Kein Platz zum Wachsen: Gastroservice will Miesbach verlassen

Von: Dieter Dorby

Zur Firmen-Familien-Feier des Miesbacher Gastroservice brachten die rund 100 Mitarbeiter ihre Familien mit. © MM

Für den Miesbacher Gastroservice wird die Zeit knapp. Seit eineinhalb Jahren sucht das Unternehmen eine Erweiterungsfläche, doch seitens der Stadt wurde bislang nichts Konkretes angeboten. Nun will die Firma endlich Nägel mit Köpfen machen – zur Not in einer anderen Gemeinde.

Miesbach – Es ist eine stetige Erfolgsgeschichte, auf die der Miesbacher Gastroservice zurückblickt. Gegründet wurde das Unternehmen 1973 als Molkereivertrieb Miesbach in Gmund-Dürnbach – mit gerade mal acht Mitarbeitern. Dass diese Zeiten lange vorbei sind, zeigte sich eindrucksvoll bei der Feier der Firma zum 50-jährigen Bestehen. Diese fand im Waitzinger Keller statt mit 330 Gästen – wobei 70 Prozent auf die eigene Belegschaft mit ihren rund 100 Mitarbeitern entfielen. „Wir wollten eine Firmen-Familien-Feier machen“, berichtet Geschäftsführer Erwin Erb. Mit Angehörigen, Lieferanten und alten Kunden.

Ernstes Thema bei Jubiläumsfeier

Doch völlig unbeschwert verlief die Party nicht. Denn ein zentrales Problem konnte auch das Jubiläum nicht verdrängen: Der Gastroservice braucht mehr Platz. Das Unternehmen sucht seit Langem nach einer Fläche in Miesbach, auf der es wachsen kann (wir berichteten). Vor eineinhalb Jahren ist Erb bei Miesbachs Bürgermeister Gerhard Braunmiller vorstellig geworden. Doch konkret habe sich seitdem nichts ergeben.

5000 Quadratmeter gesucht

Zwar habe es Signale gegeben, dass die Erweiterungsfläche der Stadt im Gewerbegebiet Nord trotz des noch nicht abgeschlossenen Verfahrens zur Wasserschutzzone Thalham-Reisach-Gotzing genutzt werden könne, doch konkret wurde dennoch nichts. „Wir hängen immer noch in der Luft“, berichtet Erb auf Nachfrage unserer Zeitung. Die in Aussicht stehende Fläche nördlich der Firma Kroha und damit unweit vom derzeitigen Firmensitz wäre laut Erb ideal. „Wir brauchen etwa 5000 Quadratmeter“, sagt Erb – damit der Miesbacher Gastroservice in Miesbach bleiben kann.

Kritische Worte: Erwin Erb zieht nun auch den Abschied aus Miesbach in Betracht. © MM

Von den Zahlen her könne sein Unternehmen durchaus etwas vorweisen, betont der Geschäftsführer. 28 Prozent Wachstum im Vergleich zum Vorjahr habe man verbucht. Der Umsatz liege bei 60 Millionen Euro. Das Geschäft laufe gut, sagt Erb. Das gelte nicht nur für den Kernbereich, die Belieferung der Gastronomie mit Lebensmitteln, der viele neue Kunden wegen des Serviceangebots gewinnen konnte. Auch der Versand von Lebensmitteln sei ein Wachstumssegment, dessen Potenzial die Firma mit dem begrenzten Platz nicht ausschöpfen könne. „Wir wissen schlichtweg nicht mehr, wo wir die Ware noch unterbringen sollen.“

„Jeden Tag mit diesem Problem konfrontiert“

Deshalb will sich Erb nun in der Nachbarschaft von Miesbach umsehen, ob es in der Umgebung eine geeignete Expansionsfläche gibt. „Die Zeit drängt. Mit diesem Problem werden wir jeden Tag bei unserer Arbeit konfrontiert.“

Entscheidung dauert noch Monate

Doch eine schnelle Lösung hat Bürgermeister Gerhard Braunmiller, der bei der Jubiläumsfeier bei Erb am Tisch saß, nicht parat. „Es wird noch einige Monate dauern, bis wir etwas konkret anbieten können“, sagt der Rathauschef auf Nachfrage unserer Zeitung. Es könne sogar erst 2024 werden. Von den 30.000 Quadratmetern Gesamtfläche stünden rund 20.000 Quadratmeter für Firmen zur Verfügung.

Transparentes Vergabeverfahren

Diese sollen in einem transparenten Verfahren vergeben werden. Es gebe mehrere Bewerbungen, und weitere kämen hinzu. Aktuell prüfe das Landratsamt, was angesichts der Wasserschutzzone zulässig ist. Braunmiller bittet den Gastroservice um Geduld: „Der Milchhof und der Gastroservice sind ein Stück Miesbacher Geschichte. Wir wollen sie in der Stadt halten und ihnen etwas anbieten. Wir versuchen alles, was möglich ist.“

ddy