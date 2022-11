Kein Rotstift bei den Zuwendungen: Sozialbeirat hält an Budget fest

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Häusliche Gewalt ist das Thema des Frauen- und Mädchennotrufs Rosenheim, der nun auch eine Geschäftsstelle in Miesbach hat (Symbolfoto). © Jan-Philipp Strobel/dpa

Trotz angespannter Haushaltslage hat der Sozialbeirat des Landkreises das Zuschussbudget nicht gekürzt. Diskussionen gab es aber über den Antrag des Frauen- und Mädchennotrufs.

Landkreis – Mit freiwilligen Ausgaben will sich der Landkreis angesichts der schwierigen Haushaltslage aktuell eigentlich zurückhalten. So war es keineswegs sicher, ob die Mitglieder Runden Tisches nicht auch bei den Zuwendungen an Verbände der freien Wohlfahrtspflege und andere im sozialen Bereich tätige Organisationen den Rotstift ansetzen werden. Wie Astrid Achterberg von der Fachstelle soziale Angelegenheiten am Landratsamt nun im Sozialbeirat berichtete, können die Begünstigten vorerst aufatmen. Auch für 2023 werde man wie bereits in den beiden Vorjahren 87,4 Prozent des gesamten Antragsvolumens auszahlen.

Weniger Anträge, höhere Summen

Zwölf Anträge seien diesmal eingegangen, zwei weniger als für 2022, so Achterberg. Die beantragte Gesamtsumme betrage 347 300 Euro (Vorjahr 392 500 Euro). Keine Zuwendung hätten heuer die Betreuungsgruppe Demenz des BRK und die Tagesbetreuung demenzkranker Menschen des Diakonievereins Tegernseer Tal erbeten. Neu hingegen sei die Sprachförderung für Ukraine-Flüchtlinge des Fördervereins PIA mit Mehrkosten von 9000 Euro sowie der Frauen- und Mädchennotruf Rosenheim. Letzterer habe für seine Miesbacher Außenstelle eine Aufstockung von zehn auf 30 Wochenstunden geplant, um das seit Corona deutlich größere hohe Beratungsaufkommen besser bewältigen zu können, erklärte Achterberg.

Da dies allerdings mit einer Zuwendungssteigerung von fast 30 000 Euro und damit einer doch deutlichen Budgetüberschreitung verbunden wäre, schlage die Verwaltung vor, sich auf 20 Wochenstunden zu beschränken und den Zuschuss ferner an die Bedingung zu knüpfen, dass alle anderen Fördermöglichkeiten, beispielsweise durch den Freistaat, ausgeschöpft seien.

Eberhard Ziegler, Vorsitzender des Diakonievereins Tegernseer Tal, war aber auch das noch zu viel. Die Diakonie vermittle regelmäßig Frauen in Unterstützungsangebote, ohne dafür Kosten anzusetzen. Wolfgang Huber (SPD) wollte wissen, ob der Frauennotruf denn eine Bilanz mit genauer Aufschlüsselung der Einnahmen und Ausgaben vorgelegt habe. „Dann täten wir uns hier alle leichter.“

Frauennotruf hat Räume in Miesbach angemietet

Landrat Olaf von Löwis (CSU) versprach, die Vertreterinnen in eine der nächsten Sitzungen einzuladen. Achterberg versicherte derweil, dass man auch so alles sorgfältig abgewogen habe. Da es sich bei Miesbach wegen der Bevölkerungszahl aber nur um eine Außenstelle handle, bezahle der Freistaat nur 8000 Euro. Und das, obwohl der Frauennotruf eigene Räume in Miesbach angemietet habe. Auch Zahlen zu den Beratungen konnte Achterberg liefern. So seien vom Start im März 2020 bis heute 32 Frauen in im Schnitt je sechs Gesprächen beraten worden. Ferner werde der Frauennotruf bei häuslicher Gewalt von der Polizei hinzugezogen. Vergleichszahlen seien hier aber schwierig, da sich das Strafrecht hier geändert habe, sodass mehr Tatbestände angezeigt werden können.

Martina Ettstaller (CSU) lobte das Angebot. Durch die Pandemie würden die Fälle regelrecht explodieren. In dem Zusammenhang fragte sich Ettstaller aber, wieso die ebenfalls in der Zuwendungsliste genannte Arbeitsgemeinschaft Frauenhilfe nur einige wenige Hundert Euro beantragt habe. Waltraud Frank (Steuerungsverbund psychische Gesundheit) klärte auf: Die AG speise sich zum einen auch aus Spenden von Frauenbünden, zum anderen sei der Hilfsbedarf durch den neuen Frauennotruf deutlich gesunken. Da man immer nur die Hälfte der aufgewendeten Eigenmittel als Zuschuss erbitte, sei die Summe heuer so gering.

Vollzeitstelle am Landratsamt wäre teurer

Ein Plädoyer für die Unterstützung des Frauennotrufs hielt derweil Klaus Mrosczok (Katholische Kirche). Die beantragte Summe sei für so eine Aufgabe noch günstig. „Eine Vollzeitstelle am Landratsamt würde uns deutlich teurer zu stehen kommen“, sagte Mrosczok. Ferner sei es wichtig, das Thema häusliche Gewalt aus der „Scham-Ecke“ herauszuholen. Auch Betty Mehrer (Evangelisches Dekanat) machte sich für den Frauennotruf stark. Diese Form von Notlagen ließen sich an anderer Stelle so gar nicht auffangen, zumal die Dunkelziffer hoch sei. „Ich bin heilfroh um diesen Dienst“, betonte Mehrer.

Dies verfing dann auch bei den Skeptikern im Gremium, sodass die beiden Beschlüsse am Ende doch einstimmig ausfielen. Das Gesamtbudget beläuft sich damit heuer auf 303 540 Euro. Zum Vergleich: Im Vorjahr lag es bei 312 100 Euro.

sg