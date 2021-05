Kein „Corona-Geschenk“: So lief die erste Abi-Prüfung am Gymnasium Miesbach

Normale Aufgabenstellung für Schüler

von Bettina Stuhlweißenburg schließen

Am Mittwoch haben Bayerns Gymnasiasten ihre erste Abiturprüfung geschrieben – im Fach Deutsch. Ein „Corona-Geschenk“ war es nicht, findet der Miesbacher Schulleiter Rainer Dlugosch.

Miesbach – Am Mittwoch haben Bayerns Gymnasiasten ihre erste Abiturprüfung geschrieben – im Fach Deutsch. „Es war kein Corona-Geschenk, im Sinne eines Entgegenkommens, weil durch Distanz- und Wechselunterricht Defizite entstanden sein könnten“, betont Rainer Dlogosch, Leiter des Gymnasiums Miesbach. Die Aufgabenstellung sei normal und machbar gewesen.

„Sie beinhaltete alles, worauf wir uns vorbereitet haben.“ Unter anderem hatten die Schüler die Interpretation eines literarischen Textes zur Auswahl. Hierbei konnten sie zwischen Schillers Wilhelm Tell und Manns Buddenbrooks wählen.

Lesen Sie auch: Neue Luftreinigungsgeräte an Grund- und Mittelschule Hausham

Von den 120 Schülern, die am Gymnasium Miesbach für die Prüfung zugelassen waren, konnte einer nicht mitschreiben – er ist corona-positiv und in Quarantäne. Laut Dlugosch muss er die Prüfung nun an einem der zentralen Nachholtermine ablegen. Bis zum Mathe-Abitur, das am kommenden Dienstag stattfindet, kann er sich voraussichtlich „frei testen“.

Wie berichtet schreiben am Gymnasium Miesbach maximal acht Schüler in einem Raum, um die vorgeschriebenen Abstände einzuhalten. Um dafür ausreichend Zimmer vorbereiten zu können, schickte Dlugosch die anderen Klassen am Mittwoch in den Distanzunterricht. „Um alle Maßnahmen einhalten zu können, war ein großer Organisationsaufwand erforderlich“, sagt Dlugosch, „aber ich habe eine tolle Mannschaft, die das super hinbekommen hat.“ Am Freitag, 21. Mai, folgt die letzte schriftliche Abitur-Prüfung.

bst