Katastrophenschutz absolviert Stabsausbildung: 150 Stunden Übung - „Wir sind verletzlicher geworden“

Von: Jonas Napiletzki

Teilen

Fokussiert auf die Übung: 40 Fachkräfte leiten die Aufgaben aus dem Sitzungssaal an der Wendelsteinstraße an. Nichts von dem fiktiven Szenario darf in diesen Minuten nach außen dringen. © Thomas Plettenberg

Mitarbeiter des Landratsamts und Einsatzkräfte haben ihre Stabsausbildung im Katastrophenschutz beendet. In einer Übung wartete ein spannendes Szenario auf die Übenden.

Landkreis – Die Zeiten haben sich geändert. Als Sophie-Marie Stadler, Pressesprecherin des Landratsamts, den Katastrophenschutz vor sieben Jahren neugierig nach seiner Arbeit fragte, wusste der Mitarbeiter nach 33 Jahren Dienst von keinem einzigen Fall zu berichten. Doch kurz vor seinem Ruhestand kam das Schneechaos, später die Pandemie, der Ukraine-Krieg und kürzlich der Salzsäure-Austritt in Hausham (wir berichteten). „Die Intensität und Taktung der Krisen haben gefühlt stark zugenommen“, erinnert Stadler. „Die Bürger haben die Erwartung, dass ihnen geholfen wird.“

Um sich darauf vorzubereiten, hat sich der Landkreis bei der Bundesakademie für Bevölkerungsschutz und Zivile Verteidigung (BABZ) um die Nachhaltige Stabsausbildung beworben. Konkret heißt das: Das BABZ mit Sitz in Rheinland-Pfalz schult den Katastrophenschutz zwei Jahre lang – coronabedingt sind es vier geworden – in seiner Arbeit. Miesbach ist nach Erding der zweite Landkreis in Bayern, der in diesen Genuss kommt: Der Bund hat sich die Stabsausbildung rund 250 000 Euro kosten lassen.

Jeder Teilnehmer hat rund 150 Stunden geübt

Der Höhepunkt und Abschluss von rund 150 Übungsstunden pro Person gipfelte gestern in einem Übungstag mit einem realistischen Szenario: Angelehnt an die Flugzeugkollision von Überlingen im Jahr 2002, stellten Übungsleiter den Feuerwehren, dem BRK, dem THW, der Bundeswehr und rund 50 Landratsamt-Mitarbeitern zwei abgestürzte Flugzeuge über Holzkirchen und Hausham vor. Haushohe Trümmerteile verteilten sich in dem Übungsszenario rund um Schulen und Gebäude, deren Evakuierungen durchgeplant werden mussten. In Hausham drohte die Wasserversorgung zusammenzubrechen; auch das Zusammenspiel von Katastrophenschutz und Gemeinden sei sehr wichtig, erklärte BABZ-Dozent Wolfgang Jape bei einer Führung.

Bildet aus: Dozent Wolfgang Jape. © Thomas Plettenberg

Die echten Einsatzkräfte aus dem Landkreis bekamen für die Übung Gegenspieler, die auch in der Realität vom Fach sind. Zum Team des BABZ gehören etwa ein Mitarbeiter des Innenministeriums Niedersachsen, eine Medienvertreterin von Pro Sieben, THW- und Rotkreuz-Mitarbeiter aus Dortmund und Viersen sowie Polizisten aus Köln und Paderborn. Während des Einsatzes nahm das rund 40-köpfige Team alle Anrufe des echten Katastrophenschutzes im Sitzungssaal an der Wendelsteinstraße entgegen – nichts sollte von dort nach außen dringen. Stadler erklärte beim Rundgang, zu dem unter anderem Bürgermeister und Kreisräte eingeladen waren: „Das Wort Übung überhören neun von zehn Menschen.“ Deshalb könne bei einer fiktiven, geplanten Evakuierung beispielsweise kein echtes Busunternehmen angerufen werden. Stattdessen klingelt das Telefon bei den Mitarbeitern des BABZ.

Jetzt sind die Gemeinden gefragt

In real nachgespielten Lagebesprechungen diskutierte die Führungsgruppe Katastrophenschutz (FüGK) über das weitere Vorgehen. In einem Katastrophenfall, erklärte Jape, könnten normale Hilfsfristen nicht mehr eingehalten werden. Eine landkreisweite Koordination sei deshalb wichtig, um Ressourcen so zu verteilen, dass allen Menschen möglichst schnell geholfen wird. Unterstützt wird die FüGK dabei von sechs Stäben, die sich vom Personal, Lageberichten, der Einsatzkoordination und der Versorgung auch um Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikationstechnik kümmern.

Patrick Burghoff, der das Team Katastrophenschutz am Landratsamt leitet, warnte: „Wir sind als Gesellschaft sehr viel verletzlicher geworden.“ Auch Cyberattacken oder Stromausfälle könnten, anders als früher, Katastrophenfälle auslösen.

Leitet das Team: Patrick Burghoff. © Thomas Plettenberg

Auch wenn, wie Stadler betonte, niemand unmittelbar eine Katastrophe erwarte: Der Krisenstab und Blaulichtorganisationen sind vorbereitet. „So eine Übung gab’s noch nie im Landkreis, das ist absolut einzigartig.“ Was nun bleibt, ist die Verantwortung der Gemeinden: Jape betonte, um diese Schnittstelle müsse sich jedes Rathaus Gedanken machen. Auch die internen Erreichbarkeiten, etwa vom Bauhof oder Wasserversorgern, müssten sitzen. An der Übung waren aber offenbar nicht alle gleichermaßen interessiert. Drei Gemeinden schickten keinen Vertreter. nap

Eine Auswahl aller wichtigen Geschichten aus Ihrer Region erhalten Sie in unserem kostenlosen Newsletter regelmäßig und direkt per Mail. Melden Sie sich hier an für Tegernsee, hier für Miesbach und hier für Holzkirchen.