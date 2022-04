Katastrophenschutz-Experte erklärt: So rüstet sich der Landkreis Miesbach für weitere Krisen

Von: Sebastian Grauvogl

Vorbereitung ist alles: Fachbereichsleiter Christian Pölt ist am Landratsamt Miesbach für Katastrophenschutz zuständig. © Thomas Plettenberg

Unwetter, Corona, Flüchtlingsunterbringung: Der Katastrophenschutz am Landratsamt Miesbach ist immer öfter stark gefordert. Worauf es ankommt, erklärt Experte Christian Pölt im Interview.

Landkreis – Unwetterlagen, Pandemie und ganz aktuell der Krieg in der Ukraine mit nachfolgender Fluchtbewegung: Krisen prägen immer mehr den Alltag vieler Menschen – auch im Landkreis Miesbach. Christian Pölt und sein Team im Fachbereich Sicherheit, Katastrophenschutz und Kommunales am Landratsamt Miesbach beschäftigen sich tagtäglich mit solchen Fällen – und wie man sich bestmöglich darauf vorbereitet. Im Interview mit unserer Zeitung gibt der 49-Jährige einen Einblick in seine Arbeit und erklärt, wie jeder einzelne Bürger seinen Beitrag dazu leisten kann.

Herr Pölt, mit dem Kriegsausbruch in der Ukraine sorgen sich auch manche Bürger im Landkreis um ihre Sicherheit. Einige fragen sich sogar, wo sie bei einem Luftangriff Schutz finden würden. Was antworten Sie ihnen?

Christian Pölt: Zuerst einmal ist es gut, wenn man sich mit möglichen Katastrophenszenarien beschäftigt. Jeder Bürger, der sich selbstständig vorbereitet hat, fällt dem Krisenstab oder den Blaulichtorganisationen im Ernstfall nicht zur Last. Wir sprechen hier von der Resilienz der Bevölkerung.

Sie rufen also zu Bunkerbau und Hamsterkäufen auf?

Christian Pölt: Natürlich nicht. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) rät jedem Bürger, sich für zehn Tage ohne Versorgung zu bevorraten und hat dazu auch eine Checkliste herausgegeben. Ihre Frage zeigt aber sehr gut, auf welch’ schmalem Grat wir uns im Katastrophenschutz bewegen. Gehen wir zu wenig an die Öffentlichkeit, wird uns Untätigkeit unterstellt. Kommunizieren wir aktiver, sehen wir uns dem Vorwurf der Panikmache ausgesetzt. Das war früher anders.

Inwiefern?

Christian Pölt: Bis zum Ende des Kalten Kriegs war das richtige Verhalten bei Katastrophenfällen stärker im Bewusstsein der Menschen verankert. Beispielsweise war die Bedeutung von Sirenentonabfolgen in jedem Telefonbuch erklärt, in größeren Wohnhäusern hingen Zettel mit Verhaltensregeln. Und ja, auch die von Ihnen eingangs angesprochenen zentralen Schutzräume gab es.

Wo genau und warum gibt es sie heute nicht mehr?

Christian Pölt: Die genauen Orte darf ich öffentlich nicht nennen. Es handelte sich aber um eine größere Tiefgarage und um eine unterirdische Hilfsklinik für bis zu 300 Patienten. Die Räume gibt es zwar noch, aber sie wurden in den letzten Jahren nicht mehr instandgehalten. Der für Zivilschutz zuständige Bund hat hier keine Mittel mehr freigegeben. Bis dato hat sich daran nichts geändert. Der Katastrophenschutz hingegen ist Aufgabe des Landkreises – und hier hat sich in den vergangenen Jahren dank des Projektes KRITIS einiges getan.

KRITIS?

Christian Pölt: Das steht für kritische Infrastrukturen. Seit 2018/19 kümmern sich drei Arbeitsgruppen um die Bereiche Informations- und Stromversorgung, Medizinische Versorgung und Betreuung sowie Wasser und Abwasser. Ziel ist es dabei, möglichst viel Wissen über vorhandene Strukturen zu sammeln und somit Lücken zu schließen. Oft sind es nämlich vermeintliche Details, die im Katastrophenfall viel Aufwand verursachen.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Christian Pölt: Pflege- oder Betreuungseinrichtungen mit weniger als zehn Bewohnern müssen der Heimaufsicht am Landratsamt nicht gemeldet werden. Sogar dann nicht, wenn sie Beatmungseinrichtungen betreiben. Wenn es nun aber zu einem Stromausfall kommt, fällt es uns schwer, Gegenmaßnahmen einzuleiten. Einfach, weil wir uns mangels Informationen nicht vorbereiten konnten.

Katastrophenschutz ist also auch Netzwerkarbeit?

Christian Pölt: Auf jeden Fall. Wir sprechen hier vom Aufbau einer Kommunikationspyramide. Die Infos, die von unten aus der breiten Fläche kommen, werden auf dem Weg nach oben kanalisiert und gelangen so direkt an die richtige Stelle im Krisenstab. Umgekehrt gelingt es so auch, Handlungsanweisungen schnell an die Bevölkerung weiterzugeben. Oder mit ehrenamtlichen Helfern in Kontakt zu kommen, die eine wichtige Stütze im System sind.

Sie sprechen von den Freiwilligen bei Feuerwehr, THW und BRK?

Christian Pölt: Ja. Sie sind das Tüpfelchen auf dem i in unserem Landkreis. Tag und Nacht erreichbar und hervorragend ausgebildet. Es gibt aber auch außerhalb der Blaulichtorganisationen Menschen, die im Krisenfall wertvolle Hilfe leisten können. So haben sich zum Beispiel während Corona Leute mit medizinischem und pflegerischem Fachwissen bei uns gemeldet. Solche Köpfe zu kennen und im Katastrophenfall aktivieren zu können, entlastet sehr. Allerdings merkt man, dass diese Kenntnisse längst nicht mehr so verbreitet sind wie früher.

Warum?

Christian Pölt: Weil es mit dem Wegfall der Wehrpflicht auch keine Zivildienstleistenden mehr gibt. Viele von ihnen haben sich zum Sanitäter ausbilden lassen. Diese Ressourcen haben wir jetzt nicht mehr, was im Übrigen auch für den Ersatzdienst beim THW oder bei der Feuerwehr gilt. Dass es am generellen Engagement nicht scheitert, hat aber das während der Hochwasserkatastrophe 2013 durch die Medien ins Leben gerufene „Team Bayern“ unter Beweis gestellt. Das Netzwerk, das dem einer Nachbarschaftshilfe ähnelt, gibt es bis heute. Das hat sich bei den folgenden Katastrophenfällen eindrucksvoll gezeigt.

Davon gab es mit dem Schneechaos 2019, der Corona-Pandemie 2020 und jetzt mit der neuerlichen Flüchtlingswelle ja auch reichlich im Landkreis. Ganz zu schweigen von den schweren Sommerunwettern 2021...

Christian Pölt: Diesen Eindruck teile ich. Als ich 2010 im Katastrophenschutz angefangen habe, ist man davon ausgegangen, dass es im Schnitt alle fünf bis sieben Jahre zu einem K-Fall kommt. Ihre Aufzählung zeigt, dass die Intervalle heute deutlich kürzer sind. Ich kann aber aus voller Überzeugung sagen, dass wir aus jeder Krise viel gelernt haben und uns auch weiter verbessert haben – übrigens nicht nur in kommunikativer Hinsicht, sondern auch bei der materiellen Infrastruktur.

Stichwort Schutzausrüstung?

Christian Pölt: Zum Beispiel, ja. Wir halten etwa Feldbetten für die Evakuierung von 1400 Leuten vor (einige stehen aktuell in den Turnhallen für die Ukraine-Flüchtlinge bereit) oder lagern 10 000 Sandsäcke für Starkregenereignisse, um nur einen kleinen Ausschnitt aus den umfangreichen Alarmplänen zu nennen. Ganz aktuell arbeiten wir in enger Abstimmung mit den Gemeinden an einer Ausstattung von sogenannten Leuchttürmen (Rathäuser, Feuerwehrhäuser oder Rettungswachen) mit Notstromaggregaten, um bei einem Zusammenbruch des privaten Telekommunikationsnetzes den Bürgern eine Anlaufstelle für Notrufe zu geben.

Wie sollen sich diese denn nun im Ernstfall verhalten, um sich bestmöglich zu schützen?

Christian Pölt: Warnungen – beispielsweise über die kostenlose NINA-App – ernst nehmen und gesunden Menschenverstand walten lassen. Nicht nur im K-Fall, sondern schon bei der Vorbereitung. Im Grunde genommen ist es wie bei Versicherungen: Man investiert in einen gut passenden Schutzschirm, von dem man hofft, dass man ihn nie braucht. Ziel des Katastrophenschutzes ist es immer, vor eine Lage zu kommen. Das gilt für uns als Behörde, aber auch für jeden einzelnen Bürger.

