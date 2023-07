Den Katastrophenschutz über Grenzen hinweg denken

Konstruktiver Austausch: die Teilnehmer des Arbeitstreffens, darunter Sicherheitslandesrätin Astrid Mair (M.), Bezirkshauptmann Michael Brandl (5.v.l.), der Tölzer Landrat und aktuelle SBM-Vorsitzende Josef Niedermaier (vorne, 3.v.r.) sowie der Miesbacher Landrat Olaf von Löwis (hinten M.). © Land Tirol/Pölzl

Bei einem grenzüberschreitenden Arbeitstagung haben sich Experten über Strukturen und Blackout-Vorsorge ausgetauscht. Mit dabei auch Vertreter aus dem Kreis Miesbach.

Landkreis – Ob Hochwasser, Sturm oder auch Blackout – Katastrophen kennen keine Grenzen. Um Katastrophenschutz über Grenzen hinaus zu denken und einen Austausch von Expertise zu ermöglichen, hatte sich die Arbeitsgemeinschaft Euregio Schwaz/Bad Tölz-Wolfratshausen/Miesbach (SBM) in der Bezirkshauptmannschaft Schwaz in Tirol zu einer grenzüberschreitenden Arbeitstagung zum Thema Katastrophenschutz getroffen. Im Fokus der Veranstaltung, an der laut einer Pressemitteilung auch die Tiroler Sicherheitslandesrätin Astrid Mair teilnahm, stand neben den Unterschieden und Gemeinsamkeiten in den Strukturen des Katastrophenschutzes auf beiden Seiten der Grenze die Blackout-Vorsorge in Tirol und Bayern.

Im Ernstfall braucht es Kooperation im Katastrophenschutz

„Ein Sturm oder auch ein großflächiger Stromausfall machen vor Gemeinde-, Bezirks- und auch Staatsgrenzen keinen Halt“, sagte Mair. „Sowohl in der Vorbereitung als auch im Einsatzfall müssen alle betroffenen Behörden und Einsatzorganisationen eng miteinander zusammenarbeiten.“ Sie werde deshalb ans Bayerische Innenministerium herantreten und sich für einen weiteren Ausbau der Kooperation im Katastrophenschutz einsetzen, kündigte Mair an.

Bayern und Tirol sind – nicht zuletzt bedingt durch die vergleichbare geografische Voraussetzung – mit ähnlichen Krisen- und Katastrophenszenarien konfrontiert, auf die es sich vorzubereiten gilt. Die Bewältigung dieser wird jedoch teilweise unterschiedlich geregelt. Unterschiede gibt es etwa im Bereich der Strukturen der Einsatzleitungen, aber auch bei den Zuständigkeiten.

Ähnliche Maßnahmen im Oberland und in Tirol bei Blackout

Ganz ähnlich wiederum sind die Ansätze für die Bewältigung großflächiger Stromausfälle und Blackouts: Sowohl das Land Tirol beziehungsweise die Bezirkshauptstadt Schwaz als auch die beiden bayerischen Nachbar-Landkreise haben bereits intensive Vorbereitungen getroffen, um etwa auch ohne Strom die Kommunikation mittels Funk aufrecht zu erhalten. Auch die Schaffung von Anlaufpunkten für Bürger im Falle eines Blackouts sowie die Notstromversorgung wichtiger Infrastruktur werden dies- und jenseits der Grenze vorbereitet.

Bezirkshauptmann und Landrat wollen Austausch forcieren

Gemeinsame Strategien zu finden und den grenzüberschreitenden Austausch zu forcieren, sei Aufgabe der Euregio SBM, machte Bezirkshauptmann Michael Brandl deutlich. Die Problemlagen auf beiden Seiten der Grenze seien ähnlich, die Zugänge und Lösungsansätze hingegen oft unterschiedlich. Auch die bestehenden Strukturen sind nicht immer dieselben. Durch den Austausch könne man viel voneinander lernen. Brandl: „Je besser wir vernetzt sind, desto schneller und koordinierter kann im Ernstfall gehandelt werden.“

Das bestätigte Landrat Olaf von Löwis: „Gerade im Katastrophenfall ist es extrem wichtig, Hand in Hand zu arbeiten, über sämtliche Grenzen hinweg. Das haben wir erst neulich bei unserer groß angelegten Katastrophenschutzübung im Landkreis eindrucksvoll erleben dürfen.“ Er begrüße deshalb die Vernetzung über die Euregio SBM auch in diesem Bereich außerordentlich. mm