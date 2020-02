Kein Bolzplatz Am Gschwendt

Seit Monaten wird im Stadtrat Miesbach um das Baugebiet Am Gschwendt gerungen, weil die Neubauten das Ende des dortigen Bolzplatzes bedeuten. Mit einer Infoveranstaltung wollte die Stadt vermitteln. Dabei wurde klar: Die Interessenskonflikte lassen sich nicht leicht lösen.

Bei der Infoveranstaltung der Stadt Miesbach zum geplanten Baugebiet Am Gschwendt bewegen die rund 100 Menschen im Miesbacher Bräuwirt die unterschiedlichsten Interessen. „Wir wollen uns über die Risiken der Bergwerkstollen informieren“, sagt ein Ehepaar, das in der Nähe des Baugebiets wohnt. „Uns geht es um die Parkplätze“, erklären zwei Freundinnen am Nebentisch. „Und wir sind die Fraktion Bolzplatz“, sagt Stephanie Lorenzi, noch einen Tisch weiter. „Oder inzwischen die Fraktion Ballspielfläche.“

Worauf Lorenzi anspielt: Sie und ihre Mitstreiter hatten die Debatte um das Baugebiet angestoßen, weil dieses das Ende des Bolzplatzes nördlich des Friedhofs bedeuten würde. Sie hatten Banner aufgehängt und waren mit Kindern, die dort kicken, in den Stadtrat marschiert. Das Ergebnis: Die Verwaltung hatte zwar nach einen Bolzplatz-Ersatz in „gleicher Qualität und Größe“ gesucht, ihn aber nicht gefunden.

Für Lorenzi ist das in Ordnung, sagt sie vor der Veranstaltung. Auf dem geplanten Grünstreifen zwischen Friedhof und Baugebiet – 95 Meter mal 17 Meter – sei genug Platz zum Fußballspielen. Aber: Tore und Netze, damit der Ball nicht wegfliegt – eine Ballspielfläche eben – „das brauchen wir mindestens“.

Kein Bolzplatz mehr

Aber daraus wird nichts. Kinder, die aus Rucksäcken oder Flaschen ein Tor bauen und kicken, seien normal auf einer Wiese, sagt Rechtsanwalt Patrick Bühring. Ihn hatte die Stadt dazu geholt, um rechtliche Fragen zu erläutern. Tore und Netze seien aber eine Sportfläche. Für die gelte strengerer Lärmschutz.

Das hat einige Probleme zur Folge. Eines davon: Der Abstand zum Baugebiet müsste um 30 Meter wachsen. „Wer einen Bolzplatz will, muss Wohnungen opfern“, stellt Bauamtsleiter Lutz Breitwieser fest. Bürgermeisterin Ingrid Pongratz sagt: „Den Wohnraum brauchen wir aber dringend.“

Lorenzi ist enttäuscht. Fußballspielende Kinder auf der Wiese führen zu Beschwerden, ist sie sich sicher: „Was ist, wenn der Ball auf den Friedhof fliegt?“ Fürsprecher im Stadtrat hat sie: Markus Seemüller (FWG), der sich federführend für den Bolzplatz stark macht, will nun zusammen mit Paul Fertl (SPD) und Astrid Güldner (Grüne) beantragen, dass die Stadt den Bau eines Bolzplatzes im Waitzinger Park oder in der Riviera prüft.

Weniger Parkplätze

Ebenfalls enttäuscht wird eine kleinere, aber lautstarke Gruppe aus Anwohnern der Häuser westlich der Von-Vollmar-Straße. Ihr Argument: Weil durch den neuen Plan rund 50 Parkplätze am Friedhof wegfallen, gebe es für ihre Autos keine Stellplätze mehr. „Ich vermiete eine Wohnung“, sagt einer. „Wie soll ich dafür ohne Parkplatz einen Mieter finden?“

Breitwieser hat eine Lösung parat. Am Friedhof könne die Stadt auf der Von-Vollmar-Straße das Längsparken erlauben, sagt der Bauamtsleiter. Außerdem könne ein Teil der Grünfläche in Stellplätze umgewandelt werden – „wenn Bürger und Stadtrat das wollen“.

Planung am Anfang

Pongratz stellt indes klar: Bolzplatz, Parkplätze und sozialer Wohnraum – alles auf einmal gehe nicht. Die Stadt müsse Interessen abwägen. Der Plan sei ein guter Kompromiss – das bestätigt auch Bühring –, aber nur das erste Saatkorn. Der Stadtrat werde nach der Kommunalwahl die Einwände von Bürgern und Behörden behandeln. Dann könne er den Plan daran anpassen. Die Bagger würden Am Gschwendt frühestens 2021 anrücken.